【插畫】做個讓老師好教的「好學生」

蠢羊與奇怪生物

是這樣的，老師，我並不是個壞學生，我只是對已經有了答案的問題沒有興趣，我不想重複一次別人說過的話，我想知道的是還沒有被回答或者被問的那些問題，這樣的我不適合待在你的班級裡，或許你並不想要一個會問問題的學生，而只是想早早下課。

對我來說，人生並沒有正確的答案，很多人擅長寫考卷、重複又重複那些正確的答案，他們也許會有好薪水和順利的人生，可是那並不是我的。

不斷複製答案有趣嗎？甚至，它有意義嗎？

過了整整二十年，我才找出答案，回答當初始終無法理解、甚至認為自己是「壞孩子」的自己——你不是壞孩子，那個年齡的孩子總是想問「為什麼」、總是想知道更多的更多，你只是想知道這個世界的樣子，你只是正在成為你。

►台灣人不愛舉手發問，是因為「語言」影響思考？

本文經蠢羊與奇怪生物授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航