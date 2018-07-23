「寧為狂狷，勿為鄉愿」，請管教授趁此力主改變遴選程序吧

其實我個人對於管中閔教授是蠻有好感的，就像孔夫子說過的「過我門而不入我室，我不憾焉者，其惟鄉愿乎！鄉愿，德之賊也。」、「不得中行而與之，必也狂狷乎。狂者進取，狷者有所不為也。」，是故「寧為狂狷，勿為鄉愿」。

不管是政壇，或者學院，放眼望去產官學勾結，寧做爛好人，喬利益的「鄉愿」是常態、是寵兒（請王、柯不要對號入座，您們對國家的貢獻既久遠又深長），像管教授這般會三不五時像清朝的旗人口出「爺們」，名句如「洪秀柱有爺兒們的氣勢，所以我唯一支持。國民黨膽敢做掉洪秀柱，我就帶大家衝中央黨部。」實在是台灣社會少見的「狂狷」之才，孔子要是可以親見，當前國、民兩黨意識形態掛帥，為求勝選，無不可為，跟現今台灣社會之種種亂象，大概也會興「寧為狂狷，勿為鄉愿」之慨，讚許管教授的進取，有所為、有所不為。

事情有些時候可以從歷史的脈絡中看出一些道理出來，歷史上最有風骨的應屬傅斯年校長了，您看他的照片一派斯文，但也是有所不為，敢於抗橫政治干預。於動盪的年代，極力穩定困難的校務，開創台大自由、自主與學術獨立的校風，為台大樹立不同的典範與奉獻的精神。

我是在1981年進入台大醫學系，當時的校長是虞兆中先生（任期：1981-1984年），他強調「大學自治，學術自主」，「尊重學生獨立人格」，「大學教育是一種品德教育」強烈自由主義的教育觀，那時台大自由風氣瀰漫，對於萬年國代、戒嚴開始發出批評。當政者見狀況不對，雖然虞校長普受學生歡迎，還是被果斷地換人。

接任者為黨國關係密切的孫震先生（任期：1984-1993），他的理念是「加強學術研究」，「提高課業要求」，「鼓勵課外活動」，「強化行政體系」。所以那些搞學生組織、校內刊物的領導者一個個被要求課業，用各種理由解除職職；也強化了行政管理，贏得各種學會的選舉，統一了忠貞愛國的口徑，最後逼出了大串連及地下刊物「自由之愛」，接著醞釀出「野百合學運」，最後導致了解嚴、跟台灣真正的民主自由。

所以台灣大學的校長其實跟整個台灣的民主、歷史、社會是息息相關，假如總統是政治的最高領導者，那時的台大校長就是知識分子中流砥柱的領航者。在虞兆中先生的一推，跟孫震先生一拉之間，就是台灣的一大轉變。

但是過度的民主變了質，陳維昭先生（1993-2005）是首任校內薦選產生的校長，主在實現「純淨、自主、均衡、卓越」的治校目標。以醫學系的畢業生來說，陳維昭先生算是我的老師，也上過他的課。其為人溫文儒雅，聰明過人，當台大校長並不為過。但他的人文素養不足，個人的權力慾望又旺盛，雖然基本上當過台大醫院院長幾乎都是這樣的人格特質，但他對未來台大校長的遴選就種下了深遠的影響，人文素養只剩表面。

這次拔管事件的問題很大部分就出在遴選委員會：台大校方於2017年6月召開臨時校務會議啟動校長遴選機制，由173名校務會議代表選出18席遴選委員與教育部指派的三名遴選委員，組成遴選委員會。委員名單中比較有問題的，假如台大前校長陳維昭不算的話 （那為何前前李嗣涔校長沒有，陳前校長當了12年，中間又隔了12年，這說不過去吧！），比較有問題的當首推富邦金控董事長蔡明興，因為管教授時任富邦金控獨立董事。

利益迴避一事，不管在任何公立、私人組織都是極其重要且敏感的，辜不論管教授當選台大校校長是否跟蔡董事長有否利益關係，我個人相信沒有，但彼此的熟識與共識關係是足以影響其投票偏好的，這一票本該不算。其他委員也該反躬自省，假如因為有親友或利害關係，足以影響偏好者，都本該迴避，讓鄉愿離開台大。

這份名單中另外有問題的是，為何教育部需要有三票，國家的手為何要伸進來？還有金融圈除蔡董事長外，尚有元大金控總經理周筱玲，這兩人只是管錢、管投資，有人文素養、研究背景，有國際觀嗎？其他產業界的只有廣達電腦總經理梁次震？為什麼沒有文創業、創新產業呢？為什麼其他大學校長是國立成功大學校長蘇慧貞、國立陽明大學校長梁賡義？這兩人跟中研院院長廖俊智、中研院細胞與個體生物學研究所代理所長黃鵬鵬、中研院院士彭汪嘉康、中研院分子生物研究所所長鄭淑珍，都是生物醫學相關背景，加上陳前校長就佔了三分之一，同質性高到可怕。中間莫名其妙還有一個台大註冊組洪主任，不知道台大學生對於註冊組主任來遴選校長會有何反應？

管教授、管爺啊！就請您高抬貴手，力主趁此改變遴選程序，甚至選舉規則吧！增加學生的參與，從不同產業，甚至國外知名創業家來聽取意見跟進行遴選，不然這樣的遴選委員會太偏頗了，就算選你為校長也大可揮袖辭去。國發會主委都當過了，相信以您的肚量不會在意區區台大校長的，計利當計天下利，狂狷者進取，但有所不為。不然下次您想抗爭正義，不管要衝進中央黨部、立法院都比較隨心所欲吧？而且您的口頭禪「爺們」也得隨時注意不能說喔！台大校長是「爺們」，那台大教授也是嗎？台大學生又是甚麼？未來的「爺們」？台大校長對您而言真的只是燙手山芋，忠於自己的政治信仰也不是，發言也不能隨心所欲，跟柯P競選台北市長吧！我絕對做您義務助選員，為您背書，您比柯P正直太多了，您是真君子。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航