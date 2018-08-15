從空間再生改造台中巷弄風景：專訪台中「范特喜．微創．文化」創辦人鍾俊彥

文：GQ Business

台中勤美誠品附近的步行可至的區域，這幾年默默冒出了一大批文創小店，細細追究他們的源頭，才發現他們全出自范特喜微創文化之手；以「打造生活聚落」為初始目標，范特喜的事業版圖愈來愈大，如今已漸漸發展成值得我們注目的生活風格產業推手。

很少有文創產業，或是生活風格產業的經營者，可以像范特喜微創文化總經理鍾俊彥一樣，非常務實的、清楚的，大方談論關於公司營運的總總數字問題。





Photo Credit：GQ Business 理工背景出身的鍾俊彥，曾經在達欣工程歷練了18年之久，也曾數度派駐海外參與大型的工程、造鎮計劃。大場面見多了，沒想到有一天，鍾俊彥竟然化身為台中最熱門文創／生活聚落的推手，將人生下半場投注在這些微型店舖與品牌。

從達欣工程離開後，鍾俊彥與其他三個背景相似的朋友，一起成立了范特喜的前身公司，最初他們想做的，不脫傳統的建築設計營造公司模式，「以前我只知道蓋房子、拆房子，從來沒想過修房子，」鐘俊彥半開玩笑的說。但在因緣際會之下，鍾俊彥的姊姊把一棟閒置的透天厝交給他自由運用，本來他也只是想改裝出租，但經過同事的提議，空間切割成幾個小單位，租給微型創業的工作者，沒想到大受歡迎，范特喜的營運模式就此初步成形。

於是從2011年這棟位於台中市美村路一段117巷的范特喜1號店開始，范特喜的版圖迅速往外延展，美村路、中興街、向上北路、模範社區⋯⋯在勤美誠品一帶、彼此步行15分鐘內可及的區域內，如今已有約50個品牌入駐范特喜打造的空間；這些品牌以手作雜貨、服飾配件、玩具小物、甜點咖啡為主，背後主人則幾乎清一色是年輕的創意工作者。

范特喜微創文化

成立於2011年，擅長利用閒置老舊建築，進行空間改造後，引進微型創業創作者，共同營造生活創意聚落。以台中市美村路一段 117 巷內的連棟透天房子為起始，陸續設置一號、二號、三號、五號、八號店，形成第一個巷弄小聚落。然後以相同模式於2012年完成「范特喜甜點森林」、2013年「綠光計畫」、2014年模範社區，目前已有近50家店舖。到2018年，據點甚至跨出台中地區，還多了貢寮、關西、竹東、東勢、與斗六等地。





Photo Credit：GQ Business

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鍾俊彥工作術：很多這個產業的人不擅長財務，但對我來說其實就是簡單的數學問題。

「有人說我們在做都更，有人說我們在做青年創業，還有人說我們在做文創，另外有些人說我們在做社區營造，但我感覺，我們在做的是生活聚落。」鍾俊彥這麼描述范特喜如今的事業內容。他形容心中的理想藍圖，是將這個區域打造成10年前的永康街，成為一個適合生活、散步、工作、開店的聚落，並且能巧妙地在商業感與生活感間平衡；當然，除此之外，「公司的投入能夠得到合理的回收，創業的人可以得到他想要的成功。」

這個想法顯然行得通，也才造就范特喜現在的規模。不過之所以能在幾年內快速擴張，鍾俊彥歸功於天時地利人和。范特喜發展事業之初，金融海嘯風暴才過不久，房屋租金低、簽長約容易，他們因此能以較低的成本承租大量的建物；再加上勤美誠品入駐，周邊區域頓時成為文創的熱點；最後則是年輕世代的微型創業風潮興起，他們對於空間的需求是小但質感好，租金又不能太貴，正好是范特喜能提供的產品。當然，鍾俊彥的理工背景，是范特喜能夠穩健擴張的一大原因：「很多這個產業的人不擅長財務，但對我來說，其實就是簡單的數學問題，加減乘除之後，很容易知道這件事到底能不能做。」

做了兩年「二房東」，鍾俊彥漸漸對范特喜的商業模式，有了不同的思考，「我慢慢發現這些承租戶其實很有潛力，但是隨著他們的品牌營運上軌道，資金需求變高，反而愈來愈辛苦，這時候如果我們能降租金，他們就比較容易成功。」但相反的，若是房租一直跟著周圍的租金調漲，「也許我們一時會過得很輕鬆，但承租戶遲早會受不了、做不下去。」

