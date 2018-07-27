《毒生物圖鑑》：外型古怪笨拙的鴨嘴獸竟是不折不扣的有毒生物

作者：馬克．西德

長槍武士

Jousting Knights

俗名：鴨嘴獸Platypus

學名：Ornithorhynchus anatinus

分布範圍：澳洲東部及塔斯馬尼亞島

© 繪者梅根．蓋文（Megan Gavin）／臉譜出版

鴨嘴獸（Ornithorhynchus anatinus）的外型和長頸鹿一樣怪異，彷彿當初有誰號召眾人，針對動物身體部位各自發想，看誰能設計出最成功的野獸，最後集結所有人的意見，拼湊出這些長相獨特的動物。第一個人設計了像水獺一樣的身體；第二個人打造了能捕捉昆蟲的鴨嘴；第三個人想出像河狸一樣可以儲存脂肪的尾巴；第四個人知道鵝掌最適合游泳。哎呀，沒人負責設計排泄器官！這項任務得交給婦科醫生，他只要拿出他的專業知識就成了。鴨嘴獸只有一個對外的開口，負責排泄、交配和生產的孔洞，屬於單孔類動物（monotreme，mono意為「單一」，treme意為「孔」）。鴨嘴獸和針鼴（echidna）是地球上僅存的單孔類動物，都只有一個泄殖孔，在演化樹上，這是魚類之上所有脊椎動物的共同特徵──只是單孔類之後演化出來的哺乳類動物又變出新花招。鴨嘴獸的英文俗名是「duck-billed platypus」，個人認為「duck-billed」實在多餘，因為全世界只有一種「platypus」啊！──稱牠「platypus」就夠了。雖然「platy」意指「扁平」，然後「puss」在蓋爾語（Gaelic）俗話裡是指嘴或臉，但「platypus」在字義上跟鴨嘴並無關聯，其實這個字源自於希臘文「platupous」，代表「扁足」，這樣清楚明白了吧！

只可惜，一七九九年，當著作等身的英國博物學家喬治．蕭（George Shaw）要給這種古怪動物一個分類學描述時，發現Platypus這個屬名早被另一種也是扁足的動物用去了。老蕭以注重細節聞名，他甚至懷疑自己收到的標本是標本師精心設下的狡詐騙局。鴨嘴獸之所以能有更恰當的屬名Ornithorhynchus（意指鳥喙），得歸功最先在加拿大紐芬蘭磨練技能的英國博物學家，也就是知名的約瑟夫．班克斯爵士（Sir Joseph Banks, 1743-1820）。

約瑟夫爵士和英勇的庫克上校（Captain Cook）相遇之時，他正在紐芬蘭大淺灘（Gr and Banks）研究企鵝，不過他研究的其實是Pinguinus屬的大海雀（Great auk），而不是住在南極的王企鵝屬（Aptenodytes）成員。兩人的友誼發展順利，庫克上校率領奮進號（HMS Endeavor）進行第一次環球探險時，隨船的博物學家正是約瑟夫爵士。一七七二年，庫克準備指揮決心號（HMS Resolution）進行第二次環球探險，自然也想網羅約瑟夫爵士隨船，不過對方卻為了船上環境小題大作地吵鬧了一番，即便英國海軍總部願意砸下超過一萬英鎊的經費，成就約瑟夫爵士的要求，他依然拒絕隨行。後來，庫克上校選擇約翰．福斯特來（John Forster）頂替約瑟夫爵士的位置，走了一個老古板，換來一個牢騷鬼。福斯特後來在南極發現的動物，就是我們現在所稱的企鵝，而這傢伙還差點因為吃了河魨而喪命。說來諷刺，和約瑟夫爵士有關的兩種生物，外型古怪笨拙的鴨嘴獸仍然安在，模樣看起來比較正常的大海雀卻已經滅絕。

澳洲阿瑟頓（Atherton Tablelands）亥皮帕密山（Mount Hypipamee）約在十萬年前經歷一場火山噴發，造成寬達一百八十呎的火山口，在二百四十呎高的花崗岩峭壁環繞下形成了一深邃水坑，這種地貌我們稱之為火山筒（diatreme）。當我小心翼翼貼著峭壁緩慢移動時，才發現要在沒有出入口的水坑裡尋找水蛭，幾乎是一件不可能的任務。不過，這裡勢必曾經存在容易進去的入口，畢竟我眼下就看見一隻孤單的鴨嘴獸。這隻意外出現在火山筒裡、徜徉在綠水之中的鴨嘴獸，看來極其悠然自得。我不知道最後到底有沒有人拯救這可憐的小傢伙，牠的前途堪慮。話說回來，鴨嘴獸是有毒的，說的更精準一些，鴨嘴獸可以分泌毒液。

