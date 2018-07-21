懶不是只有lazybones，一網打盡「懶人」的英文用法

還記得《動物方城市》裡面動作很慢可是充滿喜感的樹懶——快俠嗎？光是看到樹懶每一個動作都這...麼...慢，很容易讓人也放下步調，一起發懶，所有事情都慢...慢...來...

而世界上的懶人有非常多種，有些人是整天坐在沙發上看電視的懶，有些是一直睡一直睡的懶，還有些是無所事事的懶散，一起來學學這些英文表達方式，看看你是屬於哪種懶人吧！

couch potato 沙發馬鈴薯

這個詞就是指那些整天懶洋洋躺在沙發上，邊吃洋芋片邊看電視，就像沙發上躺著一塊大大的馬鈴薯一樣！

例句：I’d rather hang out with my friends than stay at home and be a couch potato.

（我寧願跟我的朋友出去，也不要待在家當沙發馬鈴薯。）

lazybones 懶骨頭

想像連骨頭都非常懶，好像從裡到外散發出懶懶散散的氣息一樣，什麼事都懶得做呢！

例句：Hey, lazybones. It’s your turn to do the laundry.

（嘿，懶骨頭。輪到你洗衣服了。）

slug 懶人

這個詞特別用來指那些移動很慢的懶人。

例句：My son is such a slug. He won’t even do the dishes.

（我的兒子真是個懶人。他連碗都不洗。）

good-for-nothing 懶惰無用處的人

這個字就帶有一點負面囉，強調某人懶懶散散地一點生產力都沒有，也無法幫任何忙。

例句：Nobody wants a good-for-nothing on their team.

（沒有人會想要在他們的團隊上有個沒用處的懶人。）

slacker 偷懶的人

總是避開事情不做，或是敷衍了事嗎，這樣的人就是slacker喔！

A: Where are Tom and Henry?

（Tom 跟 Henry 在哪裡？）

B: Oh, you mean the slackers? I’m sure they left work early again

（噢，你是說那些偷懶的人嗎？我很確定他們又早退了。）

loafer 遊手好閒的懶人

例句：Go find a job or something! Stop being such a loafer.

（去找份工作或做點事！不要再當遊手好閒的人了。）

parasite 寄生蟲

這個字非常強烈，比喻一些成天無所事事，卻靠著別人努力成果來過活的人，就像寄生蟲一樣。像是看著有能力卻不願意努力，投機取巧只想靠小聰明拿福利過活的人，就會感嘆的說：

People living off welfare are parasites on our economy.

（單靠福利過活的人簡直就是我們經濟上的寄生蟲。）

sleepyhead 貪睡者，懶鬼

通常是對小朋友的一種可愛稱呼，當看到孩子們很累或是想要睡覺時，就可以這麼說喔。

例句：Come on, sleepyhead! It’s time to get up.

（來吧，貪睡蟲！是時候起床了。）

slouch 無精打采的懶人、無能的人

這個字也是比較負面，嚴厲地形容某人沒有產值又無精打采。

例句：Stand up straight! Don’t be a slouch.

（站挺一點！不要當個無精打采的懶人。）

bum 懶漢

A: What do you think of Frank?

（你覺得 Frank 怎麼樣？）

B: He’s no good. He’s such a bum.

（他不是很好。他就是個懶漢。）

deadbeat 遊手好閒的懶蟲

My neighbor is a deadbeat who never gets outside.

（我的鄰居是個從來不出門的懶蟲。）

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航