邁向資源共享的城市：首爾街區再生的協力治理經驗（下）

文：黃靖玫

▶邁向資源共享的城市：首爾街區再生的協力治理經驗（上）

韓國約自2010年開始進行比較有制度性的社區營造，稱為「自立地域共同體」。其中的參與者或社區組織，若符合社會企業法或協同組合法（即上篇所述之合作社基本法）的條件，便可以申請補助經費創業。評鑑委員會審視此經濟體是否符合社區特性，可以提供社區所需要的資源、之後是否能逐漸達成財務自立的目標、以及經濟體所能達到的公共性（如解決社會問題、協助脆弱階層、以所得盈餘再投資社區等等），來決定補助與否。

創業初期還會有協助規劃、教育訓練、進行調查等執行面的支援。2011年之後，這些社會企業與社區經濟體在首爾市如雨後春筍般地出現，加上聘用身心障礙人士比例達到30%的「自活企業」，不僅增加了就業比率，也填補了社會福利相關服務的缺口。

總的來說，首爾對於城市的整頓，從大規模地拆除重建，轉向保護既有資產的城市再生，推動小單位的量身訂製型改造；並制定能夠應對未來需求、為居民生活便利著想的土地管理綜合計畫。黃麗玲老師認為，這是正視經濟低成長年代到來而出現的都市政策，從追求經濟成長轉向資源有效運用分配、建立福利制度，構築出社會安全網。

市民的角色也從被動地接受規劃和設施，轉變為有提案和執行能力的參與者，許多的政策藉由這樣的討論來制定。也因為能夠真實反應社區的需要，政策核心從原先集中於都市的模式鬆綁，擴及地方社區的層級，讓市民擁有改變城市的力量，將城市塑造成真正的生活中心。

都市仕紳化與高級化的問題

黃麗玲老師的演講告一段落之後，接著由OURS都市改革組織的執行祕書詹竣傑接棒介紹，為大家補充說明1988年奧運會迫遷、2009年龍山事件等脈絡背景，並且延續都更後造成城市仕紳化與高級化的現象，做更進一步的討論。

由於都市更新的過程中，原本的居民可能因為無力負擔更新後地區的生活所需費用，反而被迫搬離過去的住所與社區，遷移到更為邊陲的地帶；而新遷入的居民也因為有經濟條件的門檻，社會階層的同質性較高，容易出現歧視與排擠其他階層住民的狀況。加以高級化的社區往往門禁森嚴，住戶缺少往來，失去過往的了巷道生活與居民的在地連帶，很可能會導致社區內人際網路的瓦解。

對於城市高級化，造成居民離開原來的住所與社區，韓國比台灣有更深刻的反思。由於韓國過去以扶植大企業作為經濟發展的途徑，因此一般民眾往往更能體會到高房價造成的城市高級化、資源分配不均的憤怒，也勇於發起抗爭運動或加以聲援。這可能是與台灣社會較為不同之處。

詹峻傑也提出，都市再生的過程中應該以「人」為主，提升居住品質外，還要讓社區鄰里之間有更好的連結。社區組織與居民之間除了合作之外，更重要的是對於「公共」的討論以及想像，需要許多人的參與才能完成，並增進對彼此的理解，藉由這些討論的過程，也能培養眾人對於公共事務的責任心。

Photo Credit: 本文作者提供 楊科長說明都市更新光譜中的不同執行方式，也強調更新的過程中需重新建立街區生活與社會連帶。

開啟都市更新的不同想像

主辦此一系列活動的都市更新處都更企劃科科長楊少瑜科長表示，提到都市更新，許多人想到的是大型的門戶計畫，或是由居民自辦與委託建商進行的拆除重建模式。韓國曾經也是用大規模，藉由容積獎勵來做為都更誘因，後來由首爾市長的政策主導，調整變為小規模、以街區人為主的方式進行。單一建物的整建維護、由政府主導規劃的公辦都更、興建公共住宅，甚至由韓國首爾住宅公社（SHC）這樣的中介公益單位協助執行，這些都是在都更光譜上可供實施的例子。未來的都市更新計畫，需要分析所在地區缺乏的元件並納入計畫，引導執行者補充地區所需要的公共或公益設施，並釋放給街區使用。

