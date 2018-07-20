「神秘朝鮮」旅行團來台拉客：去北韓不用代辦、3萬起跳還可望直飛

（中央社）

隨文金會、川金會落幕，政治氣氛緩和，旅遊商機湧現，北韓旅行社昨（19）日首度來台舉辦推介會，推出4天3夜或6天5夜團費從新台幣3萬到6萬元不等的遊程，台灣旅客想到北韓旅遊，不需經過第三方代辦。

「朝鮮民族遺產國際旅行社」是由中國江陰市華西國際旅行社與朝鮮文化部遺產局合資成立，是北韓唯一的朝外旅行社，今天與台灣「創新旅行社」進行代理銷售中心授牌儀式，象徵北韓旅遊窗口正式在台落地。

朝鮮民族遺產國際旅行社總管顧克燕指出，北韓由於政治因素，所有旅遊景點都由國家指定，不許私自參觀，朝鮮民族遺產國際旅行社是北韓唯一享有獨家觀光旅遊資源的旅行社，此次推介的遊程包括朝鮮國家觀光局獨家授權，也是北韓首次對外開放的神祕景點。

顧克燕補充，川金會後，北韓開始發展經濟，5月至今，「陸客」量從100多人增加到1000多人，旅客量以中國人最多，其次是俄羅斯人，再來是歐美國家，台灣仍屬少數，台灣每年不到1000人。

創新旅行社董事長李奇嶽說：「團費的部分，因為是國家規劃經濟，一切都由朝鮮觀光國家總局訂定價格，6天5夜含機票、接待，目前應該在新台幣4萬到5萬之間，若是9月朝鮮當地有許多慶祝活動，旅費大約在5萬元左右進行微調。」

李奇嶽補充，11月份會與北韓旅行社和旅遊同業在台北國際旅展加強宣傳朝鮮遊程，同時透露，同業考察團預計9月初成行，媒體考察團則有待官方審核。

李奇嶽表示，台灣目前因無直飛平壤航班，仍需經中國轉機前往，但未來會努力促成包機直飛行程及私人飛機高端商務旅客行程。

目前推出的朝鮮深度體驗旅遊含有三大特色景點包含，第一，被譽為北韓發展最好的農村，「嵋穀農場」，現場參觀時，外國遊客可破戒與指定農家的農民互動、交談。

第二，「沙裡苑景區」，此處為北韓著名的療癒勝地，是最能了解北韓民俗風情與人文歷史的絕佳場所。最後是「樂園百貨商店」，此超市可真正體驗北韓人的日常生活，感受城市樂趣。

《ETtoday》報導，朝鮮民族遺產國際旅行社總計調顧克燕表示，北韓的國家政策大原則是一般旅客無法與當地農民接觸，但朝鮮民族遺產國際旅行社的獨家旅遊行程優勢，就是能帶領旅客走進農家、參觀農家與在地農場，與當地老百姓交流，這是其他旅行社不具備的，也是最大亮點。

例如旅行社獨家景點之一的樂園樂園百貨商店，朝鮮的超市不是傳統意義上的旅遊商店，一直以來都是不對國外遊客開放的，透過實際走進當地人的超市，能了解在地人生活，還能進入重要軍事據點金剛山，欣賞在地地理風貌。

物價方面，顧克燕表示，由於旅客持朝鮮幣是違法的，所以目前可在北韓境內通用的外國貨幣為人民幣、美金和歐元，由於沒有匯率，所以以人民幣：朝鮮幣來看約1:15；許多人好奇前往當地購物是否能殺價，顧克燕表示，通常僅會有一點折扣，但不會有太大差異，此外，與大部分觀光景點一樣，相同的商品賣給觀光客價格也會略高一些。

「他所有的旅行都是由北韓的國家總局所批定所核定所訂定的服務標準，那他的整個服務標準，包括每台車上有兩個導遊，他是傾國家之力來接待遊客。」李奇嶽補充，由於到北韓觀光，吃住交通都由國家統一標準，旅遊品質一致。

《中國時報》報導，李奇嶽還指出，「神祕朝鮮深度體驗旅遊團」以聯營模式操作，會是每周出發的系列團，且10人以上就成行。同時，由於朝鮮民族遺產國際旅行社在丹東設有「散客拚團客操作中心」，故聯營中心亦可安排2人出遊的旅客赴北朝鮮探祕。

《自由時報》報導，顧克燕進一步表示，北韓旅遊價格不佔優勢，但以亞洲地區旅客來說，東南亞泰國、越南和東北亞日本、南亞等景點大多去過，北韓相對來說是非常新興的旅遊市場，預計接下來幾年將有大量世界各地遊客湧入北韓。

業界預估，以6天5夜行程，從北京、瀋陽中轉要價4～5萬元，若加上月份的榮耀祖國表演則上看5萬元，平價行程也有3～4萬元，但具體價格仍要看行程細節調整。

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核稿編輯：楊之瑜