日本拉麵兵法全攻略東日本篇（三）：關東知名拉麵，與日本拉麵起源傳說

關東茨城縣水戶藩拉麵 （水戸藩らーめん／みとはんらーめん）

位於日本關東北部的茨城縣水戶市古代屬於常陸國。而江戶時代水戶藩的第二代藩主德川光圀（水戶黃門），因為熱愛儒學而收留明朝流亡日本的儒學者朱舜水從而吃到由朱舜水所做的最早的日本中式拉麵的故事，則是每一篇講述日本拉麵歷史的文章都一提再提的日本拉麵起源典故。水戶藩拉麵就是在這個歷史背景之下，於日本泡沫經濟崩潰時，由當地的製麵業者發起，並且在水戶當地的料理研究家大塚子之吉的協助下，於1993年所再現的。

不過朱舜水做給德川光圀吃的拉麵和當代拉麵是非常不同的。首先，它的麵體是以麵粉與由長崎自中國進口的蓮藕粉混合而製成的。這是因為日本產的小麥所做成的麵粉筋度很低，無法做出有彈牙口感的麵條，所以只能做出烏龍麵這種沒有彈力的麵。而當時又由於還沒有加入鹼水這種增進麵條筋度的方法，因此以蓮藕粉來增加麵條的筋道。

此外，德川光圀不理會當時第五代將軍德川綱吉所頒布的禁止殺生的「生類憐憫令」（生類憐みの令／しょうるいあわれみのれい），硬是從中國進口了火腿來熬高湯。至於配料的部份則是肉片和香菇，不過朱舜水以中國的五行思想，加入了薤、大蒜、韭菜、青蔥、薑等中式湯麵常加的五種香辛料，稱之為「五辛」。

精力拉麵 （スタミナラーメン）

茨城縣的另外一種特色當地拉麵精力拉麵，於1970年代誕生於常陸那珂市（ひたちなか市）的勝田車站前的拉麵店「大進」。由於當時大進的老闆想要研發一種把配料蓋滿在拉麵上的料理，於是當時的店長長井順一就以豬肝豬腸等內臟這些便宜的部位，加上茨城縣價廉的各種蔬菜，以創作出對學生而言便宜、營養又好吃的料理為出發點，開發出這種主要以甜鹹醬汁為醬底炒的內臟、高麗菜、紅蘿蔔直接蓋在煮好用冷水沖過的粗麵上的拉麵。而發明這種拉麵的長井順一則後來則是自己在水戶市開了「精力拉麵松五郎」。

栃木縣佐野拉麵 （さのラーメン）

佐野拉麵的最大特徵在其麵體，佐野拉麵的的麵是以廣東竹昇麵的方式，跨壓坐在著青竹做成的竹竿上，以身體重覆用力下壓的方式壓成的平麵。湯頭則主要是雞骨出汁的澄清醬油高湯。佐野拉麵麵體的加水率為37～38%，如果是手打麵的話則是45～59%，而且用的是日本環境廳認證的百大名水「出流原弁天池湧水」。而其切刃番手則是14～16番，手打麵為2～3mm，一玉的份量為160～200克。起源則是大正時代居住在當地的中國人所傳授。

埼玉縣精力拉麵 （スタミナラーメン）

和茨城縣一樣，埼玉縣也有自己當地不同版本而名稱相同的精力拉麵。1970年代中期誕生於原埼玉縣大宮市大宮車站西口的「漫々亭」的埼玉縣精力拉麵是嘗試結合麻婆豆腐與拉麵而得的產物。而在1980年代，原浦和市中華料理店「娘々」（にゃんにゃん）所做的精力拉麵也受到電視報導而名氣大增，許多店家都紛紛於自家餐廳推出這道料理。而原本的大宮市浦和市和與野市於2001年5月1日合併為埼玉市之後，市內各間販售精力拉麵的店也接連誕生。埼玉縣精力拉麵以細麵的醬油拉麵為基底，由豬絞肉大蒜薑韭菜和豆瓣醬炒成的料為醬蓋於麵上。

千葉縣竹岡拉麵 （竹岡ラーメン／たけおかラーメン）

房總包含了在日本古代仿照中國唐朝的法律體制編撰的律令制行政區劃的安房國、上總國和下總國等三個律令國，包含了現代千葉縣的主要區域。由於律令國的行政區化自奈良時代開始一直延續到明治初期廢藩置縣，因此現在日本就算是在同一縣的縣民，都還是會因為舊令制國的不同而有著不同的風土民情。就算是房總也分為靠太平洋岸的外房與靠東京灣的內房。千葉縣三大拉麵之一的竹岡拉麵便是內房的在地拉麵。

竹岡拉麵的誕生地是內房上總地區西南部富津市的竹岡漁港。雖然當地創業最早的拉麵店為「鈴屋」（すずや），但竹岡拉麵一般認為的始組與使其普及的則是「梅乃家」（うめのや）這間店。