過去都更處的討論對象，往往都限於地主跟建商。然而以容積獎勵作為進行都更的誘因，卻很少討論在建築物蓋好之後，這些作為獎勵的空間要如何使用？如何讓空間開放、培養出其中的公共性？因此才會發想以「合作吧！街區」系列分享會共同討論，希望可以邀請民眾一起來思考，街區再生可能的模式、能夠達到的運作規模、以及有哪些資源可以整合引入。這些問題如何扣連起來，更需要街區內部人與人的合作。

新一代的都市更新，除了改造物理空間之外，更重要的是想像居住在此的人會怎麼生活、如何解決身邊的各種議題，因此輔助街區活絡的相關組織也就顯得格外重要。也希望居民能夠意識到，所謂的都市更新並不只是建築物的翻新或拆除重建，街區的生活也必須重新建立，回到社區之間的社會連帶。唯有如此，才能打破以房地產價值為首的思考，讓地主或地方上的主事者瞭解共享空間的價值以及經濟可能性。

「以人的生活為本」的城市

在後續討論時間裡，除了針對今天所提到的案例內容分享想法外，也提出應該思考背後傳達的觀念與想法。城市是生活的中心，而非資本累積的機器，許多價值不能以房地產的價格來衡量，而在街區的物理空間改善後，還需要需要創造出共同生活的共享空間，藉由組織活動與人際關係的串聯，涵養出新的社會資本。

然而這些觀念是否能及於不同世代、不同社會階層的民眾？又要如何傳遞呢？都更處希望能以計畫的方式先做試行，找出更多元價值的地方案例，以不同的案例、做法來傳遞並擴散這樣的觀念，在市民之間培養出足夠的社會意識；同時也研擬出相符的制度政策加以支持，讓這些改變的例子不只是零散的出現，而有一再發生的背景條件，因此希望能藉由民眾共同的參與討論，修正出好的制度，使得類似的案例可以繼續不斷地被培育出來。

Photo Credit: 本文作者提供 黃麗玲老師說明首爾推動社會經濟的成果。

現場也有許多伙伴好奇，為何首爾市民會願意放棄劃定都更的機會，改為申請整建維護的方式。黃麗玲老師與峻傑解釋，相較台灣還停留在「有土斯有財」的增值觀念，韓國的民眾已然意識到房地產價值下跌的趨勢；而且以大單元劃定整備區的方式，區域內有些建築物還算不上老舊，部分居民也發現進行磋商、溝通的時間成本相當高。相較之下，小規模整建維護反而是較為方便而迅速的做法，加上前述的「社區辯護士」協助服務，在2015年就已經有245個區域申請解編。韓國民眾對於城市高級化的敏感度也落實在執行面上，位於漢江北畔的城東區便已通過反高級化的法令，希望藉由街區組織討論與執行，不倚賴大財團、支持地方上的小規模經濟體，建立在地循環的社區經濟。

與會的臺北大學合作經濟學系梁玲菁老師也提醒大家：在討論首爾的案例時，大家往往聚焦在社會企業的面向，然而街區組織可能發展出許多種不同的社會經濟體。在串聯不同資源、彼此扶持的同時，也不要忘記這些多元的可能方式。都市更新的重點，在於讓城市中的居民能擁有更好的生活環境，而經濟活動的本質，也是以人的生活為本，希望讓人們過著更好的生活。在社會經濟（Social Economy）的理想下，我們應該以滿足社區社群共同體的需求為目的，盡可能做到民主參與、協力治理，讓城市成為居民共同建立的安居所在。

參考資料：首爾市社區與都市再生策略

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航