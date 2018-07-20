甘蔗吸管可完全分解不殘留？購買前必知的六大關鍵

甘蔗吸管是近期新聞以及團購非常熱門的話題，近日開放預購後，已經引發大量的搶購。但也因此有網友來詢問MedPartner團隊，甘蔗吸管這個東西到底是什麼？甘蔗吸管真的有比較環保嗎？甘蔗吸管可以避免海龜的鼻子再被插到吸管嗎？

為了解決這些疑慮，MedPartner團隊的碩士級研究員、博士後研究員以及醫師，開始針對這個議題做了一個禮拜的相關文獻研究和類似產品調查，決定整理這篇完整的文章給大家。

首先要聲明的是：

甘蔗吸管對於農業廢棄物的再利用，這點我們是非常肯定的。 吸管朝向更環保的方向去做研發，這點我們也是肯定的。 甘蔗吸管這產品到底有沒有含PLA？這件事情，我們不懂有什麼不能講的。根據甘蔗吸管廠商過去的公開資料，這產品是含有PLA的。為什麼要在之後撤下PLA相關的文宣？廠商應該給民眾一個交代。但根據媒體報導，廠商在先前受訪時，有提過自己使用的PLA是由樹薯製造的。（註11） 我們不鼓勵，也不推薦任何一種材質的吸管。每個人有不同的價值判斷。但希望大家在購買前，可以清楚了解你到底買到了什麼樣的東西，還有你使用之後，到底實際上對環境發生了什麼事情。

如果你懶得看完完整的整理，以下是你需要知道的事實：

含PLA的甘蔗吸管，在國內是不回收的。 含PLA的甘蔗吸管，是沒辦法交給垃圾車的堆肥廚餘的，必須有特殊的堆肥處理設備。 目前無論是廠商或是環保署，對於使用甘蔗吸管的建議都是：使用後丟一般垃圾焚燒處理。 如果丟到海裡，海龜可能還是會被插到。依據相關研究，不太可能短時間內在海水中分解。

以下我們所整理的資訊，通通都有文獻可供查詢。衷心希望甘蔗吸管的支持者，可以用理性的態度，來討論相關議題。環境是我們所有人共有的，也是我們每個人的責任。提出這些科學上的「事實」，並不是要打壓任何廠商，相反的，我們非常期待有更棒的材質或更棒的應用，讓人類在地球上製造的污染可以更少，可以留給子孫更美好的環境。

甘蔗吸管為什麼會爆紅？它到底是什麼？

根據我們所查得到的資料，甘蔗吸管應是一種使用甘蔗渣，混和了PLA（polylactic acid，聚乳酸）這種生物塑料，製作而成的吸管。在近期政府即將在「內用時」限用塑膠吸管的政策下，加上網路上一張海龜的鼻子被塑膠吸管插入的影片，引起不少的討論。

後來甘蔗吸管的廠商因為拒絕把技術賣給中國（確實原因我們無從查證），在媒體大幅報導是「台灣之光」的消息後，瞬間成為網路上熱搜的議題。

根據我們所查到的資訊，甘蔗吸管宣稱使用了廢棄的甘蔗渣，但應該還是含有生物塑料聚乳酸（polylactic acid, PLA）。我們在7月17日以及7月18日兩次向廠商，也就是鉅田友善材料有限公司，「100％植」這個品牌的經營者，去電詢問甘蔗吸管這個產品，是否含有PLA這個成分，但是廠商始終不願意正面回覆這個問題，因此我們只能從網路上去搜尋更早的紀錄。

結果發現，廠商在自己的臉書上於1月5日發布的影片，就提到自己使用了PLA這個成分。另外在先前英文的網頁上，也提到使用了PLA這個成分。但在目前中文網頁上，則沒有提到PLA，另外在最近的英文網頁上，也把PLA的相關字樣都拿掉了。

