新加坡17歲英超球員的服役爭議

世界盃剛落幕，新加坡足球圈就傳來一則富爭議性的新聞。混血兒體校學生Benjamin Davis以17歲之齡兩年前已得到一紙新英超升班馬富勒姆職業合約，申請延遲入伍服役。最近軍方正式以書面拒絕其申請，聲稱已徵求文化及青年部意見，認為不可以因為「個人事業發展」為由批准延遲。

雖然現時還在上訴階段，但若上訴失敗，他有兩種選擇︰放棄英超合約，回國效力；要不堅持為富勒姆效力，放棄新加坡藉，終身不得回新加坡，否則會被刑事起訴。

申請延遲入伍的制度漏洞

根據軍方聲明，現時新加坡因爲體育成就延遲入伍申請，必須是有條件在世界性賽事（尤其是奧運會）有潛質成為三甲的運動員。截至現時為止，只有三位運動員獲得此待遇，包括2016年奧運打敗「水神」費爾普斯贏得100米蝶泳金牌的史高寧（Joseph Schooling）。另外兩位為游泳和帆船運動員，都是新加坡傳統輕易拿到奧運資格和亞運獎牌的項目。

游泳項目要提交世界冠軍潛質相對簡單，只需提交個人最佳成績和世界前列泳手差距就一目了然。足球每次比賽的隊伍成員不盡相同。世界盃決賽週梅西和C羅的故事，告訴我們足球不可以靠一個人來踢。所以在團體項目有多出色表現，英超第一人反變槍打出頭鳥。另外，奧運項目可以用比賽期訂下回國防部報到時間表；職業聯賽週而復始，可以隨時看狀態決定繼續還是退役，反而難以令球員給予軍隊歸隊日期。

每年都有約十多廿位年輕人在父母的慫恿下，不惜終生不得回國的後果，借海外留學逃避強制兵役。根據軍方「個人事業論」，原來可以去世界五大高水平足球聯賽效力，被看成和負笈海外留學成同一層次問題。但請留意新加坡政府亦有官方獎學金制度，資助學業成績優異學生到海外知名學府攻讀學位課程，完成課程後的責任是至少服務指定政府部門四年至八年不等。

怕軍隊制度崩壞的，就會搬出新加坡也曾經有Fandi Ahmad完成服役才效力荷蘭班霸阿賈克斯的故事。他們亦怕先例一開，後續將會有大量同類申請延遲入伍申請，例如在德國第四組別球會效力的Iskandar Radewadt也正在等侯上訴結果。

以國家隊身份出賽，是權利？是光榮？可以用來抵償「國家義務」嗎？還只是如香港特首曾蔭權謂，只是一份工作？以軍方聲明的用字來看，可能連這些都談不上。你或許會將哈佛牛津劍橋和英超球隊相提並論覺得無稽，但軍隊怎樣執行強制服役制度達致公平，這正正是他們的思維模式。

男足代表隊現時的宭境

新加坡最近男足的世界排名每況愈下，最新為169位。今年的雅加達／巨港亞運會，足球隊未能在亞洲級賽事在亞運週期曾經有頭六名成績達標。而上訴賽事中，球隊亦未能在主場擊敗緬甸U19代表隊，被奧委會正式拒絕足球隊參與亞運申請。

足球國家青年隊成員大都是體校學生，球員的紀律問題令足總及體校十分頭痛。訓導主任發現足球員一直在體校外籬笆在遛達抽煙，身上仍穿著校服。到家長會議，家長的反應是︰「兒子被發現抽煙的一刻，他已經在學校範圍外了，你們體校有甚麼權力去管我兒子的私事？」老師聽了傻了眼︰「不可以這樣說，你兒子吸入的尼古丁也會帶入球場影響表現啊。」會議不歡而散。

足總本身也因為財政問題被揭發管理不善而自身難保。上個財政年度，董事局正值改選之際，第二梯隊聯賽球會丹戎巴葛聯（Tiong Bahru FC）被揭發該年收入因為在俱樂部設置老虎機有3,600萬新加坡元，比新加坡足總全年收入3,500萬新加坡元還要高，更有一筆不明來歷的50萬新加坡元捐款，由此球會帳戶經新加坡足總捐贈到國際足協亞細安支部，還被領導人Bill Ng高調搞捐贈儀式，為競選拉票造勢。由於審計報告不尋常，有對總會有監察權力的體育理事會「大義滅親」，領導人及涉及捐款的足總董事被捕消息佔據多日新聞頭版，仍然在警方商業罪案科調查中。

內憂外患，就算Davis一人在英超得到任何成就，也似乎難以帶領千瘡百孔的國家隊和運動生態提升層次。

吳作棟總理的冠軍夢

在1998年法國捧走世界盃冠軍，當時總理吳作棟豪情壯語，希望新加坡打入2010世界盃決賽週。要成為世界盃決賽週隊伍，首決條件是骨幹成員在頂級球會效力。新加坡為要借鏡法國冠軍隊伍的種族多元性，入境部門引進了運動員專材計劃，以國民身分吸引有潛質問鼎獎牌的運動員代表新加坡參加國際比賽。成效如何，請留意下集。

（待續）

利申：小妹在體育理事會之工作，與足球隊支援、運動員資格審批無關。不喜勿插

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