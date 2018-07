參加高階英文考試，掌握「少即是多」的用字表達原則

在寫東西,特別是寫電子郵件時,你是否常不知不覺用到maybe、might、perhaps這些模稜兩可的字呢?可是在讀的人看來,這些字或許可能讓你顯得有點不那麼可靠... 嗯,你現在懂那種感覺了吧?點擊影片看還有哪些寫作時該避免的冗字。

國高中考試時,常常為了要湊字數,啊不是,是為了要讓文章更加「豐富」,我們常會使用很多片語來堆疊。但提到正式書寫文件,或是參加比較高階的英文考試,可要記得「少即是多」的原則,如果一個概念可以同時用一個單字或一個片語表示的話,盡量選擇「一個字」的用法,讓用字更為精簡有力。什麼意思呢?就讓我們舉幾個例子吧:

a number of → some, many

提到數量很多的時候,常會運用a number of,但其實這三個字就等同於some或many,因此可以捨棄字比較多的片語,直接用一個字取代,例如:

We've visited Japan a number of times.(我們去過日本好幾次。)

→ We've visited Japan many times.

in order to → to

以前考試最愛用in order to來表示目的,但其實只要單單用to就可以表達相同意思囉。例如:

He started a band in order to impress the girl he liked.(他為了要讓他喜歡的女孩留下好印象,組了一個樂團。)

→ He started a band to impress the girl he liked.

be responsible for → handle

這在商業英文中比較常見,要表達「負責某事物」的時候,第一個會想到用有responsible的片語,但用單一動詞 handle也可以喔。例如:

Who is responsible for marketing in your company?(你們公司誰負責行銷呀?)

→ Who handles marketing in your company?

look into → research

雖然look into是個很傳神的片語,但用一個字research會讓句子的調性更為正式嚴謹喔。例如:

We must look into other possible explanations for the phenomenon.(我們必須要研究這現象其他可能的解釋。)

→ We must research other possible explanations for the phenomenon.

at this point in time → now

At this point in time 一串就有五個單字,看起來好像煞有其事,但其實用now就能解決囉!例如:

Sorry, we are not able to assist you at this point in time.(不好意思,我們現在沒辦法協助您。)

→ Sorry, we are not able to assist you now.

offer an opportunity → allow

寫作時常常會想表達「提供機會」,但提供機會表示「讓」某人可以做到某事,所以allow也可以有相同效果喔。例如:

Entrepreneurship offers an opportunity for young people to greatly improve their lives.(創業為年輕人提供改善生活的機會。)

→ Entrepreneurship allows young people to greatly improve their lives.

