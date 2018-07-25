參加高階英文考試，掌握「少即是多」的用字表達原則

在寫東西，特別是寫電子郵件時，你是否常不知不覺用到maybe、might、perhaps這些模稜兩可的字呢？可是在讀的人看來，這些字或許可能讓你顯得有點不那麼可靠... 嗯，你現在懂那種感覺了吧？點擊影片看還有哪些寫作時該避免的冗字。

國高中考試時，常常為了要湊字數，啊不是，是為了要讓文章更加「豐富」，我們常會使用很多片語來堆疊。但提到正式書寫文件，或是參加比較高階的英文考試，可要記得「少即是多」的原則，如果一個概念可以同時用一個單字或一個片語表示的話，盡量選擇「一個字」的用法，讓用字更為精簡有力。什麼意思呢？就讓我們舉幾個例子吧：

a number of → some, many

提到數量很多的時候，常會運用a number of，但其實這三個字就等同於some或many，因此可以捨棄字比較多的片語，直接用一個字取代，例如：

We've visited Japan a number of times.（我們去過日本好幾次。）

→ We've visited Japan many times.

in order to → to

以前考試最愛用in order to來表示目的，但其實只要單單用to就可以表達相同意思囉。例如：

He started a band in order to impress the girl he liked.（他為了要讓他喜歡的女孩留下好印象，組了一個樂團。）

→ He started a band to impress the girl he liked.

be responsible for → handle

這在商業英文中比較常見，要表達「負責某事物」的時候，第一個會想到用有responsible的片語，但用單一動詞 handle也可以喔。例如：

Who is responsible for marketing in your company?（你們公司誰負責行銷呀？）

→ Who handles marketing in your company?

look into → research

雖然look into是個很傳神的片語，但用一個字research會讓句子的調性更為正式嚴謹喔。例如：

We must look into other possible explanations for the phenomenon.（我們必須要研究這現象其他可能的解釋。）

→ We must research other possible explanations for the phenomenon.

at this point in time → now

At this point in time 一串就有五個單字，看起來好像煞有其事，但其實用now就能解決囉！例如：

Sorry, we are not able to assist you at this point in time.（不好意思，我們現在沒辦法協助您。）

→ Sorry, we are not able to assist you now.

offer an opportunity → allow

寫作時常常會想表達「提供機會」，但提供機會表示「讓」某人可以做到某事，所以allow也可以有相同效果喔。例如：

Entrepreneurship offers an opportunity for young people to greatly improve their lives.（創業為年輕人提供改善生活的機會。）

→ Entrepreneurship allows young people to greatly improve their lives.

延伸閱讀：【學好英文密技】沒時間學英文，又想隨口說出流利英文？忙碌一族看這裡！

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航