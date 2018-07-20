【國際大風吹】從瑜珈教室變恐怖組織，奧姆真理教的核心幹部為何都是年輕人？

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很多人到日本旅行的時候都會發現，街上幾乎找不到公共垃圾桶，垃圾要帶到便利商店或車站之類的地方丟。這是為什麼呢？其實主要是因為1995年發生了震撼全球的東京地鐵毒氣事件，讓政府擔心歹徒會把危險物品放在公共場所的垃圾桶，才會有這樣的措施。

事隔23年，就在這個月初，這起恐怖攻擊的主謀、奧姆真理教教主麻原彰晃的死刑被執行了。今天我們簡單回顧一下這起事件，以及思考日本現在還有沒有可能再發生類似事件？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

23年前發生了什麼事？為何現在才處死？

1995年3月20號上午，奧姆真理教教徒，先後在五班東京地鐵列車上釋放沙林毒氣。隨著神經毒氣快速揮發，大量通勤民眾出現視力模糊、呼吸困難等中毒症狀，最終導致13人死亡、六千多人受傷，其中部分留下終身後遺症。

除了這起日本戰後最大的恐怖攻擊之外，奧姆真理教16年歷史中，還犯下大量案件，包括殺害企圖離開教會或對教會不利的個人、將準備起訴教會的反邪教律師全家滅口，還有多次針對特定目標的小規模毒氣攻擊等等。相關案件共有192人被起訴，6人被判無期徒刑、13人被判死刑，其中，教主麻原彰晃早在2006年就已經死刑定讞，但因為日本法務省通常會等同一個案件的所有被告都走完上訴程序，才執行死刑，而最後一位被告是今年年初審理終結，所以麻原到這個月才被處死。

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奧姆真理教：從瑜珈道館到恐怖組織

本名松本智津夫的麻原彰晃，1955年出生在一個清寒家庭，天生視力不良，從小就讀盲人學校，不過他對政治有興趣，曾經兩度報考東京大學法律系，卻都落榜。

後來在1984年創立奧姆真理教的前身「奧姆神仙會」，融合了印度教、西藏秘宗、氣功、瑜珈等元素，還對外宣稱自己擁有漂浮在空中等各種超能力，也警告世界末日即將到來，鼓勵信眾出家，切斷跟家人的聯繫並捐出財產，很快讓奧姆從一間瑜珈道館走向宗教團體，最終成為恐怖組織。

為了擴大影響力，麻原還成立政黨，推派包括自己在內的信眾，參與1990年的眾議院大選，結果25位候選人加起來只拿了一千多票，全數落選。這場挫敗讓麻原開始有了武裝推翻政權的想法，在教會內部任命外交、經濟、科技等內閣閣員，同時訓練士兵、製造槍枝毒氣，甚至從俄羅斯買了一架軍用直昇機，準備在1995年11月的國會開幕式，利用從空中噴灑毒氣的方式，一口氣消滅天皇、首相和國會議員，接著引發美、俄和北韓之間的核子戰爭，再趁亂奪取日本政權，建立所謂的「理想國」。但由於一連串犯罪行為已經引來警方關注，奧姆決定提早在同年三月進行地鐵毒氣攻擊，企圖混淆偵辦方向，卻最終加速了組織的滅亡。

Photo Credit: AP / 達志影像

為何高知識份子淪為邪教殺人犯？

隨著奧姆真理教的惡行一件件被揭發，外界發現，許多教會的核心幹部，竟然都是接受過大學名校教育的知識份子，包括醫學院畢業生、理工科博士生等等。為什麼他們會變成製造武器，甚至動手殺人的共犯呢？

很多分析認為，奧姆最活躍的80年代末到90年代初，剛好跟日本經濟泡沫化的時間重疊。房地產市場先是飆高，接著重重崩潰，很多人的資產大幅縮水，讓一般民眾—尤其是年輕人—對現有體制和未來的信心動搖，想要追求更有意義的人生。而奧姆主張太過重視物質主義的社會，正在快速走向毀滅，必須由教會做出大刀闊斧的改變，恰好迎合部分知識份子對社會的不滿，進而走向極端化。

奧姆真理教在2000年破產之後，又陸續分裂成幾個小團體，直到現在依然受到日本當局的監控。不過，日本專家認為，即使案發已經23年，現在的日本年輕人還是覺得生存不容易，整體社會對未來的信心也不強，再加上邁入社群媒體時代，除了加速不滿情緒的抒發，想法類似的人也比以前更容易聚集在一起，讓人不禁擔心，類似事件會否重演。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：楊桂銣、黃小芳 / 鄭宇軒

影片來源：AP / 達志影像

照片來源：AP、Reuters / 達志影像

核稿編輯：楊士範