我們不解的是，到底甘蔗吸管的成分是什麼，應該是一個可公開的資訊，也是民眾選購前需要知道的重要資訊，廠商為什麼要對這件事情遮遮掩掩，這就有待廠商自己跟民眾解釋了。

但接下來，我們要解決的是民眾更需要知道的相關疑惑，也就是如果我買了甘蔗吸管，也用了甘蔗吸管，之後會發生什麼事？以下的討論因為廠商拒絕回答是否含有PLA，因此只能依照他們先前的官網資訊，假定有使用PLA來進行。若廠商後續真的完全沒有使用PLA或者其他生質塑料，我們也會對應修正文章。

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

甘蔗吸管真的可分解、可回收，完全環保不殘留嗎？

甘蔗吸管到底可不可以分解，可不可以回收？這個問題，其實半對半錯。對的是，這件事情「理論上」可能可以做到。錯的是，在台灣實際上非常難做到。

根據廠商的資料，甘蔗吸管除了甘蔗渣以外，應該還有一種生物塑料，稱作聚乳酸（polylactic acid, PLA）。PLA是由乳酸製成，而乳酸是透過葡萄糖發酵產生，至於葡萄糖的來源可以是任何富含澱粉的原料，玉米、樹薯是常見的來源。經過不同的方式聚合後，完成造粒，可以再製成消費性產品。

為什麼會需要針對PLA的有無，這麼認真討論呢？因為這就是產品到底能不能被認定為「夠環保」的關鍵了。

大家買了甘蔗吸管，使用過後，這些吸管大概不外乎以下幾種命運：

被丟在一般垃圾，然後燒掉（這是廠商在電話中告訴我們，他們的建議處置） 被回收（但目前去電環保署，認定為不可回收） 被做成堆肥分解（但環保署的回覆是，國內的堆肥廚餘，是不能收的。需要專業的推肥場才能處理） 被亂丟

因此，如果要知道甘蔗吸管使用後，到底有沒有比較環保，就必須針對以上的幾種情境，同時考量科學、社會環境，還有法規政策，去做全盤的考量。以下我們會根據相關文獻，以及去電環保署詢問的結果，來完整回答相關問題。

如果使用甘蔗吸管，在製造上是不是就比傳統塑膠吸管環保呢？

根據綠色塑膠生產商Cargill的子公司NatureWorks，在2003年做的PLA生命週期評估的研究指出，相較於製造PS、PP、PET等其他塑化原料，製造PLA每公斤造成的能源消耗、二氧化碳排放量以及用水量均較低。（註1）

但要注意的是，這是一個專門在做PLA的廠商自己做的報告，因此我們要抱持著一些疑問。

然而2013年，有另一份同樣使用生命週期評估方法的研究卻發現，PLA與傳統石化塑膠（HDPE、LDPE、PET、PP）從原料萃取到造粒的溫室暖化潛勢發現並沒有顯著的差異，PLA甚至在優養化、臭氧層破壞、生態毒性對環境影響性高於傳統石化塑膠。從全球溫室氣體潛勢以及環境影響性，很難斷定PLA較傳統石化塑膠環保。（註2）

但PLA這類成分會引起廣大討論，主要就是因為在實驗環境下可能可以被完整分解，被認為是潛在的更環保的選擇。但這是理論，對應在實際的生活中，我們該思考的是，那添加了PLA的甘蔗吸管，到底能不能自動分解？

如果甘蔗吸管含有PLA的話，是否還是可以自動分解？

理論上，PLA在被控制的堆肥環境下可在少於90天內分解。為什麼要強調「被控制」呢？因為這控制的條件其實有門檻的。PLA必須與其他有機質以一定比例混合（低於30％）、處於潮濕、溫暖（研究條件為恆溫52℃）、好氧且具有足夠微生物的環境下等因素可加速其分解。（註2、3）

過去有數篇研究，建議PLA的廢棄物管理應於應於工業堆肥場中進行，因為一般家庭廚餘堆肥不容易達到分解PLA所需的環境條件。但藉由工業堆肥場處理PLA廢棄物，則可能產生額外成本與運輸需求，反而比掩埋產生更多的全球暖化潛勢。（註4）

