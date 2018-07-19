東南亞已是大家公認的「下個 10 億上網人口」巨大市場，除了擁有優渥人口紅利，經濟成長表現迅速、強勁，對外地服務接受度也十分高。不僅網路、電商業，就連區塊鏈來說東南亞這塊市場也充滿璀璨前景。自上次執行長 Sebastian --- Ionut Diaconu 之後，INSIDE 緊接著專訪到 MBAex 首席市場總監黃明輝、大中華區副總裁游凡花，來向我們說明他們打算怎在這寶貴藍海裡打拼出一席之地。

Inside MBAex MBAex 首席市場總監黃明輝有深耕當地產業十餘年的豐富經驗

東南亞正渴望著區塊鏈

黃明輝從深耕當地產業十餘年的經驗來看，很清楚東南亞金融環境所面臨的限制、困境。像根據 KPMG 2016 年的研究顯示，6.55 億東南亞家戶中只有 27% 的人擁有銀行帳戶。此外，東南亞也有大量的外地勞動人口，形成一股的龐大跨境轉匯需求。若外地勞動者透過一般銀行匯款，金流程序為了合法，通常需要收取一筆所費不貲的手續費，而且還先把當地收入結算成美金，再用美金轉為母國貨幣，中間不只要等五到七天，還會產生 5％ 到 10％ 匯差。

這種需求，就是區塊鏈資產可以在東南亞好好發揮的「剛需」。

除此之外，東南亞大多數政府面對區塊鏈資產的態度也相對開放、友善。黃明輝解釋，「這些國家（新加坡以外）大多很清楚知道自己處於開發中狀態，區塊鏈技術很可能幫助他們營造出新的金融環境，實現產業升級、加速開發。」比起美國、歐洲等金融市場高度發達，因而金融穩定重要性大於金融創新的國家，東南亞地區因基礎建設根基較為薄弱，反而樂於被區塊鏈等新技術改造。

游凡花另補充說明，東南亞各國政府雖對區塊鏈抱持開放態度，但並非就會對傳銷幣、空氣幣甚至是詐騙視而不見。「這也是我們目前幣種還比較少一點，不敢亂上其他幣種的原因。在經過初期混亂之後，我們相信東南亞幣圈也會被整理一輪，之後唯有深入了解各國法律，並且主動合規的作法才能在這裡站穩。」

MBAex MBAex 大中華區副總裁游凡花

面對藍海，MBAex 想打的是組織戰

既然東南亞市場潛力如此巨大，那 MBAex 要怎麼在其中脫穎而出？黃明輝說首先會加強交易種類，除了接下來兩個月之內會一口氣上六款幣以外，之後還會鎖定 CoinMarketCap 前百大幣以每月最少一幣的速度，為東南亞消費者精挑細選區塊鏈資產以供投資。

但在這片藍海市場，MBAex 更想以教育、推廣，以及組織戰的角度在地紮根。游凡花再次介紹了他們比照外匯市場所打造的區塊鏈資產經紀商系統。「比起單純銷售區塊鏈資產，不如說我們是想用系統性、組織性的方式，帶領更多消費者了解區塊鏈市場的現況與風險。」

游凡花說明他們的經紀商講師來自中國一線城市與台灣，其師資掌握了區塊鏈原理、交易環節到國際趨勢等知識，能讓想進入幣圈的消費者搭配線上、線下由淺至深快速了解市場概況。「一般流行的論壇、峰會用意雖好，但那是給較精通區塊鏈的人士參與，並不能系統性的帶領消費者了解市場。但我們一系列的區塊鏈資產課程是系統性的，從基本的入門知識開始，一直到行銷手法、風險評估，甚至怎麼辨別空氣幣，我們都有完整規劃。」

從五月份開辦大型線下培訓以來，游凡花說這套經紀商教育體系初期成績已超乎先前預期。「經紀商一方面能獲得實質利益，另一方面不管是學習熱度、對 MBAex 平台認同度也好，這些經紀商已經發展出一套自動自發、自主輻射的習慣去擴展區塊鏈市場。」

區塊鏈將在東南亞實踐跨境支付

前面有提及，跨境交易是區塊鏈資產可以在東南亞好好發揮的「剛需」，也是恰好能回過頭來，滿足傳統金融體系處理跨境交易較為瑣碎的部分。現在不僅新加坡與馬來西亞支援比特幣、以太幣的一般商家越來越興盛，不少東南亞民眾也開始直接用比特幣匯款給外地親人作為生活開銷。

反過來說，傳統跨境支付需要大量人工對帳操作，銀行每天只能在有限的工時內進行交易批量處理，但跨境支付若能運用區塊鏈，理論上可提供 7×24 不間斷服務，並且大幅減少了流程中人工處理環節，縮短清結算時間；此外也能減少支付處理、接收、財務營運和對帳的成本，提高資金流動性，提高金融的盈利能力。

「區塊鏈技術並不是要跟傳統金融相抗衡，而是一種促進。過去金融體系的結算流程太繁重、瑣碎了一些，但區塊鏈技術反而給了金融體系一種思考的空間。」游凡花說明這正是 MBAex 打算在東南亞提前佈局，廣羅來自傳統金融產業菁英人才，打算在幣圈實踐「農村包圍城市」策略的主要因素。

＊本文僅供參考，不負擔投資責任。INSIDE 提醒您投資區塊鏈資產具一定風險。