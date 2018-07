最常搞錯的feedback用法：別再叫人「Please feedback」了

經常在英文會議或跨國的Concall裡聽到有人說「I’ll feedback you later」(我等一會兒會給你回饋意見),或是在email主旨上寫「Please feedback」(請給意見),在email內容說「Can feedback to me before the end of the week?」(可否在這週給回饋意見?)。這三句英文聽起來很自然,但其實都錯。

今天來看feedback這個每天都聽到、讀到,卻常常弄錯的英文單字。

1、Feedback是名詞,不是動詞

目前可見的字典,朗文、韋伯、劍橋字典上,feedback都只能當名詞,以後也許會有動詞用法,但目前沒有。希望別人給回饋意見,可以說

I’ll give you feedback tomorrow.(我希望你明天能夠提供回饋意見) I welcome your feedback.(歡迎提供回饋意見) What's your feedback?(你覺得如何?)

2、沒有feedbacks,也沒有a feedback

有人覺得希望別人提供意見,當然是越多越好,所以直接用複數feedbacks:

(X)Thank you for your feedbacks.(謝謝你的回饋意見) (O)Thank you for your feedback.

Feedback是不可數名詞,沒有feedbacks,也沒有a feedback。

(X)I'd appreciate a feedback on my work.(如能提出對我工作的意見,不勝感激) (O)I'd appreciate some feedback on my work.

想要具體說出有幾個回饋意見,例如,收到了12個意見,可以用12 pieces of feedback。

3、Feed原來可以這樣用

既然談了feedback,我們也來看看feed這個字的進階用法。Feed這個字我們一般的認知是「餵食」,但提供訊息也可以用這個字,是很口語的用法:

They fed him information.(他們向他提供信息)

Feed還有「使厭煩、不耐煩」的意思,這解釋是怎麼延伸的呢?不停地餵,也不管別人想不想吃,大概是這樣的想像。

She was fed to tears.(她煩得掉淚了) The lecturer fed the audience with his long speeches.(演講者冗長的演說讓聽眾不耐煩了)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航