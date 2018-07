懶不是只有lazybones，一網打盡「懶人」的英文用法

還記得《動物方城市》裡面動作很慢可是充滿喜感的樹懶——快俠嗎?光是看到樹懶每一個動作都這...麼...慢,很容易讓人也放下步調,一起發懶,所有事情都慢...慢...來...

而世界上的懶人有非常多種,有些人是整天坐在沙發上看電視的懶,有些是一直睡一直睡的懶,還有些是無所事事的懶散,一起來學學這些英文表達方式,看看你是屬於哪種懶人吧!

couch potato 沙發馬鈴薯

這個詞就是指那些整天懶洋洋躺在沙發上,邊吃洋芋片邊看電視,就像沙發上躺著一塊大大的馬鈴薯一樣!

例句:I’d rather hang out with my friends than stay at home and be a couch potato.

(我寧願跟我的朋友出去,也不要待在家當沙發馬鈴薯。)

lazybones 懶骨頭

想像連骨頭都非常懶,好像從裡到外散發出懶懶散散的氣息一樣,什麼事都懶得做呢!

例句:Hey, lazybones. It’s your turn to do the laundry.

(嘿,懶骨頭。輪到你洗衣服了。)

slug 懶人

這個詞特別用來指那些移動很慢的懶人。

例句:My son is such a slug. He won’t even do the dishes.

(我的兒子真是個懶人。他連碗都不洗。)

good-for-nothing 懶惰無用處的人

這個字就帶有一點負面囉,強調某人懶懶散散地一點生產力都沒有,也無法幫任何忙。

例句:Nobody wants a good-for-nothing on their team.

(沒有人會想要在他們的團隊上有個沒用處的懶人。)

slacker 偷懶的人

總是避開事情不做,或是敷衍了事嗎,這樣的人就是slacker喔!

A: Where are Tom and Henry?

(Tom 跟 Henry 在哪裡?)

B: Oh, you mean the slackers? I’m sure they left work early again

(噢,你是說那些偷懶的人嗎?我很確定他們又早退了。)

loafer 遊手好閒的懶人

例句:Go find a job or something! Stop being such a loafer.

(去找份工作或做點事!不要再當遊手好閒的人了。)

parasite 寄生蟲

這個字非常強烈,比喻一些成天無所事事,卻靠著別人努力成果來過活的人,就像寄生蟲一樣。像是看著有能力卻不願意努力,投機取巧只想靠小聰明拿福利過活的人,就會感嘆的說:

People living off welfare are parasites on our economy.

(單靠福利過活的人簡直就是我們經濟上的寄生蟲。)

sleepyhead 貪睡者,懶鬼

通常是對小朋友的一種可愛稱呼,當看到孩子們很累或是想要睡覺時,就可以這麼說喔。

例句:Come on, sleepyhead! It’s time to get up.

(來吧,貪睡蟲!是時候起床了。)

slouch 無精打采的懶人、無能的人

這個字也是比較負面,嚴厲地形容某人沒有產值又無精打采。

例句:Stand up straight! Don’t be a slouch.

(站挺一點!不要當個無精打采的懶人。)

bum 懶漢

A: What do you think of Frank?

(你覺得 Frank 怎麼樣?)

B: He’s no good. He’s such a bum.

(他不是很好。他就是個懶漢。)

deadbeat 遊手好閒的懶蟲

My neighbor is a deadbeat who never gets outside.

(我的鄰居是個從來不出門的懶蟲。)

延伸閱讀:【學好英文密技】沒時間學英文,又想隨口說出流利英文?忙碌一族看這裡!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航