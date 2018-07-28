《老後行為說明書》：為什麼老年人會寧願買貴的東西？

文：平松類

行為：明明沒什麼積蓄卻愛亂花錢

L先生回老家時，發現家裡多了一條大尺碼的羽毛被。 L先生：「這哪來的？」 媽媽：「我買的。」 L先生：「給誰用啊？沒人在用吧？多少錢？」 媽媽：「東西已經買了，不要囉唆。」 桌上有張收據，L先生一看，將近五十萬日圓！不、不會吧？靠退休金生活的媽媽怎麼買得起？ 電視也換了新的？ L先生：「電視也是你買的？」 媽媽：「對啊，看起來很舒服吧！只花了九萬多，很便宜吧！」 上網一查，同樣的商品在網路上只賣六萬元。 L先生：「網路上六萬就買得到，你被騙了啦！」 媽媽：「我已經買了，你就不要再講了！」

長年使用的物品更能帶給老年人安心感

「在家裡裝了豪華的淨水設備」、「不知何時決定要把老家重新改裝」，有時候老年人會突然間有這種大手筆的花費。

添購家電的時候也是一樣，明明網路上有便宜的產品，偏偏要多花好幾萬買貴的。身邊的人忍不住想：「為什麼要這樣浪費錢？」

為什麼老年人會寧願買貴的東西？

年輕人看到老年人東西買貴了，不是覺得「老人搞不懂市價行情」，就是認為他們「老年失智、老糊塗了」。但這些想法，都只看到表面而已。在本質上，這種行為與「判斷」、「記憶」、「移動」三者有關，最後就讓老年人發展出不同於年輕人的購物模式。

首先是「判斷」。年紀增長，會以長年的經驗與感情來做判斷的基準。

購物時他們不單只考慮價格，更會比較性能。光是買個吸塵器，也會比較價格、省電、噪音、吸力、大小、品牌等諸種條件。

老年人很難閱讀小於十二級的字，但許多廠牌的廣告型錄的字都很小。另外選項太多也會變得難以抉擇。三選一很容易，但若要從二十四個選項中選一個出來，可就傷腦筋了。

另一方面，如果參考先前的經驗來購買，應該不會失敗，所以老年人在購物時常選擇跟自己長年愛用的物品近似的東西。此外，如果某樣東西已經用罄，就算接下來要用的可能性只有一點點，也會爽快地再買。綜合這些情形，老年人就很容易以較貴的價錢購物。

也許身邊的人會覺得「明明就很貴，為什麼要買？」通常各位讀者在買洗髮精時，也會買最便宜的嗎？一樣的東西，商場自有品牌可能比較便宜。某些沒去過的藥局或網路商店可能賣得比較便宜。把這些選項全部搜尋一遍，如果最後也只有省下十元，那還是買品質安心、價格還算合理的慣用洗髮精比較省事，至少不會太失敗。如果買自有品牌的洗髮精，覺得「這個香味跟以前不一樣，我不喜歡，而且洗完以後頭髮毛毛躁躁的」，那就划不來了。

為何超市會在門口陳列大特價的衛生紙？

再來是「記憶」。上了年紀，記憶力會下降。尤其是數字，連最近的數字也記不住。假使商品不是每天接觸得到、好久才買一次，比方醬油，就很容易忘掉價格。所以老年人常買到貴的東西，也不太在意。

但若是他們很在意的東西，就會細心比較廣告，等降價的時候再買。例如「五包衛生紙一九八日圓？太貴了，等降到一六八日圓時再買」。

只要是一直留意的商品，老人就算上了年紀依然把價格記得清清楚楚。超市場之類賣場深諳這個道理，所以會把衛生紙這類消費者會記得價錢的商品，大量陳列在店門口做特價優惠，以吸引顧客上門。至於顧客不會記得價格的商品，像是鰹魚片，就會稍微調漲以增加獲利。

最後是「移動」。老年人移動變得困難，這也是影響購物模式的因素之一。

老年人腿力變差、走久易喘，難以長距離移動；再加上擔心漏尿，往往不喜歡出遠門。日本政府為了減少高齡者交通事故，鼓勵老年人繳回駕駛執照，有些老人響應這個政策，在身體狀況不允許開車後主動將駕照繳回，以致於出門得搭計程車。以上諸多原因，造成老年人出外購物的次數減少。

老年人容易疲累，這也會讓購物時間縮短。我們在路上常看到出外買東西的老人坐在助行購物車上休息。對老年人來說，連購物也是件苦差事。要在有限的時間、有限的次數當中買東西，他們所重視的是不要太消耗體力、可以安心選購，而非價錢。對比年輕人喜歡新穎、便宜的東西，老年人看重的是品牌和品質。

比方去賣場看吸塵器時，年輕人傾向回家好好思考再來買，或上網徹底比價一番再決定，但老年人不這麼做。他們只要看到商品上寫「保證最便宜」就安心了。他們也會在很貴的店裡買東西，不是最便宜也沒關係。就算是高價商品，他們也有依賴店員的建議來選擇的傾向。

也許讀者會想「讓店員幫忙選，不會被騙嗎？」老年人幾乎是不會想到被騙這件事，完全信賴店員的建議來買東西。

人活得越久，越容易輕信他人

要說老年人花錢花得比年輕人凶，這也是不正確的。據日本總務省的全國消費實態調查，日本人一生中消費的高峰在五十歲，到了六十歲、七十歲，每個月消費的金額便下降了。

以單身男性而言，未滿四十歲者每月支出為十六萬日幣，七十歲以上減少為十四萬七千日幣。單身女性未滿四十歲者每月十七萬日幣，超過七十歲則減為十五萬四千元。

而就消費項目而言，手機之類的通訊費用減少。年長者多有自用住宅，所以房貸、房租、房屋稅等開銷也較年輕人少。但是與朋友交際應酬、購買大型物品的支出則增加。整體來說，房租與通信費用的支出轉移到家電或旅行方面。

