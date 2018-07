「給你」不是give you、「普通」不是so so，這八句台式英文你錯了幾個？

文:Annie Tsai

很多人在講英文前,都會先用中文思考該怎麼表達,因而講出不太道地的英文用法。今天小V將說明台灣人最常見的錯誤用法,幫助你說出一口流利的道地英文。

1. 在我的印象中⋯⋯

(X)in my impression

(O)under the impression

impression是「印象、感覺」,但要描述「在我的印象中」,並不是用介系詞in,而是要用“under” the impression,或是說I get/have the impression that ⋯⋯。一般印象叫做general impression。

I was under the impression that you fall in love with a French, right?

在我印象中,你跟一個法國人在一起,對嗎?

2.“enthusiastic”怎麼拼?

(X)How to spell “enthusiastic”?

(O)How do you spell “enthusiastic”?

當我們問「要怎麼做⋯⋯」的時候,會講How to ⋯⋯.?,但這個句型在文法上完全是錯誤的。How to加上原形動詞組成一個句子,而這個句子中缺乏主詞,並不能算一個完整的句子。

我們應該加入第一人稱,寫成How do you spell“enthusiastic”或是Do you know how to spell “enthusiastic”。

3. 給你

(X)Give you.

(O)Here you are./Here you go.

give you 也是台灣人超常出現的錯誤,屬於直翻的錯誤。英語系國家會用Here you are. 或是There you are.。美式則是用Here you go. 或是There you go.,這兩句和 Here you are. 或There you are. 沒有分別,只是語氣較為隨性一些。

A: Could you please pass me the salt and pepper?

B: Yes, here you go. A:可以幫我拿一下胡椒和鹽嗎?

B:好啊,給你。

4. 普普通通;還好

(X)so-so

(O)all right/not too bad/OK

外國人很少用so-so 這個詞,在對話中,要盡量避免講出so-so,因為這個詞是指「馬馬虎虎」,代表你對正在談論的話題沒有什麼看法,這會讓對話整個乾掉呢!因此,想表達「還好」,就盡量使用all right/not too bad/OK。

A: Have you watched “Wonder Woman” already?

B: Yes! I just watched it with my boyfriend last night.

A: Oh, is it worth watching?

B: The movie was OK. A:你看過《神力女超人》了嗎?

B:看過啦!我昨天晚上才跟我男友去看。

A:噢!很推嗎?

B:普普通通。

5. 機率很大

(X)chances are big

(O)chances are high

中文會講機率很大或是機率很高,但在英文裡只有chances are high的說法唷!

A: Chances are high that you won the lottery.

B: Sure⋯⋯ when pigs fly. A: 我覺得你中樂透的機率蠻大的。

B: 當然⋯⋯想得美。

6. 我不怕冷

(X)I’m not afraid of cold.

(O)The cold doesn’t bother me.

afraid of後面只能接具體的名詞,例如:I’m afraid of cockroach.,要說明自己怕冷,冷是一個抽象的概念,因此不能直接說I’m afraid of cold.。還記得電影《冰雪奇緣》主題曲裡的歌詞有唱到 “The cold never bothered me anyway.” 就是這樣的用法喔!

7. 藥效退了

(X)the drug effect disappear

(O)the drug effect wears off

我們把「藥效退了/消除」思考成英文,就會直覺翻譯成 disappear。雖然 disappear 並非文法錯誤的用法,但外國人不會這麼講。wear off是指「逐漸消退、消逝」。

The effect of the painkiller began to wear off.

止痛藥藥效開始漸漸消退。

8. 價格適中的

(X)the price is suitable

(O)the price is right/reasonable

suitable是指「合適的、相配的」,最常見的用法是以否定的形式出現在告示或通知中,如:未滿十八歲不宜觀賞--Not suitable for minors under 18 years of age. 而要形容價格適中的話,我們會用 right,或換個方式描述價錢合理:price is reasonable。

The food here is delicious and the price is reasonable.

這裡的食物很美味,價格也很親民。

