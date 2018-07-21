聯合國漁業雙年報：三分之一漁獲上桌前就遭浪費

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

地球上總計有460萬艘漁船，全球漁業規模之巨大，過度捕撈的情況有所緩解嗎？英國衛報報導，根據聯合國農糧署（FAO）9日發表的全球漁業雙年報告，全球的漁獲有三分之一在上桌前就遭浪費，包括扔回海裡和來不及使用就腐爛的情況。

報告也顯示，由於養殖漁業蓬勃發展——尤其在中國——全球漁業產量已創下歷史新高，目前世界上有超過一半的魚類消費來自水產養殖；相較之下，自1980年代後期以來，野生捕撈漁獲數量幾乎沒有變化——三分之一的商業魚類仍過度捕撈。

由於全球人口不斷增加，養殖漁業將繼續擴大，FAO預測到2030年，全球魚類消費將再增加20%。然而，養殖魚業可能會傷害野生族群，因為養殖飼料通常用捕撈來的野生沙丁魚和鳳尾魚等魚種製成，並可能造成污染。

魚類是全球數十億人口的重要營養來源，但在許多地區過度捕撈相當普遍，例如地中海、黑海和東南太平洋地區，三分之二的魚種被過度捕撈。過去有分析納入非法捕撈漁獲，結果顯示野生魚類族群的減少速度比FAO的資料更快，全球一半的海洋都有工業化捕撈活動。

FAO在這份《2018年世界漁業和水產養殖狀況》（The State of World Fisheries and Aquaculture 2018）指出，全球有35％的漁獲遭浪費，其中大約四分之一是混獲或因魚體太小而拋棄，拋棄時皆已死亡，主要是拖網漁船造成。但大部分損失來自缺乏保持漁獲新鮮所需的知識或設備，如冷凍設備或製冰機。

FAO與發展中國家合作減少損失，包括以架高方式曬乾漁獲，這使非洲坦噶尼喀湖的漁獲損失減少50％。在印度洋周圍，改良螃蟹處理設施減少了40％的損失。

水產養殖現在是食用魚的大宗，最新資料是FAO的2016年統計，約佔53％（不包括非人類食用魚，如飼料）。養殖漁業也是漁業經濟的大宗，佔碼頭邊銷售總額3620億美元的三分之二。

FAO的報告可看出全球捕撈的規模巨大——雇用6000萬員工，地球上總計有460萬艘漁船。FAO表示，如此龐大的規模令人擔憂，許多地方是船多魚少。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

因此在過去的40年間，被過度捕撈的物種數量增加了兩倍。此外氣候變遷正驅使魚類遠離溫暖的熱帶水域，而這些熱帶水域的國家往往比溫帶國家依賴海鮮。

海洋保育組織Oceana歐洲區執董古斯塔夫森（Lasse Gustavsson）表示漁業需要被大幅整頓，「在這飢餓的星球上，浪費食物的行為令人憤慨。所有漁獲1/3被浪費掉是造成全球糧食安全問題重要原因之一。」

關於過度捕撈，尤其是地中海地區，古斯塔夫森說：「我們掌握了情況，也有解決的辦法——要根據科學建議設定捕撈限制，阻止非法和破壞性捕撈。我們缺少的只是政治行動。」

古斯塔夫森補充說：「水產養殖遠不是萬靈丹，因為它往往是非永續的。用2,000萬噸鯖魚、沙丁魚和鳳尾魚養魚，而不是直接食用，完全是在浪費食物。」

加拿大英屬哥倫比亞大學海洋周邊研究計劃的保利（Daniel Pauly）教授一直以來對FAO的報告持批評態度，他說這些報告沒有納入非法捕撈，嚴重低估了總漁獲量。

但他肯定新報告提供了更廣泛的資訊：「過度捕撈的危機不易解決。但是，不同利害關係人之間的合作可能有助於扭轉一些負面趨勢。我認為這版報告是FAO做得最好的一版。」

參考資料

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責任編輯：丁肇九

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