《氣味情緒》：在檸檬香氣中，女子吐露了沒有出國的真相

文：陳美菁

當愛情讓你說不出口

有些人覺得每段愛情都是偉大的， 但是有時候如果這段愛情是不被允許的， 或是不能向外公開的時候， 那種痛並不是每個人都能向人道訴， 我身邊有些朋友或是朋友的朋友就曾遇過。當朋友無意中介入別人的感情或是別人的家庭時， 你會如何看待你的朋友？ 支持與不支持？ 陪伴與不陪伴？

亮麗外表後的憂愁

有一次我去演講， 在場的聽眾有一位女生長相清秀， 渾圓的大眼， 留著一頭清湯掛麵的直髮， 身材瘦瘦高高， 簡單俐落的打扮， 一看就知道是有品味、有想法的新女性。演講結束後她向我自我介紹， 她是詩芸， 我們留了聯絡方式， 她說她對香氛非常感興趣，會找時間再跟我深入聊聊。

幾個月後， 我辦了一場講座， 詩芸出現在講座裡，我一眼認出了她，於是當天講座結束後，我們就一起吃了晚餐，當時我才知道，原來她是一位服裝設計師，對於美學深感興趣，從那次後我們就很常一起聊天，交換對於美學的相關資訊。但後來有一天詩芸告訴我她要出國，等出國回來再來找我一起吃飯，我不疑有他。一兩個月過去，有一天詩芸突然說她回國了要找我吃飯，我跟她約在辦公室碰面，看見她我嚇了一跳，整個人憔悴不堪，而且有很深的黑眼圈，我請她坐下來手沖了一杯咖啡給她，想立刻知道她發生了什麼事。

觸動內心的祕密

她端起咖啡杯，一邊看著我，我突然有一個很強烈的直覺，直接開口問她：「妳沒有出國對不對？」詩芸眼淚突然止不住地流下，一直跟我說對不起，她不是有意要欺騙我，當下我並沒有動怒，只是她的樣子很像被遺棄的小貓，任憑有惻隱之心的人看了都會覺得心疼。

詩芸告訴我她已經好久沒有好好睡覺，她快要崩潰了，所以問我有沒有辦法能幫她入睡，我按照專業拿出了舒眠的香味，其中有葡萄柚、檸檬、薰衣草、苦橙葉、玫瑰天竺葵，我將香氣調和在一起，請她回家睡覺的時候以薰香使用，當下聞到我所調和的氣味，她傷心的哭了出來。

我問她從這味道裡聞到了什麼，為什麼會讓她如此觸動到內心的點，她說是檸檬。檸檬的香氣在古代被稱為神祕的藥果，在我的經驗中，檸檬的香氣帶有清香，但又有一種內斂且無法訴說的淡定，通常會隱喻是智慧，是一種不張揚的情緒，但也代表著秘密。我不難知道， 她內心深藏的祕密被觸動了。我輕輕地說：「 妳準備好要說了嗎？」她看了看我，這是我們之間彼此的默契。

愛情裡人人都是笨蛋

她倒抽了一口氣， 語帶哽咽的說：「 我男朋友得了癌症， 我不知道他還能活多久。」我看著她：「之前沒聽說過妳有男朋友，這是怎麼回事？」她一邊哭一邊說：「他是有家庭的人，只是他的妻子跟孩子都在國外，我不能說出我們的關係，我們在一起好幾年了，曾經也試過要離開他，但是每每看到他跟他太太吵架，而他太太只把他當搖錢樹，我就會心疼的又沒辦法離開，這次他生病，他太太也沒有什麼反應，也沒有回來看他，所以我這段時間都在陪他做治療。」聽著詩芸的故事，當下我產生複雜的情緒，沒想到眼前的這個好朋友是介入別人婚姻的第三者，但她是個笨小三，沒名沒份還要負責當免錢的看護，此時要怎麼勸、怎麼罵都不對。

一個再怎麼聰明的女人遇到愛情都變成笨蛋，我不得不相信這個論點是真的，按照道德來看，這的確是不可取的行為，按照情感面來說，人與人也無法讓一張紙決定愛情的深淺。我知道此時的她糾結、無助、無奈，也無法責怪她。我沉默了一下，說出內心的話：「妳怎麼這麼傻，我們是朋友，即使妳犯了錯，還是一樣的優秀，感情的世界外人很難說得清楚。」詩芸聽我這麼說，哭得更大聲，我告訴她：「就放聲大哭吧！」

這一天，詩芸哭了好久好久，我相信這些年來，她內心的糾結、自責、矛盾，一定不是我們能想像的。現代社會對於第三者抱持的態度，多數還是負面居多，面對道德，我無法說這是對的，但別人的感情就讓他們自己去定奪吧！一個好女人做了自己都無法原諒又無法自拔的錯事，她已經在生活裡不停的懲罰著自己。

思索愛的本質

當天她帶著香氣回家，我沒多說什麼，只希望她好好睡覺。過幾天，她跟我說她已經能好好睡上一覺。詩芸也想通了跟男朋友攤牌，如果男朋友願意離婚，她可以繼續照顧他，如果他不願意離婚，那麼她就把照顧的責任還給她太太。當下我沒多說，只告訴她，我希望她幸福。

之後我們有好長一段時間沒有聯絡，直到有一天，她告訴我，她男朋友已經離婚，現在他們不再需要躲起來。我好奇的問：「對方的太太沒有為難？」詩芸在訊息上告訴我，對方的太太也覺得彼此只是為了孩子而維持關係，不讓孩子覺得父母離婚，其實夫妻倆距離已經遠到無法修復，只是因為婚姻是一種習慣，放手與不放手之間的距離很遙遠。

經過詩芸的故事，我也開始思索婚姻的本質，與第三者在婚姻中的角色和道德間的糾結，婚姻有如飲水，冷暖自知，但是面對感情，人一定不能自私，我一度覺得詩芸男朋友很自私，同時深深傷害了兩個女人，如果面對感情時能夠有擔當的做抉擇，或許當下三人的痛苦就能減少許多，當然我也遇過另一個案例，男方後來回到妻子身邊，因為她只是男方當時逃避的港口。

愛情百百種，自古英雄難過美人關，美人一樣情關難過，但一個人只要開始學會愛自己，學會為自己的人生找到方向，會發現愛情不再是生命的全部，而且愛情也無法影響你的情緒與生活，因為這並不一定是真的愛，愛情只是生命裡一種調味，找回自己才能真正擁有愛。

香氛小祕密——檸檬

檸檬的香氣在古代被稱為神祕的藥果， 在我的經驗中， 檸檬的香氣帶有清香， 但又有一種內斂， 無法訴說的淡定， 通常會隱喻是智慧， 是一種不張揚的情緒， 但也代表著祕密。

書籍介紹

本文摘錄自《氣味情緒：解開情緒壓力的香氛密碼》，四塊玉文創出版

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作者：陳美菁

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航