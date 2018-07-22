下班之後還被主管用LINE轟炸，算不算加班？

還記得瑪麗亞颱風晚上十點當台北市政府宣佈要上班上課的消息時，頓時聽到樓上鄰居的哀嚎聲，因為他買了好消夜等著要看凌晨的法國對比利時的球賽，不過看了隔天早上的風雨，我個人覺得台北市政府做了一個好的決定，颱風假放或不放，不是只有兼顧勞工方，其實資方的成本也是重要，也許有人會說不來不計薪，但請別忘了，有些企業是做跨國貿易的工作，我們放假人家沒有放假啊！

看著網路上罵聲不斷，其實我真的覺得所謂的勞動環境，有一大部份是由資方組成，協商機制如果不建立，空有法令也枉然，今天的這個案例其實是網友私訊我的問題，雖然已經不是什麼新聞，不過我以個人的實務經驗給企業一些建議，還是老話一句，建立協商機制遠比做法律上的攻防來的有效。



一、所謂的休息時間，是勞工得「自由使用及支配」的時間：

這是寫給企業看的喔！

所謂的休息時間，是指勞工可以完全使用及支配的時間，所以不要以為勞工打了卡下班之後，就會喪失加班費的請求權，下班無止盡的用LINE或MAIL來要求員工做東做西，這都是讓休息時間中斷的行為，而且都有可能變成工作的時間。

二、所謂的加班時間，是勞工在「正常工作時間以外」的時間：

有錢有加班，沒錢不加班，這是加班的鐵則。

只要是工作時間以外的時間，企業都應該尊重勞工的個人及家庭時間，我的標準比勞動法令來的嚴格，我個人認為只要是私訊的騷擾都是打斷勞工的休息時間，所以理應都該算是工時。

三、所謂的工作時間，是勞工「必須立即回應及處理」的時間：

工作時間不止是在公司上班的時間，只要是處理跟工作相關以及要立即回應及做決定的行為，都算是工作上的時間。因此即使是LINE，如果是要求勞工立即且「花休息時間處理」，這都算是工作上的時間，這一點企業要有所認知，不要以為出了公司什麼都可以不承認喔！

四、所謂的加班時間認定，最好是放在工作規則中的加班申請中：

加班時間的認定，其實不要用嘴講，最好的方法就是經由勞資會議，來審視及討論加班狀況的認定。

我某些客戶公司的加班申請程序，都會把LINE等通訊軟體通知認定為加班時間，很多企業都會怕加班會無限上綱，但我試問一句，這個前提存在於你下班後找勞工不是嗎？最好的方法是經由勞資會議，再放入工作規則中，然後予以核備，這就是最好也最安全的做法！

Photo Credit: Corbis/達志影像

用概念建立共識，而不是用法律來攻防，我一直以來都是用這種方法來告訴各位，所以以上的四種概念還請各位熟記。

我沒有很高深的法學底子，但我會用很多的實務案例來跟各位分享，重點是：建立合理性比建立合法性來的重要，與各位分享！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航