竹岡拉麵有幾個與眾不同的特點。一是它不用青蔥而用的是洋蔥、二是大量的叉燒、另外它用的是乾麵而非生麵、而且其湯頭會加入煮麵的湯，最後就是煮麵必用七輪以炭火一鍋一鍋地煮。這樣的幾個特徵造成的特點是：

洋蔥的甜味滲入了湯頭，使湯頭喝起來甜美而溫順。而滷叉燒用富津當地創業180年的宮醬油則不但賦予了湯頭濃厚的味道，也給予了湯頭近乎墨黑的色澤。而這也是為什麼要加入煮麵湯的原因，因為竹岡拉麵的湯底既非雞骨、豬骨，亦非煮干或魚介，而就僅是滷叉燒的醬汁兌上煮麵湯，可說是以お湯割り的方式溶解醬油與肉脂的鮮味湯頭。

此外，它的麵是用泡麵的「乾麺」（かんめん）而非生麺（なまめん）更在日本拉麵中少之又少，使用乾麵的原因則是由於當地主婦勞動人口多，用乾麵來煮比較方便。

勝浦担担麵 （勝浦タンタンメン／かつうらタンタンメン）

讓當地海女和漁夫工作後，能讓他們寒冷的身體得到溫暖的慰藉的勝浦担担麵，源自千葉縣外房上總地方南部的捕撈鰹魚名港之一的勝浦漁港。

勝浦担担麵不同於一般的担担麵，並沒有加麻醬，而是一種以辣油和辣椒吵的洋蔥和豬絞肉做為澆頭的醬油拉麵。其湯頭的基本組成是雞骨醬油高湯＋大量辣油＋用蒜末炒的洋蔥絞肉。日本四川料理之父陳建民1952年到日本之後，引介了四川芝麻醬風味的担担麵。而勝浦担担麵1954年（昭和29年）創始店「江ざわ」的店主原本想將醬油拉麵與四川担担麵結合在一起，但是經過了好些次的嘗試都以失敗告終。最後他決定捨棄麻醬，從而開發出了現在的勝浦担担麵。

阿里郎拉麵 （アリランラーメン）

千葉縣三大拉麵除了上述的竹岡拉麵與勝浦担担麵外，還有阿里郎拉麵。阿里郎拉麵的名稱顧名思義來自於韓國民謠。麵為自家製的中太麵，豬骨醬油並加了自家製辣油的湯頭，配料除了叉燒外，還有切絲的蔥白、大量的切指甲片的洋蔥、韭菜和大量的蒜泥與炸蒜片。這種源自千葉縣長生郡長柄町山區的拉麵由於發祥店「八平の食堂」位於山脊之上，因此以超越朝鮮半島傳說的阿里郎山脊的精神，為這種拉麵取了這個名字。

東京都東京拉麵 （東京ラーメン／とうきょうラーメン）

1910年（明治43年）創業於淺草的来々軒（らいらいけん）是以和風出汁、醬油醬底、中細捲麵（以現在來說是20～40番手的中細麵）所組成的東京拉麵的濫觴。原本在橫濱當海關職員的尾崎貫一常去橫濱的中華街用餐。久而久之，他竟生起了自己開一間中華料理店的念頭。從這個面向來看，尾崎貫一就像是現代辭去工作自己創業開拉麵店的上班族的始祖一般。於是，他從橫濱中華街招募了12名廣東菜的師傅到了東京的淺草開店。

他的店「來來軒」賣的主要是中華麵、餛飩與燒賣這些小吃。但是來來軒在和風高湯加入日本醬油的做法，卻大大地改變了日本拉麵的歷史。不過由於第三代店主尾崎一郎於1943年時因為二戰被征招入伍，因而歇業，而在二戰後才又再度開業，一直開到1976年，來來軒這間東京拉麵的始祖才劃下了句點。

不過曾在尾崎一郎店內修行過的人也陸續在別的地方將這個味道傳承下去。位於千葉縣稻毛區的「進来軒」就是由在來來軒曾修業十年的師傅所開。而位於福島縣郡山市的「トクちゃんラーメン」的老闆則是由「進来軒」親自傳授過。此外，1917（大正6年）於岐阜市創業的「丸デブ総本店」的第一任老闆也曾於淺草來來軒修業過。

而在東京，曾在淺草來來軒工作的傅興雷在1933年獨立在大田區的大森開了來來軒的分店，隔年又搬到了目黑區祐天寺的現址，是目前全東京都唯一來來軒直傳的東京拉麵。

荻窪拉麵 （荻窪ラーメン／おぎくぼラーメン）

東京JR的中央線快速所利用的鐵道是1889年開通的，往返東京和立川的日本第一條民營鐵路甲武鐵道。這條線是可以從新宿經中野、阿佐谷、荻窪，直達吉祥寺和三鷹。日本二戰戰敗後，這條線的荻窪車站北口形成了黑市。根據統計，在1945年十月，也就是日本正式向盟軍投降後的一個月，全日本一共出現了大大小小一萬七千個不同規模的黑市（索爾特: 75）。

