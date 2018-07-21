韓國男女不平等報告書（九）：戶籍「父姓主義」，從母姓大不易

1990年代末韓國當地「戶主制」（호주제）爭議漸漸浮上檯面，我們也曾言及過此戶主制在當地行之幾百年以上，推測此制度約源於古代宗法制度，即國家以法律與公權力，保障只有「男性」才有資格成為家族的法定家長，一種以男性為中心的繼承制與戶籍姓氏制度，而女性則屬於男性家長的附庸，不僅沒有繼承財產之權利，甚至所生下的子女，呱呱落地就得隨同父親姓氏；若發生家庭不美滿抑或事故等，子女隨著改嫁他人的母親來到其他家庭，也得遵守其規矩，終生帶著前父姓無法更改，這即是所謂的「父姓主義」（부성주의）。

然而，實施超過幾百年之久的戶主制，在近幾十年來韓國女性意識抬頭，當局政府於2005年宣布戶主制違反兩性平等的原則（양성평등의원칙），為一違憲制度，並於2008年1月1日正式廢除了戶主制。

從此之後，韓國再也沒有所謂「戶籍」（호적），取而代之的是人手一本「家族關係登記簿」（가족관계등록부）。

而原先記錄戶主的「戶籍謄本」（호적등본），改由家族關係登錄簿取代，兩者最大差異，在於戶籍謄本仍是以（男性）戶主為中心，依序列出家族成員，記錄下每一位家族成員的個人基本資料、婚姻與離婚狀態，以及領養等資訊，這也就時常造成我們在過往韓劇內，聽到生氣的「戶主」爸爸對著子女說：「你再這麼吵鬧下，就把你從『戶籍』除名！」一語的由來。

但這已經過去式了。2008年以來，韓國政局採取電腦化管理家族關係登錄簿系統，而這本都會分發給每人專屬於自己家庭關係表內，有些什麼內容呢？簡單來說，大多記載本人、父母、配偶與子女三代的基本資料，同時盡可能地把當事人，以及家屬資料，採取資訊最少化公開，以減少不必要的個資流出。

當然，若詳細點言之，以家族關係登錄簿為基礎的「登錄事項證明書」之種類，共有五大種，如下底下表格呈現：

Photo Credit:陳慶德製表

同時，隨著戶主制的崩壞，緊接著而來的，即是「婚姻姓氏」（혼인 성씨）的變動。而婚姻姓氏特別與子女切身有關，即上述所言，小孩至死都得背負著父親姓氏生活下去的「宿命」父姓主義。

然而，我們曾撰文探討，當時鼓吹婚姻姓氏革新的推手，是知名演員崔真實（최진실），因為她在眾人祝福與羨慕下，與棒球明星趙成珉（조성민）光鮮亮麗的婚宴結束後，私底下的崔真實卻是長年遭受到丈夫屢次的拳腳相向毆打家暴，最終她決定於2004年離婚，隔年2005年戶主制被宣布違憲後，她也馬上帶著兩子女，成功地從法院處得到許可更改為母姓的判決，從那年起，子女不再需要被迫從父姓，只要夫妻在進行結婚登記時，雙方達成協議，子女也可以從母姓或從母籍，抑或在夫妻離婚後，子女也可以更動自身姓氏與本籍。

這樣的子女更改姓氏，隨母姓、母籍等措施，主要是依循韓國民法第781條第六項（민법 제781조 제6항）所規定的：「為了子女的福利，若子女的姓氏、籍有變動之必要時，可經由法院許可變更。」（자녀의 복리를 위해 성과 본을 변경할 필요가 있을 때는 법원 허가를 받아 변경할 수 있다.）而再加以家庭關係登錄相關法律的第100條（가족관계등록에 관한 법률 제100조），補充判決子女隨母變更姓氏、籍等要求是否成立。

但根據2014年7月7日世界日報（세계일보）的報導，當年曾發生一樁案例，即2006年與丈夫離婚的母親A女，等到子女成年19歲之際，母親試圖透過歸母姓氏、籍等制度，讓子女與親父斷絕其血緣關係——但經法院調查，近八年來的子女扶養教育費用，皆是離婚丈夫所支付，儘管子女這段期間未與親生父親見面，但都知道父親付著這筆贍養錢，且就子女自己親身體驗，冠著父姓不論是在學校，抑或社會交際生活層面上，並沒有感到任何不便，因此法院判定A母要求子女隨母姓、母籍的要求，並非為了子女自身的福利，而是其他「利益」，為「不正當理由」，加以拒絕。

這樣的案例，也讓人們看到，當初設計子女姓氏、籍變動的判斷標準——「為了子女的福利，若子女的姓氏、籍有變動之必要時，可經由法院許可變更。」同時，也得考慮到子女的姓氏、本籍變動之後，所帶來的不便與不利，絕非是當事者子女心血來潮，想變就能變的。

再者，根據韓國當地《法律新聞》（법률신문）2016年5月10日報導，統計出2010年法院針對8,290件姓氏、本籍變動申請案件，有高達7,238件（87.3％）案件通過，隔年，2011年的7,493案件內，通過6,485件（86.5％），2012年7,354件申請案件，通過6,498件（88.3％），而2013-2015年，也有75.4-85.6％通過子女姓氏、本籍變動案件。

Photo Credit:AP/達志影像

廢除戶主制、父姓主義、家族關係登錄簿、子女變更姓氏、本籍案件的大量通過，看似韓國男女平等狀態後勢看好，但不平等狀態仍是嚴重——從這麼多變動姓氏、本籍等案件下，就可以看見長年，甚至數百年來，此社會內的婦女地位之低下，才會造成戶主制崩壞之際，挺身而出的女性如是多。

然而，最令我質疑的一項數據，若是每年以將近高達八成通過子女姓氏、籍變動案件，恐怕這樣的數據包含了領養子女的姓氏變動，甚至是子女之後隨父姓變動之可能。再從母姓案件的申請案件數量來看，廢除戶主制那年，光鮮亮麗的崔真實似乎開了先例，帶起了社會風潮，但是那年僅有65件子女申請從母姓的案例，自此之後，每年受理的從母姓申請案也僅約200件（註），換句話說，恐怕連申請案件總數的二十分之一都不到呢。

想必過往韓國社會內，長久活在「父姓主義」之下的婦女積壓已深，而當今韓國社會內，仍生活在父姓主義之下已婚、離婚女性與子女，恐怕仍是不在少數呢。真正地能讓子女從母姓氏、本籍的社會，何時才會真正來到呢？