另外工業堆肥場為了達到PLA分解所需的高溫、潮濕、好氧的環境，可能需使用加溫、加濕、送風、翻堆等設備，這些設備的使用需要耗能，會衍生出額外的碳排放量。

所以理論上，含PLA的甘蔗吸管是「有可能被分解」的，但是門檻在實際的生活情境下，其實很高。實際上，你使用了這根吸管後，最有可能的狀況是，找不到地方把這個廢棄物送到「工業堆肥場」去進行分解，因此最有可能的狀況，是被丟在一般垃圾中燒掉。

如果甘蔗吸管含有PLA的話，是否可以回收？

甘蔗吸管如果這麼難分解，那可以回收嗎？大家應該會想問這個問題。MedPartner團隊在7月18日電話向環保署廢棄物管理處確認後，整理一下的資訊供大家參考。

環保署考量資源廢棄物污染性、回收後產生的價值、回收技術成熟與否訂定目前公告回收項目，因此廢塑膠吸管是目前環保署公告不可回收項目。（註5）為什麼廢棄的塑膠吸管不可回收呢？最主要是以下的考量：

吸管污染高，使用過後有孳生細菌的疑慮 吸管重量太輕，回收產生的價值過低 可以作為吸管的塑膠材質有許多種，根據衛生福利部食品藥物管理署的塑膠食品容器分類網站整理，可作為塑膠吸管的材質包含PET、HDPE、LDPE、PP，以及其他類的PMMA、AS、PCTG，回收前的分類成本高。（註6） 想要回收要先能夠分類，消費者拿到的吸管上不會標示材質，無從分類也就沒有辦法回收。

有些朋友可能會說，這個甘蔗吸管是「無塑吸管」誒，但實際上，生質塑料做成的吸管，其實還是一種塑膠。只是來源不是「石化」而已。所以抱歉，有關被回收這點，以台灣現行的法令跟回收系統，要讓你失望了。

甘蔗吸管可以解決海龜的鼻子被吸管插到的問題嗎？

依照目前的相關文獻，如果大家都用甘蔗吸管，那海龜的鼻子應該不會被石化塑膠吸管插到，但會被甘蔗吸管插到……

要避免海龜鼻子插到吸管，基本上有兩個方法：

避免吸管進到海洋系統中 吸管是可分解的，而且要能分解很快

但吸管為什麼會跑到海裡，根據相關文獻（註7），主要是因為以下幾種原因：

海洋遊憩廢棄物：人們在海邊活動時造成 生活廢棄物：都市垃圾經風吹、雨水沖刷進入河流、排水系統，隨著水流進到海裡 水域附近合法掩埋場，經強風、雨水進入河流，最後進入海裡

因此即便生產出真的可分解的塑膠吸管，並沒有解決吸管會跑到海裡的原因。如果民眾在海洋遊憩或日常生活中時還是亂丟吸管，吸管就還是會繼續存在於海洋遊憩廢棄物中。

那如果甘蔗吸管真的被流到海裡了，那該怎麼辦呢？再來要思考的問題就是，海水環境是否達到讓PLA分解的條件？

根據中央氣象局各測點的每月海水表面溫度統計表，其中最高海溫出現在7月份鵝鑾鼻浮標的36℃，這樣海水的溫度可能仍不足以讓PLA分解（註8）。另外，即便在適當的環境下PLA也並不是馬上分解。所以如果大家還是亂丟吸管，不要以為海龜就不會被插到，只是插到的東西變成甘蔗吸管而已。

最後想說的是，或讓海龜受傷，問題不會只是吸管。人類各式各樣的廢棄物，都可能讓水生動物受傷。最重要的，還是人類不該再亂丟東西到海裡去了！

甘蔗吸管的議題，可以帶給我們什麼省思？

甘蔗吸管在概念上，應該是個好東西。透過生質的方式生產塑化原料，也有可分解的潛力。但是所有的環保，都必須要在「個人」以及「社會條件」都完備時，才有辦法真的進行。

根據環保署公告（註9），目前生質塑膠（PLA、PHA、PHB、PHV、PHBV等）在塑膠材質回收辨識碼為編號7，並應於圖樣下方明顯標示生質塑膠材質英文名稱縮寫。

如果生質塑膠產品的類型，屬於行政院環保署公告的「可回收項目塑膠容器類」與「一般塑膠類」所規範的範疇，則應交付資源回收車回收。環保署表示，回收後的生質塑膠產品，會優先作為原料回收再利用，如無法再利用的生質塑膠則會進到焚化廠作為熱源回收。而生質塑膠較傳統石化塑膠於焚化後產生的污染較少。