我們前面有提過，由於日本在戰時糧食缺乏，因此拉麵曾經一度消聲匿跡。但是日本在戰敗後由於失去了韓國與台灣兩個殖民地所進口的稻米，國內又正逢稻米欠收，而這時美國則是將小麥以食物救援的方式傾銷到亞洲各友邦，這樣的做法使得當時的日本轉變成以麵食以取代米食短缺的替代方案，而拉麵便在這樣的背景下重新出現於日本的飲食之中。

而由於許多小麥都流入黑市的攤販之中，因此拉麵便重新由黑市興起了。荻窪車站周遭的黑市也就這樣成為了荻窪拉麵的發源地。在荻窪拉麵之中，「春木家本店」是唯一在戰前的1931年便開業的店，然後在戰後才又重新開業。當時一碗的售價為一美元，相當於360円。

而在荻窪車站北口的的黑市，舊名「丸仁」的「漢珍亭」則於1947年開業，而「中野大勝軒」與「池袋大勝軒」的根源「丸長」也於同年的12月開業。接著則有1949年的「春木屋」、1950年的「丸信」、1951年的「丸福本店」、1960年的「三ちゃん」、1974年的「中華德大」，和1983年的「二葉」等店陸續開業。

而由於這些拉麵店多是原本出身於信州的蕎麥麵店轉型而成，因此店名多有表示「長野」的「長」和表示「信州」的「信」。同樣的道理，也因為多為蕎麥麵店轉型而成，因此荻窪拉麵的湯頭也大多與蕎麥麵一樣，用鰹節與鯖節熬的出汁。

而這種以「和風出汁」系統的店家包括了「春木屋」、「丸長」與「二葉」。此外，「漢珍亭」與「丸福」則是以「動物系」高湯為湯底，其中「漢珍亭」更是在拉麵中加入味付玉子的先趨。而拉麵中有著強烈中華料理元素的「中華料理系」則有「三ちゃん」、「中華德大」、「十八番」與「珍來」等店。

荻窪拉麵的另外一個特點是，由於以荻窪為中心的中央線沿線在昭和初期有許多文人作家住在那，因此這裡的拉麵店也時常出現在他們的作品與隨筆之中。而日本名導伊丹十三1985年推出的電影《蒲公英》，內容描述熱愛拉麵的大貨車司機如何幫助獨立撫養兒子的拉麵店老板娘做出最美味的拉麵，電影中對於做拉麵不管在從食材的選用上、或是烹調手法上、甚至是拉麵師傅應有的廚師的職人精神與品味，皆有著細膩而無所不包的描述。

而《蒲公英》這部電影中拉麵店的原型，就是日本朝日電視台從1984年到1987年的料理節目《愛川欽也的探險餐廳》中所介紹的荻窪拉麵。 東京拉麵的切刃番手在20～24之間，也就是1.5mm～1.25mm寬，1.13mm～0.94mm厚。加水率為33～36%，一玉130～150克，捲麵或直麵。

八王子拉麵 （八王子ラーメン／はちおうじらーめん）

東京都人口最多、年輕人比例也最高的八王子市的名稱，源自於日本戰國時代武將北條氏照所建立與命名的八王子城（祭祀牛頭天王八人王子神「八王子權現」）。1959年由於當地土地重劃，當地北野車站周遭的熟食店不得不搬離車站附近。而也由於搬離了車站附近，因此生意難以維持下去的熟食店老闆就改開拉麵店。

不過當時八王子的拉麵可說是一點自我的特色都沒有，直到有一次，有當地拉麵店老闆去北海道旅行的時候吃到了麵裡加了切碎的洋蔥的拉麵，覺得吃起來的食感非常好，於是回到了八王子便立刻試做。只是不管怎麼做，切碎的洋蔥的味道都過於嗆鼻，而如果不能處理這個問題的話，這麵是很難賣得出去的。

在反覆嘗試下，一間叫「初富士」的拉麵店終於做出了加豬油來抑制洋蔥的嗆辣味並且引出其甜味的方式，而「初富士」便是八王子拉麵的始祖店。自此之後，當地這種型式的拉麵便迅速地增加。 到了2003年，八王子市役所職員與當地學生，還有東京理工大學的副教授千種康民成立了「八麵會」，確立了醬油基底、碎洋蔥與表面浮油的八王子拉麵三大特徵。而麵體則為中細的中華麵，而且主要由子安町的「尾張屋滝井製麺所」提供。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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