「內容」才是范特喜聚落的魅力所在

鍾俊彥深深明白，「內容」而非「空間」，才是范特喜聚落的魅力所在，「人才能創造這個街區的風貌，」他肯定地說。為此，從2013年底綠光計劃完成後，范特喜成立了創業育成中心：「綠光原創」，透過政府補助、自行出資，再加上中原大學育成中心一同合作，協助建立起一套微型品牌的育成機制，「育成非出現不可。我們既然選擇把空間留給年輕創意人，然後透過聚落聚合在一起，成為一種商業模式，我們就必須讓他們可以繼續生存，如果他們做不下去離開這邊，聚合的效果就不見了。」

除了成立育成中心輔導品牌，鍾俊彥的下一個目標是逐步降低租金收入在范特喜營收中的比重，「前三年租金占全公司營收的七成以上，去年大概降到50%，今年的目標是降到40%，我們對租金的依賴減少了，品牌的發展空間就更大。」鍾俊彥進一步說明，未來希望能調降租金，改以營業額抽成的方式營運，「如果品牌營收不好，我們也賺不到錢，兩者等於形成生命共同體，彼此關係會更緊密。」此外，對於前景看好的品牌，他們也不排除入股或是協助商品開發量產，「如果他們真的成功了，我的收益有可能遠遠大於租金，其實就是投資的概念。」

本業之外，范特喜現在有將近一半的營收，來自外部委託的案子。綠光計劃一戰成名，民間企業和政府機關紛紛找上門，希望他們能將范特喜的經驗複製到台灣的其他縣市。因此包括宜蘭烏石港遊客中心、台中清水眷村保溫計劃，以及還在進行中的美濃廢棄戲院改造計劃、精明一街地下室的兒童空間「Fantasy Kids」等，范特喜的足跡愈踏愈遠，工作內容也從原本熟悉的空間設計、物業管理，拓展到活動企劃與自創品牌。

腳步一點也慢不下來的范特喜，接下來還有群眾募資平台、手機購物等著上線，位於模範社區的C旅店則是採取與外部夥伴合作，甚至有將聚落搬到日本四國的計劃。從實體與虛擬通路、物業管理、創業育成、社區營造到品牌規劃，范特喜的樣貌豐富而多變，全靠的是鍾俊彥最擅長的整合能力，難怪有創投公司曾對他說，范特喜是台灣文創產業中，少數可以看到商業模式的品牌。

【生活聚落散步】

范特喜 在勤美誠品一帶據點眾多，主要分成美村路、中興街、模範社區三大區域，若要認真逛，一整天也逛不完。

1.美村路一段



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范特喜的創業之作。從位於117巷21號的兩層樓建物開始，范特喜陸續在這邊開設了范特喜一號、二號、三號、五號、八號店，共有5棟建物、約15間店舖，營業項目包括甜點店、咖啡館、服飾店、雜貨店、陶藝教室等等，因為高度密集的群聚效應與年輕創意的氣息，讓這裡快速成為熱門的遊逛景點。

2.新手書店



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又名范特喜9號店，位在中興路與向上北路交叉口、甜點森林的正對面。這裡除了維持小型獨立書店特有的選書品味之外，還非常積極的舉辦各式活動、講座、展覽，因此成為台中市不可或缺的藝文據點之一。即便獨立書店營運不易，但對對范特喜這個品牌來說，還是必要的存在。

3. 模範社區





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不同於美村路117巷或綠光計劃的高度集中性，范特喜在模範社區想嘗試的是將店舖巧妙地融入社區當地生活的感覺。他們在社區中尋找閒置的物業，租下後經過改裝，再邀請創意品牌入駐，目前他們在模範社區有五個據點，分別散落在鄰近的巷弄中。

4.綠光計劃





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范特喜將座落於台中市中興一巷的自來水公司老宿舍，改造成年輕創意品牌的聚集地，12棟的木造房屋內共有16個品牌入駐，包括咖啡館、甜點店與生活雜貨舖等，另在一樓中心區保留了一個寬敞的店面，不定期開設各種期間限定店。



本文經GQ Bussiness授權刊登，原文發表於此



【GQ風格商業講堂003 熱烈報名中 ！】

兩廳院下的「戲台咖」、熱門老屋民宿「台南謝宅」、日式老廠房裡的「一號糧倉與樂浦町」、串聯街區的「范特喜綠光計畫」…這些令人有感的場域在於具備創意的內容。空間改造的過程中，怎麼確保商業與文化之間的平衡？又如何經營與地方社群的關係？本次GQ風格商業講堂邀請范特喜微創文化的創辦人鍾俊彥，與你分享老空間與街區串連可以有怎樣的商業模式：

責任編輯：賴怡均

核稿編輯：楊之瑜