陸委會主委陳明通18日在美國華府，以「民主自由是發展兩岸關係的重要基石」發表演說；而這場演說不僅被美國與中國都廣為關注，更讓吾輩從中窺見了：藍綠兩黨在思索兩岸政策時的兩大差別：

先問「台灣不能失去的是什麼？」，而非「中國想要的是什麼？」

在閱讀通篇致詞的字裡行間，最令人印象深刻之處，不在乎陳明通花了幾乎一半的篇幅，在講述涵括自由、民主與人權的「台灣價值」為何，以及在國家主權與民主生活上的堅持，更強調這樣的尊嚴與權利是不容侵犯，亦無法用虛幻的「和平」所交換的。而相信即使是藍色政治光譜的人，也很難反對上述提到的共同價值。

看起來有點老調重彈，對吧？但，正因為這都是任何一個台灣人都覺得再正常與習慣不過的價值，所以你我才會覺得如此熟悉，不要說為了所謂的「和平紅利」或「中國善意」而會甘願將其放棄了；我們連「失去」這些制度與價值之後的日子會變得如何，都不曾想像過。

主權、尊嚴、自由、民主、人權……無論你對「台灣不能失去的是什麼？」這個問題的答案為何，這個問題都應該被放在任何政府在進行任何的兩岸交流時，該首先思考並堅守的核心價值。陳明通在美國的此番詳盡闡述，無疑是再次向（包括中國在內的）世界重申了所謂的「台灣底線」為何。

而相較過去國民黨政府總在考量與擔憂著「如何能不惹火中國？」、「講什麼話北京可以接受？」等，彷彿小媳婦般的整天唯唯諾諾，只求能換來一種「飛天小女警」般的結局：「於是，一天又平安的度過了！」不難看出，兩黨在處理兩岸關係時的核心價值便已有極大差別；當國民黨仍總在想著「中國想要的是什麼？」的時候，或許已將「台灣不能失去的是什麼？」拋諸腦後。

思索「下一代想要的兩岸關係」，而非「上一代執著的中國鄉愁」

國民黨的兩岸論述從過去「反攻大陸，解救同胞」與「消滅萬惡共匪」，至今變為「一中各表」、「反對台獨」與「兩岸一家親」；期間經歷的何止是180度的轉彎；但細究其本質，仍是基於所謂的「兩岸同文同種、血脈相連」、「中國鄉愁」與「台灣邊陲論」思維；別說堅持台灣的主體性了，他們有沒有把台灣當作真正的「家」，都令人想打個大問號。

可以說，國民黨在兩岸政策，甚至如「歷史課綱微調」等內政方面的作為，仍體現了其仍停留於「上一代」的所謂「大中國認同」之中；執念讓他們無法面向下一個階段的未來，甚至連拋開虛幻的「秋海棠」與「世界上只有一個中國，就是中華民國」並面對現實，他們都辦不到；更試圖把這樣的執念延續到台灣的下一個世代身上。

而陳明通演說的另一亮眼之處，則是其強調了台灣的「下一代」，以及其所充分體現的「對民主的成就與自信」，並將其視為是「理所當然的生活方式」。不再以少數上一代的執念與鄉愁為束縛，而更霸氣說出「下一代」對國家前途與兩岸未來所真正在乎的心聲。

以部會首長身分，在國際場合花如此篇幅與力氣去詳述「年輕世代的『台灣價值』」為何；用鄉民的話說：已不僅是「霸氣外露」了，簡直「帥到爆表」。相比之下，國民黨在年輕世代這塊幾乎是脫節到了另一個平行時空裡，別說傾聽或發聲了，他們根本也從不在乎：反而少數買辦集團與政商家族的利益，似乎總是成了其制定政策時的優先考量。

Photo Credit：AP/達志影像

行文至此，腦海中又忽然浮現2008年的「野草莓學運」與2014年的「三一八運動」場景；台灣的「天然獨」年輕世代，在過去多場的街頭抗爭與社會參與中，所體現的不正是這種對民主自由與國家主權的堅持嗎？

過去的馬政府告訴我們：為了所謂的「兩岸和平穩定」，以及台灣不要做國際上的「麻煩製造者」，所以我們有時要放棄或「妥協」一下；但妥協與屈服到了最後，我們都快要忘記了「台灣不能失去的是什麼？」甚至，世界也快要忘了，「台灣」是什麼。

也許，這正是個契機，讓你我所共同信仰與堅持的「台灣價值」，能夠作為政府進行兩岸互動時的準則，更是走向國際與面對中國時，得以依歸的強大民意後盾與籌碼；讓世界再度記起「台灣」，作為一個堅持自由與民主的「堅韌之島」存在；以及在這個島國上，有著一整個世代的年輕人，無時無刻不在吟唱著期盼天光的公民之歌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航