瓦解兩大黨輪流執政30年格局，薩爾瓦多新總統會重新與台灣建交？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

繼2018年5月1日拉丁美洲加勒比海多明尼加、5月24日西非布吉納法索，我中美洲邦交國薩爾瓦多於8月21日改變對華政策。拉丁美洲地區繼2017年6月13日巴拿馬後，第三個與我國斷交國家，也是蔡政府上任以來第五個斷交的國家。我邦交國降至17國，位於拉丁美洲的邦交國降至九國。

中美洲地區為美國地緣政治利益的高度敏感地區

中美洲及加勒比海地區地理位置與美國本土毗鄰，地區內有美國東西兩岸海軍兵力轉用的重要戰略水道巴拿馬運河，亦為過去美國南方指揮部的所在地。傳統上被認為是美國的當然勢力範圍，敵對勢力若進入此地區，將可能會影響美國本土安全，因而是美國地緣政治利益的高度敏感地區。

2017年6月巴拿馬與中國建交、2018年5月加勒比海地區多明尼加與中國建交，美國行政部門皆未做出任何公開反應。直至2018年8月21日薩爾瓦多與我斷交後，美國國務院隨即於9月7日宣布召其駐多明尼加、駐薩爾瓦多大使及駐巴拿馬代辦返國述職，就中國勢力進入其轄區問題開會研商。

若將中國與巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多建交，套用「權力轉移理論」（Power Transition Theory），引申為「崛起強權」中國對現存超強美國之挑戰，應該是非常的牽強。以薩爾瓦多的國際地位及經貿實力，對中國的最重要價值在於壓縮我中華民國的外交空間，絕無能力作為中國對抗美國的棋子。

薩爾瓦多近30年執政的兩大政黨於總統大選中被翻轉

薩爾瓦多自1989年起30年來，右派的「國家共和聯盟」（ARENA）連續贏得四次大選，執政20年後，由前身為左派游擊隊的「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）贏得2009及2014年大選，執政10年。2019年2月3日總統大選，代表「國家團結聯盟陣線」（GANA）小黨參選的前首都市長布格磊（Nayib Bukele），在首輪投票即獲得53.1％過半數選票，擊敗「國家共和聯盟」候選人之31.72％得票，而執政黨候選人僅獲得14.41％選票。

「馬蒂民族解放陣線」基於左派政黨本質，執政期間與美國認為係拉丁美洲「暴政三巨頭」（Troika of Tyranny）的委內瑞拉、古巴及尼加拉瓜三個國家維持「盟友」級的密切關係，亦與中國共產黨維持良好關係。2018年3月的國會議員選舉，「馬蒂黨」在84席國會議員中，席位由31降至23席，在國會議員選舉聲勢大挫、未來大選情勢極不樂觀情況下，「馬蒂黨」在大選前六個月改變對華政策，其決策過程自然受到高度質疑，

薩爾瓦多右派的「國家共和聯盟」在過去20年執政期間，與我國維持良好關係，若在野10年後此次重返執政，則與我國恢復邦交的可能性非常樂觀。這位80後年僅37歲的巴勒斯坦裔布格磊，過去於2012及2015年擔任人口約7000人的新庫斯卡蘭鎮（Nuevo Cuscatlán）及首都市長時，均為「馬蒂民族解放陣線」黨員。2017年10月10日被「馬蒂民族解放陣線」開除黨籍後，布格磊隨即於10月27日宣布成立「新理念」（Nuevas Ideas）黨；由於「新理念黨」在大選前未能通過選舉委員會之政黨審核，布格磊最後選擇代表自「國家共和聯盟」分裂出來的泛右派「國家團結聯盟陣線」參選。

薩爾瓦多新政府採取「親美」對外政策

「馬蒂民族解放陣線」執政期間，薩爾瓦多與美國關係極端不睦；美國駐薩爾瓦多大使梅內斯（Jean Manes）經常以違反外交禮儀方式，公開批評薩爾瓦多政府的貪腐施政。布格磊認為世界第一強權美國為薩爾瓦多的頭號「天生的盟友」（natural ally），無論考量近200萬在美國的薩爾瓦多移民及其產生的鉅額僑匯，或是高度依賴美國的貿易與投資關係，必須務實地採取「親美」路線。

布格磊2月3日成為總統當選人後，2月7日即與美國駐薩大使晤談，3月13日赴美訪問三天，在華盛頓智庫傳統基金會發表演講，並拜會國務院。5月8日布格磊再次赴華盛頓與美國眾議院外交委員會國會議員會談，明確表示：美國對薩爾瓦多的重要性，超過所有其他國家相加的總合。