約瑟夫爵士觀察標本的時候，沒發現鴨嘴獸後腿上向外突出半吋的毒刺。這個公鴨嘴獸身上才有的奇異特徵一直受到忽略，直到好奇的埃弗拉德．荷姆爵士（Sir Everard Home）發現了它。埃弗拉德爵士較為人知的成就便是率先描述約瑟夫和瑪莉．安寧（Joseph and Mary Anning）這對傳奇兄妹在來姆利吉斯（Lyme Regis）住家附近發現的史上首件魚龍（Ichthyosaur）化石。埃弗拉德爵士在英格蘭研究鴨嘴獸標本，他認為在交配過程中，公鴨嘴獸可以利用這根刺來控制不願配合的母鴨嘴獸。

一八一八年，約翰．賈米森爵士（Sir John Jamison,1776-1844）正打算把一隻公鴨嘴獸從水裡拉出來，卻在無意間把鴨嘴獸的毒刺刺進自願相助的幫手手裡，從而發現了鴨嘴獸有毒這個令人痛苦的構造。身為澳洲第一位封爵的自由移民者，約翰爵士得以隨心所欲研究這片土地上的奇異動物，同時盡可能把土地據為已有。最後，坐擁大量土地和財富的約翰爵士，成立了新南威爾斯銀行，就此過著揮霍享樂的生活，直至一八四四年過世為止。至於鴨嘴獸如何毒害他的幫手，被刺到的傷口處腫脹狀況為何，對此他留下了詳細紀錄：大量出汗、嘔吐、牙關緊閉貌似非常痛苦。向來自大的約翰爵士認為是自己在傷患傷口塗抹沙拉醬，再讓傷患服用鴉片，才救回這條人命。不久，這個謊言已經甚囂塵上──幸好，當地原住民知道鴨嘴獸的毒刺雖然令人痛苦萬分，卻不至於取人性命。

而在埃弗拉德爵士腦裡，他仍推想這根刺的功能與交配有關，聽來性感但其實大錯特錯，他甚至賣力聲稱母鴨嘴獸的後腿上有與這根突刺相合的袋狀構造。只可惜，從來沒有人看見母鴨嘴獸後腿上的袋狀構造，埃弗拉德爵士的聲望也因此下滑。生物學家理查．歐文爵士（Sir Richard Owen）甚至還在幾隻母鴨嘴獸的標本上看見發育不全的突刺痕跡。儘管如此，演化學家查爾斯．達爾文（Charles Darwin）仍堅持公鴨嘴獸後腿上的突刺並無毒液，但這樣的錯誤情有可原，畢竟公鴨嘴獸的毒刺裡並非時時都有毒液。有關這根刺的爭議，終究在威廉．史賓瑟（William Webb Spicer）這位虔誠的牧師手上平息，他的誠實正直可謂約翰爵士的最佳對照。威廉牧師──他還創辦了一家有如慈善機構、專幫人省錢的銀行──最後做出了精確描述：公鴨嘴獸的毒液是有季節性的。只有臨近交配季、為了爭奪母鴨嘴獸而互相爭鬥時，公鴨嘴獸的毒刺才會分泌毒液，這倒和長槍比武有幾分相似。前面我們提到的探險家中，有多人受封爵位，僅有庫克和達爾文兩人既非貴族，也沒有貴族血統。

相關書摘 ►《毒生物圖鑑》：當你看到這眩目的藍環章魚，千萬別把牠抓起

書籍介紹

《毒生物圖鑑：３６種不可思議但你絕不想碰上的劇毒物種（隨書附贈―臺灣版限定毒生物圖鑑典藏海報）》，臉譜出版

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作者：馬克．西德

譯者：陸維濃

｜警告標語：外面的動物最好別亂碰、沒洗手更別放嘴巴。｜

面對捕食者的威脅，有一群體型屈居劣勢、逃跑能力較弱的生物，演化出了各種致命毒器，因而反轉了他們與天敵間的關係，更讓自然界的動物們避之唯恐不及。

但他們沒料到，人類的好奇心沒有極限，許多冒險家無畏走進這群「膽小」生物的攻擊範圍內，有去無回的危機就此發生────「活物勿近！」

摸了會痛到骨子裡的毛毛蟲、零解毒劑的海中芋螺、羽毛上有神經毒的美麗鳥兒、讓宿主癱瘓的吸血怪物……這些不該碰、不該吃、會叮咬人的致命動物究竟有何魅力，讓冒險家們寧願送命也想一探究竟？

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航