比買貴更令人傷心的是遇到詐騙。以前佯裝成親屬的「是我啦！」的詐騙手法很有名，但現在詐騙手法已經進化成「匯款詐騙」或「劇場型詐騙」。年長者寧願聽別人說的，也不太自己查證真相。說好聽是信任別人，說得難聽就是容易上當，因此很容易被詐騙集團盯上。

老年人被詐騙的金額也比年輕人高。年輕人被詐騙的金額平均是一三一萬日幣，但年長者平均是三九六萬日幣。這是平均值，可見金額比這數字大的案件非常多。

為什麼年長者容易被騙？

原因之一是所謂的「積極偏向」（positive bias）心理。據研究，老年人傾向正面思考，較不認為未來會發生壞事。例如說，他們比較不會這麼想：「雖然買了吸塵器，但萬一故障時，廠商真的會幫忙修理嗎？」或者「應該還有更好的東西，現在買的話也許會後悔」。

想想看人生的長度，就會明白產生積極偏向心理是很正常的。如果您只剩一年的壽命，就算有更理想的吸塵器，您還會花時間去選嗎？是否會想「雖然貴了點，但這台吸塵器已經不錯了」？如果是我，絕不會把時間浪費在選吸塵器上，而是快速決定後把時間留下來做更重要的事，例如讀自己喜歡的書、跟人多接觸相聚。

以詐騙集團的角度來看，老年人是容易上鉤的肥羊

因此詐騙集團比老年人自己還更了解老年人。他們很清楚要怎麼講話老人才會願意聽、老人的視力是如何退化。對詐騙者有利的事物，他們會用容易聽清楚的聲音講、用易懂的文字給被騙者看，對他們不利的事物則使用不易聽清楚的聲音和難懂的文字。

他們還鑽研跟老年人接觸的方法，所以看起來比家人或一般店員還要像「好人」。我曾經目擊店員把品質不好但很貴的東西推銷給老年人的情形。姿態非常低、講話的方式讓老年人很容易懂，看起來無懈可擊。

沒有實體店面的移動型詐騙，賣完東西後就不見蹤影

老年人常被詐騙的類別，以健康相關商品和住宅工程為多。健康是老年人共通的煩惱，所以從這一點下手很容易。我在門診時跟患者聊過這樣的事：

患者：「我最近買了一個機器，據說只要從腳通電，就會全身很舒服。要二十萬。」

我：「好貴。重點是好用嗎？」

患者：「我想說這機器可以治好糖尿病跟青光眼，所以就買了。可是完全沒作用。」

我：「這樣啊。」

然後開始診察，一邊看一邊聊。

患者：「我就去客訴，他們說如果這個沒用，還有新一代的產品，要三十五萬，應該會有效。醫師您覺得呢？」

我說：「我建議不要買，好好接受治療比較有用啦！重要的是要控制血糖，然後記得按時點眼藥，別再忘記了。」

有一種到府推銷眼鏡的業者，專門找不習慣到眼鏡行的老年人。他們開車到處跑，把眼鏡推銷給老年人。本來沒戴眼鏡的老年人一戴上，立刻覺得「好清楚！」，非常開心。

但這種眼鏡的度數都很深。不是度數太深無法久戴，就是只能看遠處，平時不能長時間使用。甚至有人戴了之後開始頭痛。

這些眼鏡都非常貴，是一般眼鏡的好幾倍，甚至有超過十萬日圓的。但因為業者不在定點銷售，根本找不到人，無法客訴也無法退錢。

至於住宅裝修工程，因為住在自宅的老年人很多，惡質的業者會拿房子因老舊而自然產生的問題大做文章，「這裡的白蟻不除不行」、「不處理的話房子會壞掉喔」。

有老年人跟業者說「我家大門關不緊，想換一扇門。」但門換了之後反而更難開關。跟業者反映，卻得到「不然你就不要關門啊！」這樣的話，而且還要付三十七萬日圓的修繕費。

書籍介紹

本文摘錄自《老後行為說明書：解讀父母最需要你了解的16種行為，讓相處和照顧更順利》，商周出版

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作者：平松類

譯者：黃千惠

當親人變得難相處時該怎麼辦？

用醫學、心理學瞭解其中真正的原因，學習正確的應對及改善方法。

身體好脾氣自然跟著好。

讓長輩不再為身體老化所苦，重新享受健康生活。

為什麼我們明明愛著父母，卻無法好好跟他們相處?

當親人變得難以理解，連自己家人都避之惟恐不及時該怎麼辦？

亂花錢、不講理、愛闖紅燈……在那些看似固執或糊塗的行為背後，其實藏有老人家說不出口的煩惱。

本書由接觸過10萬名以上高齡患者的醫師撰寫，告訴讀者當遇到老後常見的16種難相處行為時該如何應對。作者透過醫學、心理學及自身的豐富經驗，以淺顯易懂的文字解釋行為成因，讓讀者學習正確應對、協助改善的方法。每節一開始先分析老後會出現難相處行為的「原因」，接著是周遭的人該怎麼對應、幫助改善的「具體方法」，並對較年輕的讀者提出預防建議。

閱讀此書瞭解老化對父母的身心影響，學會如何與長輩和平共處，在不傷感情的前提下陪伴他們老去。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航