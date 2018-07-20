【董恒秀專欄】聽鋼琴演奏家陳瑞斌，彈「ㄧ種境界」

真正見過世界，本身亦為大家者，會自然流露真樸之美，讓人立刻接觸到他內心散發出的清亮光芒。這是我第一次與鋼琴演奏家陳瑞斌在電話談話中的感受。事實上今年6月在竹北演藝廳聆聽現場演奏，感覺到他將自己融進音符中，讓音樂不只是悅耳的聲音，更是生命的表達，因此我聽到雄偉，也聽到詩。

他演奏的是挪威作曲家葛利格的A小調鋼琴協奏曲。啊，葛利格！他的音樂幾次讓我遇到美好的事。事實上2018年6月15日是葛利格誕生175週年。我曾走訪過的葛利格之家（Troldhaugen）舉行盛大隆重持續30小時的音樂會，挪威電視與廣播電台（NRK）全程時況轉播與廣播，計有六百多位音樂家輪流演奏他所有音樂。這是首次葛利格的音樂以馬拉松音樂會方式表演，演出曲目當然包括這首廣受全世界喜愛歡迎的鋼琴協奏曲。這次的慶祝亦展出許多葛利格未曾公開的書信。

能夠與鋼琴大家陳瑞斌談話投機，ㄧ談就以小時計，得謝謝國立台灣交響樂團劉玄詠團長的邀請，讓我欣賞到鋼琴家大氣釋放自己、扣人心弦的演出！

其實我ㄧ直對他在不足13歲、不識德文情況下，即獲維也納市立音樂學院破格錄取爲大學部正式生，並以這麼小的年紀過著孤單艱苦卓絕的異國求學生活，深深感到他不同凡響的心理質素。他不僅是鋼琴神童，也具有很強的生命韌力。13歲是告別童年開始邁向心理與生理另一階段發展的年紀，他在如此幼齡下就獨自面對數個關鍵時刻的發展，只要其中一項沒處理好即可能引發骨牌效應。

學校不提供獎學金，他也沒有政府的公費補助，因此生活費要算得很精準，同時不能生病，因為一旦生活費超支繳不出房租，他就無處可棲身。我對少年鋼琴家陳瑞斌這時期展現的生命風景相當欣賞。

Photo Credit：Rueibin Chen（陳瑞斌）

而後在16歲贏得意大利拉赫曼尼諾夫國際鋼琴大賽獎，是參賽者中年紀最小，也是這位以技巧艱深聞名的音樂家的大賽有史以來最年輕的大獎得主，他一戰成名獲邀在著名的維也納大演奏廳與交響樂團演出。現在已非當年16歲而是國際知名演奏家的陳瑞斌，坐在我對面，神情專注、真誠，説到興奮處還不時會像個大男孩一般哈哈大笑，跟我說：

「16歲時還未形成自己的思想，頭腦較簡單，但手指很靈活，當時一心ㄧ意要做到世界上彈得最快的人，我想我是做得到。不過現在這個年紀想的已不是這些，是有很多想法也複雜，想要從這些想法中彈出某種時空下的心境，一種境界。音樂的聲音很直接，所以能夠穿透、觸動人心，但它同時也是一種語言，表達我這個人的思想與存在。」

蕭邦的升C小調夜曲應該聽到的人都會喜歡吧。聽來仿若清清的雨滴，閃爍到夢裡，也像微微的黎明，打開心中的煩悒。不過鋼琴家陳瑞斌彈的速度較緩，而且結束時最後一個音持續甚久，很不一樣的詮釋，相當深沉。這首夜曲很抒情，但我好像聽到他捕捉到深夜的閃爍沈默，琴鍵濺亮出血液的星光。

也像旅人與一盞燈。在孑然一身的行旅裡，遠方的ㄧ盞燈投射他的孤獨與思想，時日既久，燈亮也從旅人的雙眼射出深沉的孤韻與凝靜。

Photo Credit：Rueibin Chen（陳瑞斌）

談話時我注意他的雙手，手指真的長，講話時一直撥弄餐巾紙，似乎有自己的意志。修長斯文的雙手，指尖卻有著驚人的力道，彈出的重音深沉。我看書上說，由於練習與演奏大曲子，在長時間且大量的衝擊下，彈到指甲斷裂，甚至流血，好痛啊！我知道那有多痛，多年前曾攀登百岳之一相當陡峭的羊頭山，雖然平常有運動習慣，但由於是登山生手，在可說全程主要是靠雙手與雙腳進行「爬」山的情況下，特別是下山時腳的大姆指所受的磨難，痛得我幾乎寸步難行，在忍痛下雖完成全程，但兩個大姆指的指甲是脫落了。

我在受傷情況下可在家裡躺在沙發上墊高雙腳，邊看書邊靜養，但是他是手指貼上膠布忍著撕裂的極痛下完成演奏，真是用生命演出！「天使手指」隨心自如的飛翔，是天份，更是血淚痛苦化成的藝術高度。所以，他的抒情、他的細膩，某些時候誠如我先生在聽完他彈奏的蕭邦夜曲後，分別寫下的兩首詩：

有人從悲傷深靜來

醒在小弄邊緣 有一朵晨花

為心中的淚水洗淨

正被朝陽掬起

隨著倒影遠航 以及 如果我的鄉愁是長長的香蕉

如果香蕉是長長的鄉愁

抓住妳心跳的綠 化成澄澄鋼琴聲

浸涼妳的夏午 如果火龍果是另一種鄉愁

燃燒的火凝

在夏夜開出

與月亮招手的清黃 妳清清的散步回來了

帶著夜曲的沈默

帶著鄉愁的注視 我是微風

翻醒妳信箱的明信片

少年寄的

隨著晚年的寂靜到達 （倪國榮作）

鋼琴家長期的孤寂讓他擁有穿透性的持續力。他在小學時就深深愛上拉赫曼尼諾夫的曲子，聽得全心全意，而青少年時贏得的第一座國際大獎就是拉氏的大獎，同時是首位在香港演奏拉氏《三首夜曲》的鋼琴家，也是全世界五位鋼琴家現場演奏拉赫曼尼諾夫全套協奏曲其中一位。

他創的紀錄相信不少國人都熟悉。前不久才過世的前台北市立交響樂團團長陳秋盛20年前曾半開玩笑跟他說，他生錯地方。因為若在中國大陸，他已可有18棟房子了！

對岸的政策是只要獲得一項國際賽獎，北京就會送一棟房子，外加終生打電話免費。他在年紀很輕時就已贏得18個國際大賽的大獎，其中五個金獎在20歲前即已奪得。我只能說鋼琴家陳瑞斌修養很好，因爲他既無驕氣，也無酸氣，就是大氣。陳瑞斌是一位在想像的世界探險的鋼琴大家，在百般曲折的冒險、艱難的奮鬥後，豐富的雨是多麼寬闊下在他生命的原野上。

這是來自我們土地的國際鋼琴演奏家，他回頭，演奏蕭邦夜曲閃爍沈默時，好像看到少年的深夜奮鬥，數十年後終於彈奏出一種人生境界，深摯抒情，自是鄉愁而動人，從夜遠處閃爍十指的歲月之音，傳來他音樂的花香、粹流與沈熟。

責任編輯：游千慧

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