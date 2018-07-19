從被罵「水準差」到被讚爆的「孤鳥」議員，什麼原因讓她出口「咬人」？

屏東縣政府為拓寬道路，預計徵收屏東車站後站一帶21戶民宅，16日清晨出動大批警力、拆除三戶同意戶，但被其他住戶指控，明明有台鐵公有地可以用，縣府卻堅持徵收民地，並恐嚇住戶簽署同意書。在拆除過程中，前往聲援的屏東縣議員蔣月惠也因為與女警發生拉扯、咬人等衝突，引起討論。

拆遷抵觸戶：縣府把用「切割工具」恐嚇住戶簽「同意書」

屏東縣政府為新建屏東車站，預計徵收緊鄰屏東車站後站的公勇路一帶民宅，16日凌晨三點多，屏東縣出動怪手、電力公司及大批警力聚集公勇路，拆除民宅。

《公民行動影音資料庫》報導，在拆除現場，工務處表示只先拆除同意戶，不影響抵觸戶的權益。但在當地還有大約八戶抵觸戶，其中兩戶抵觸戶被無預警拆除電表，直到簽署「土地徵收獎勵金同意書」之後，才被復電。

前來聲援的台中市黎明幼兒園園長林金連也表示，縣府將切割工具放在抵觸戶家門前「恐嚇」住戶，表示今天如果不簽署土地徵收同意書，就會直接強拆；今天簽署同意，才可能進行後續協商，兩週後再來拆除，大多數抵觸戶只能被逼著簽下同意書。

根據屏東縣政府18日的新聞稿，當天最後拆除了三戶同意戶。18日，《公庫》記者訪問工長處處長楊慶哲，他解釋，之所以選在清晨前往，是因為清晨比較不會影響交通。至於「恐嚇」一事，楊慶哲否認對當地居民進行脅迫式溝通，表示在家門前放切割機具是為了清除同意戶的圍籬等，而「拆電錶」一事，楊慶哲表示在拆除同意戶電線時自然會影響到其他住戶，而後也進行了修復。

屏東車站改建，縣政府拿不到台鐵公有地，徵收民用地

屏東縣政府表示，這次引起爭議的拆遷案，是為了新建的屏東車站，由於屏東將建設高架化鐵路，加上屏東車站新站即將完工，未來人潮都將從後站出入，因此必須拓寬緊鄰屏東車站後站的公勇路，這次徵收的21戶土地，未來都將成為道路。

縣政府強調，本案2015年即公告發布，與地主溝通時，也主動提供「拆遷獎勵金」、「門面修復費」、「租金補貼」等方式協助民眾安置或原地整建，經過16日的爭議，21戶地主中已取得14戶地主同意，未來仍將續與尚未同意之地主溝通。

但一名林姓牴觸戶接受《自由時報》訪問時表示，公勇路旁目前有塊台鐵用來當停車場的地，可以直接蓋道路，但縣政府不用公有地，反而徵收民地。加上徵收價評估為一坪只有15萬元，林姓牴觸戶認為徵收價太低，無法接受。關於縣政府捨棄台鐵公有地，徵收民地的部分，縣政府表示，因為該塊土地隸屬交通部，交通部於今年2月23日明確表示不同意將該地作為道路使用。

《公庫》報導，當地居民們已經針對此徵收案提出行政訴訟，並在今年5月8日、6月5日進行高等法院行政訴訟程序準備庭等流程。

長期關注台灣各地迫遷議題、目前人在美國的政大地政系教授徐世榮，16日也發布影片，聲援屏東公勇路的迫遷戶。徐世榮譴責屏東縣長潘孟安，強制拆除公勇路牴觸戶，剝奪牴觸戶的居住權，違反國際兩人權公約。

徐世榮表示，台灣的土地徵收、市地重劃等法規都仍停留在戒嚴時期的規範，台灣拆遷時所標榜的公益性、必要性都仍然由主政者、少數建商、派系壟斷，因此他呼籲拆遷相關法規必須修改。

議員為聲援「抵觸戶」，毆傷、咬傷女警

16日當天，除了林金蓮，屏東縣議員蔣月惠也前往聲援，《中天新聞》和《蘋果日報》報導，蔣月惠當天為聲援抵觸戶，坐在怪手前與拆除人員僵持一個多小時，後來工程處禮貌向蔣月惠表示只拆同意戶，蔣月惠為了拿東西暫時離開。但蔣月惠說，當她詢問工務處長，處長點頭表示同意戶、不同意都會拆，為此，蔣月惠想趕往怪手處再度阻擋，但遭七、八名警察包圍，混亂中，她出手毆打一名女警，並咬傷另一名女警的手臂，而蔣月惠的上衣也被警察扯破。

蔣月惠受訪時表示，因為警察將她包圍，她心生恐懼，為了自保才會出手打人、咬人。而被咬的女警則說，因為手臂突然被咬很痛，她才下意識拉扯蔣月惠的衣服想把人拉開，卻不慎扯破衣物，女警也表示將對蔣月惠提告。

《公庫》報導，蔣月惠18日下午帶著花束親赴警局鞠躬道歉，但不被接受，只有公關室主任一人出面接待，蔣月惠因此在警局內嚎啕大哭。但提到拆遷事件，蔣月惠堅持，屏東縣長潘孟安也應針對強拆一事，向公勇路居民致歉。

從被罵「水準差」到被讚爆，「孤鳥」議員蔣月惠成為討論焦點

蔣月惠毆傷、咬傷女警的畫面遭媒體曝光後，引發網友群起攻擊，不少網友批評蔣月惠「水準差」、「素質低落」、「狂犬病」等，蔣月惠前往警局道歉時大哭，也被網友痛罵「把警局當靈堂嗎？」但18日深夜，專欄作者溫朗東「起底」蔣月惠背景後，網路上風向卻大逆轉，網友紛紛支持她。

《自由時報》曾於去年7月專訪蔣月惠，蔣月惠原本在私校當會計，因緣際會接觸了收容肢障孩子的教會機構，1991年，機構解散，蔣月惠不忍肢障的孩子沒地方去，於是辭掉工作，靠貸款、存款成立「羅騰園」，帶肢障孩子上課、學習。

由於花費龐大，她曾拉小提琴在街頭募款，偶然得知議員候選人的得票數只要超過當選票數1/3，就可以得到每票30元的補貼，她因此四度參選議員，上一屆才選上。蔣月惠表示，她當議員的7萬3,000員薪水，有6萬都用來經營「羅騰園」，自己則以4,000元的薪水和每月1萬元的保險金度日。

蔣月惠説，「我沒有派系、沒有背景，在屏東政壇是孤鳥，縣府官員幾乎不太理我，還有官員打電話來要我縮短質詢時間」但她說「民代若不反映民意，還算民代嗎？」網友得知她的背景後，一面倒肯定她為弱勢付出，有人稱讚她是「屏東唯一不黑的議員」，評論專欄作者溫朗東甚至說，「就是因為有這樣的人，我才會深深以身為台灣人而自豪」，甚至有人表明將捐錢給羅騰園，蔣月惠也因此意外爆紅。

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核稿編輯：羊正鈺