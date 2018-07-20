最常搞錯的feedback用法：別再叫人「Please feedback」了

經常在英文會議或跨國的Concall裡聽到有人說「I’ll feedback you later」（我等一會兒會給你回饋意見），或是在email主旨上寫「Please feedback」（請給意見），在email內容說「Can feedback to me before the end of the week?」（可否在這週給回饋意見？）。這三句英文聽起來很自然，但其實都錯。

今天來看feedback這個每天都聽到、讀到，卻常常弄錯的英文單字。

1、Feedback是名詞，不是動詞

目前可見的字典，朗文、韋伯、劍橋字典上，feedback都只能當名詞，以後也許會有動詞用法，但目前沒有。希望別人給回饋意見，可以說

I’ll give you feedback tomorrow.（我希望你明天能夠提供回饋意見） I welcome your feedback.（歡迎提供回饋意見） What's your feedback?（你覺得如何？）

2、沒有feedbacks，也沒有a feedback

有人覺得希望別人提供意見，當然是越多越好，所以直接用複數feedbacks：

（X）Thank you for your feedbacks.（謝謝你的回饋意見） （O）Thank you for your feedback.

Feedback是不可數名詞，沒有feedbacks，也沒有a feedback。

（X）I'd appreciate a feedback on my work.（如能提出對我工作的意見，不勝感激） （O）I'd appreciate some feedback on my work.

想要具體說出有幾個回饋意見，例如，收到了12個意見，可以用12 pieces of feedback。

3、Feed原來可以這樣用

既然談了feedback，我們也來看看feed這個字的進階用法。Feed這個字我們一般的認知是「餵食」，但提供訊息也可以用這個字，是很口語的用法：

They fed him information.（他們向他提供信息）

Feed還有「使厭煩、不耐煩」的意思，這解釋是怎麼延伸的呢？不停地餵，也不管別人想不想吃，大概是這樣的想像。

She was fed to tears.（她煩得掉淚了） The lecturer fed the audience with his long speeches.（演講者冗長的演說讓聽眾不耐煩了）

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航