甘蔗吸管會遇到的狀況是，它不是國內塑膠回收系統中認定可回收的品項。但往好處想是，它如果被燒掉，那焚化後造成的污染可能比較低。

不過如果PLA成分被做成「杯子」或「碗」這類的塑膠容器，就可以被回收了。但事情好像也不是這麼簡單。

雖然回收後的生質塑膠會優先再製成原料，但根據財團法人塑膠工業研究中心於2013年的研究指出，PLA回收料品不穩定，因為從加工成型到進入回收系統的過程中，會不斷與空氣中的水氣與氧氣進行降解反應，可能不利後續再利用（註10）。另外生質塑膠若混入一般塑膠的回收系統，因熔點較低，可能影響回收的製程，使得其他塑膠回收再製的品質變差。

因此根據目前的科學證據，還有國內的法令，甘蔗吸管要能夠發揮它的優點，事實上還有漫漫長路要走。在這個過程中，我們期待廠商能夠更清楚用科學跟民眾溝通，並完整揭露自己使用的成分，這會是多數民眾所期待的。

我們也希望國內的回收系統、堆肥處理系統等，可以再更努力，讓生質塑膠的可分解優點被發揮。因為生質塑膠的可分解優點，如果沒有進到適當的堆肥環境，就沒辦法展現。但相關的系統規劃，其實是非常科學，也高度專業的，我們只能監督政府，繼續努力往更環保的方向前進，但生質塑膠是不是環保的最佳解？這目前還沒有答案。說不定哪天就又研發出更環保的做法也不一定。

Photo Credit：MedPartner美的好朋友

落落長寫到這，能夠看完的朋友，你也真的不簡單！相信你一定是對環境保護議題非常重視的人（握手）。台灣是我們共同的家，讓我們的家可以更乾淨、更美好，是我們每個人的共同期待。但環境的保護，其實是非常科學，也非常需要社會以及政策的配合的。希望這篇文章，能夠給你對於生質塑膠的優點與缺點，還有台灣社會的現況有更完整的認識。讓我們在更完整的真實資訊下，一起想像，一起打造更美好的台灣。

註釋：

Vink, E. T., Rabago, K. R., Glassner, D. A., & Gruber, P. R. (2003). Applications of life cycle assessment to NatureWorks™ polylactide (PLA) production. Polymer Degradation and stability, 80(3), 403-419. Nampoothiri, K. M., Nair, N. R., & John, R. P. (2010). An overview of the recent developments in polylactide (PLA) research. Bioresource technology, 101(22), 8493-8501. Ghorpade, V. M., Gennadios, A., & Hanna, M. A. (2001). Laboratory composting of extruded poly (lactic acid) sheets. Bioresource technology, 76(1), 57-61. Hottle, T. A., Bilec, M. M., & Landis, A. E. (2013). Sustainability assessments of bio-based polymers. Polymer Degradation and Stability, 98(9), 1898-1907. 行政院環保署公告應回收項目－垃圾分類與資源回收 衛生福利部食品塑膠容器宣導網站 中央社網頁 資料提供 / 行政院環保署、各縣市環保局、Earth Day官網、「愛海小旅行」海洋廢棄物資訊平台、島人海洋文化工作室 中央氣象局海溫統計 行政院環保署公告「應標示回收相關標誌之物品或容器責任業者範圍、標誌圖樣大小、位置及其他應遵行事項公告事項第一項、第三項、第七項及第二項附圖二修正總說明」 消費性聚乳酸容器的回收再生研究 科技爆橘報導【中國廠商有錢也買不到！】台灣人做出終極甘蔗環保吸管，凸顯「材料聚合」技術實力

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航