跨步改革的歐盟高峰會（二）：義大利與德國政府危機，難民問題依然無解

►跨步改革的歐盟高峰會（一）：「第三勢力」荷蘭要如何改革歐元區？

2015年初開始，歐盟面臨了創建以來最大的挑戰：難民潮。數以百萬的難民不顧生命危險，為了逃離戰火而試圖從北非跨過地中海、從中東經過巴爾幹半島來到歐洲，其中也混雜著許多為了追求更美好生活而遠離家鄉的經濟移民。

大量的難民湧入直接導致民粹主義和國族主義在許多歐洲國家高漲，攪動傳統政治局勢，例如法國的民族集結黨（Rassemblement National）、德國的另類選擇黨（Alternative für Deutschland）都在最近一次的大選中獲得創黨以來的最高選票；奧地利的自由黨（Freiheitliche Partei Österreichs）成功加入聯合政府，並掌控和移民政策相關的內政部；義大利的執政聯盟更是史無前例由反移民、民粹主義的五星運動黨（Movimento Cinque Stelle）和聯盟黨（Lega）共組。

若將討論層級拉高到歐盟，難民議題也同樣正撕裂著歐洲。因為拒絕接受強制性的難民分配，匈牙利和斯洛伐克在2015年底和歐盟執委會槓上，一狀告到歐洲法院指控歐盟無權干涉會員國的移民政策，而就算歐洲法院已經判決兩國敗訴，它們也絲毫沒有改變立場，堅決不接受任何難民。如果說歐債危機暴露出歐元體制的缺點，那難民危機也顯現出歐盟長久以來引以為傲的申根區脆弱之處，當邊境國家如義大利、希臘無法落實有效的共同邊境管制時，進入申根區的難民便可以自由的四處移動，對中東歐，甚至是北歐國家的政治、社會、經濟和文化造成影響。

難民再上檯面：義大利新政府與德國政治危機

有鑒於進入歐盟的難民數量在2017年開始顯著下降，歐盟各國領導人似乎普遍認為最壞的時候已經過去，而沒有處理這項問題的急迫性，再加上還是有部分國家拒絕接受難民，因此儘管難民危機爆發至今已三年，除了和土耳其簽訂協議阻擋從中東進入巴爾幹半島的難民，還有增加投入在邊境管制的資源外，大部分的應對措施仍然停留在國家層級。

但這個情況在今（2018）年6月出現巨大的轉變。首先是6月初義大利新的聯合政府上台，決定對移民採取更加強硬的政策，並要求其他會員國展現同舟共濟的團結精神，替義大利分攤更多有政治庇護資格的難民。義大利也在歐盟提議改革《都柏林公約》（Dublin Regulation），因為根據該協議，難民只能向第一個踏足的簽約國提出庇護申請，而該國則有責任審核其申請並在審核期間負責難民的生活所需，換句話說，這項規定等於是將過去幾年流入歐洲的難民負擔，全部加諸在義大利和希臘等邊境國家身上。

但真正替難民議題重新注入動力的，或許是6月中意外爆發的德國政府危機。德國內政部長、同時也是巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU，以下簡稱基社盟）黨魁的霍斯特・瑞佛爾（Horst Seehofer）突然要求總理梅克爾（Angela Merkel）加速遣返已經在其他歐盟國家申請政治庇護的難民，更說假如無法執行此政策，他將不惜關閉德國南方的國界，以阻止不符資格的難民繼續流入。

基社盟身為梅克爾所屬基督教民主聯盟（CDU）長期的執政夥伴，如此撂下狠話、並公開與梅克爾政策相左的情況實屬罕見，也令人意外，假如梅克爾無法圓滿處理，甚至有可能迫使基社盟退出執政聯盟，讓德國政府實質垮台。與瑞佛爾會面後，雙方達成暫時協議，梅克爾會先在歐盟高峰會中，試圖和其他會員國合作找出一個歐盟層級的解決辦法，再回國和基社盟討論德國能採行的新移民政策。

Photo Credit:AP/達志影像

令人期待但毫無實質進展的歐盟高峰會

6月底召開的歐盟高峰會討論事項眾多，從歐元區改革、英國脫歐進度，到難民問題、是否繼續經濟制裁俄羅斯等，而針對難民議題，歐盟領導人經過馬拉松式的八個小時徹夜討論，達成了三項主要協議：

實施更嚴格的共同對外邊境管制，歐盟預計在2020年之前對歐洲國際邊界管理署（Frontex）進行擴編，增加一萬名邊境管制人員。 歐盟將在「自願」的邊界國家境內設立移民管制中心，以集中處理進入歐盟的難民和經濟移民，管制中心會由歐盟負責資助和管理。此提議一開始是由法國和西班牙倡議，但遭到義大利拒絕，擔心這項措施只會對邊界國家造成更沈重的負擔，但在其他會員國強調「自願性質」，和承諾其他配套措施後，義大利勉強同意。 最後，也是對義大利政府的承諾之一，是歐盟將試圖與北非國家合作，在北非國家境內也成立移民中心，讓歐盟能夠先行辨別真正有需要幫助的難民和經濟移民，減少以危險方式橫渡地中海的難民數量。

然而在最具爭議性的《都柏林公約》改革、歐盟境內政治庇護難民分配的議題上，本次的歐盟高峰會在東歐國家的抵制下可說是毫無進展，輪值主席國奧地利僅表示會持續改革《都柏林公約》的討論。除了第一項加強邊境管制是歐盟可以馬上推動的措施外，第二、第三點協議都顯得很空洞，在北非設立移民中心的想法，目前也沒有任何北非國家表明願意合作。

為了地方選舉的一場政治大戲？

回到德國政府危機，歐盟高峰會上達成的協議看似依舊沒有解決內政部長瑞佛爾遣返不符資格難民的要求，但整個事件卻在高峰會結束日後幾天漸漸平息，好像不曾發生過一樣，瑞佛爾甚至說「和總理之間沒有任何問題了」，這到底中間發生了什麼事情？

原來梅克爾在前往峰會前，就已經和瑞佛爾達成協議，要在德國南方與奧地利接壤的邊境上建立起「過境區域」（transit zones），加速遣返已經在其他國家提出申請政治庇護、因此在德國不符資格申請的難民，但這個協議要成運作，就必須要有其他國家配合接收遭遣返的難民，而梅克爾正是利用高峰會和各國元首見面的機會，希望建立多個雙邊協議。根據外媒綜合報導，目前和德國協商的16個國家當中，雖然義大利、奧地利和中東歐國家都婉拒德國的提議，但法國、西班牙、希臘、盧森堡、立陶宛和葡萄牙等國都表示同意。

這樣的結果雖然沒有達到內政部長瑞佛爾全部遣返的要求，但卻已經讓瑞佛爾心滿意足，因為其實基社盟正在替今年10月的地方選舉做準備，面對來勢洶洶的另類選擇黨，基社盟必須在移民議題上顯得更加強硬，因此必須施壓梅克爾，緊縮德國現在的移民政策。

說穿了，基社盟也不想要德國政府因為他們退出而突然垮台，這樣基社盟反而可能在年底選舉遭到選民懲罰，不過這齣政治大戲到底有沒有效還有待後續觀察，目前基社盟在他們傳統鐵票倉的巴伐利亞邦支持率大概在30％左右，與他們2013年贏得絕對多數的成績相比遜色不少，反觀德國另類選擇黨則有近17％的支持度。可以確定的，是歐盟會員國詭譎多變的內政對歐盟政策的影響，在此展露無遺。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航