美國派商務部長羅斯（Wilbur Ross）率團參加6月1日布格磊就職典禮，拉丁美洲地區哥倫比亞、玻利維亞、瓜地馬拉、哥斯大黎加、多明尼加及巴拿馬總統親自出席。受人矚目的是：委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）、尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），以及宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）沒有獲邀出席就職典禮。薩爾瓦多三個鄰國瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜，有兩個被布格磊認為政權不具合法性，未來中美洲地區整合前景非常不樂觀。

Photo Credit: Reuters/達志影像

布格磊的對華政策走向

37歲的布格磊顛覆了薩爾瓦多30年來由兩個主要政黨執政的傳統，雖然與我國斷交的「馬蒂黨」政府如預期地未獲得連任，但長期以來與我國關係較密切的「國家共和聯盟」亦未勝選。採取「親美」對外政策的薩爾瓦多新政府，在中美貿易戰對抗之際，是否會再次改變對華政策？受到我們高度關注，布格磊本人及周邊人士的相關談話，亦被媒體做對我國有利方向的擴大解讀。

布格磊在首都市長任內，曾於2017年2月來台出席「臺北智慧城市展」，並獲蔡總統接見。成為總統當選人後的3月訪美行，在華盛頓傳統基金會演講期間，被媒體提問時曾經表示：「馬蒂黨在與中國建交決策過程缺乏透明度，應該從根本檢討，以保障能相互尊重」；競選團隊成員新理念黨秘書長安立克（Federico Anliker）亦曾向媒體表示，布格磊將評估薩國是否應該維持與中國的外交關係。

友我之美國古巴裔聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在布格磊訪美期間，以及在3月12日主持眾議院外交委員會對駐薩爾瓦多大使提名人強生（Ronald Douglas Johnson）等人任命聽證會時，提到對中國影響力在西半球區域迅速擴張的擔憂，對薩爾瓦多政府2018年決定與民主台灣斷交，轉向與中國共產黨建交一事，認為犯下大錯；盧比歐並提到布格磊將重新評估與中國之外交關係。美國駐薩爾瓦多準大使則表示：到任後將提醒薩國與中國維持外交關係的風險，推動薩爾瓦多與中國斷交並與台灣復交。

中國加大對薩爾瓦多援助的能見度

薩爾瓦多在2018年8月21日與中國建交，時任總統桑切斯（Salvador Sánchez Cerén）於11月1日率團訪中，並赴上海出席首屆中國國際進口博覽會。兩國元首會談時，習近平表示中國願在教育、醫療、供水、防災等方面協助薩爾瓦多。桑切斯總統返國後急於展現其訪中成果，以證明其與中國建交的外交決策是正確的，公開表示中國承諾將提供薩爾瓦多1.5億美元的「社會及技術發展」援助。中國何嘗不瞭解桑切斯政府即將下台，「馬蒂黨」不可能贏得大選，因而中國對薩爾瓦多的援助，僅有3000噸的賑災大米立即付諸實施，其他的援贈承諾，均為分數年期執行的合作計畫。

面對外界一再釋出薩爾瓦多新政府可能重新評估對華政策的消息，中國加大對薩爾瓦多援助的能見度，2019年3月19日，中國捐贈1.5萬台手提電腦給薩國558所學校，總統、外交及教育部長等親自出席捐贈儀式；另捐贈10輛水車。中國政府亦派學者及退休外交官赴薩爾瓦多從事宣傳，如在2019年4月24日，中國公共外交協會代表團訪問薩爾瓦多高等戰略研究學院（CAEE），發表演講並且接受電視及平面媒體專訪。

雖然中國與薩爾瓦多建交的主因源於兩岸關係之惡化，而非中國挑戰美國在西半球的地緣政治利益；但在美國毫不掩飾關切薩爾瓦多新政府的對華政策下，似乎成為另一領域中美兩強的角力。美國當會加強對薩爾瓦多新政府的影響力，強化援助、商貿與投資關係；而中國有輸不起面子的壓力，勢必加大對薩爾瓦多新政府的支持力度，以維護兩國邦交於不墬。

對薩爾瓦多新政府而言，遊走在兩強權之間，成為最大的受益者。至於我國樂觀期盼薩爾瓦多新政府對華政策之再次轉向，其可能性之多寡？應該非常清楚。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航