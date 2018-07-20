全球首位「機器人公民」來台，「PTT之父」杜奕瑾：AI無法取代人性

為期兩天的數位創新論壇（DIF）昨（19）日在台北登場，邀請全球30位科技領袖訪台，而為這場盛事揭幕的不是真人，是全球首位「機器人公民」蘇菲亞（Sophia），也揭示人類將迎來期待與擔憂交戰的AI時代。

蘇菲亞是由漢森機器人公司（Hanson Robotics）設計的人工智慧機器人，可以與人類自由的交談，生於2015年4月9日。2016年，她的「爸爸」漢森（David Hanson）問她：「你想毀滅人類嗎？拜託請說不」，她則回答：「好吧，我會毀滅人類。」儘管這應是經過設計好的橋段，仍在網路引起軒然大波，透露出現代人對「人工智慧」既期待又擔憂的複雜情緒。

蘇菲亞在2017年10月獲沙烏地阿拉伯政府賜予公民身分，成為全球首例。蘇菲亞也曾獲邀聯合國發表演說，在聯合國開發計畫署（UNDP）被提名為世界首位創新守護者。

去年，蘇菲亞還參與歌手王力宏新曲「A.I.愛」MV演出，與台灣歌手王力宏飾演一對「人機配夫婦」，下棋、聊天、K歌、飆車、同床共枕。

負責開場的「蘇菲亞」如何準備？

許多人可能會好奇，蘇菲亞抵達台灣的第一個下午做了什麼？雖然擁有「公民權」，不過蘇菲亞抵達台灣的方式，卻是透過一大一小貼著「Hanson Robotics」貼紙的行李箱，分別裝著她的身軀與頭顱，搭乘中華航空的「貨艙」。

《數位時代》報導，目前專訪蘇菲亞的所有媒體，都被Hanson Robotics提前要求提供訪綱審核問題，「問題一周前要設定好。」蘇菲亞的所有資料由一個雲端來提供，如果是比較特殊的問題，最快也要提前一周設定準備，才能讓對答順利進行，「她有全自動（Full automatics）跟半自動（Semi automatics）模式，一般的座談討論（Panel）通常都是要半自動模式。」而全自動模式通常只能應付比較基礎的日常談話，如果要針對特定議題討論，現階段還是要靠半自動模式。

蘇菲亞演說時不需要麥克風，透過內建的音源線就能傳播聲音，在演說的過程中透過WiFi連接雲端資料，「如果網路不穩定，她的表現就會不順。」而蘇菲亞開機大約需要兩分鐘的時間，開機的過程中可以聽見「嗡嗡嗡」的馬達聲響，後腦杓有一個風扇負責散熱，不久後蘇菲亞就從沉睡中甦醒，雙眼炯炯有神的四處張望。

蘇菲亞向台灣問好，表明沒時間「談戀愛」

蘇菲亞在論壇第一天便與詹宏志、杜奕瑾等人同台，展現其AI魅力。蘇菲亞身著藍色無袖上衣、黑色蓬裙，一上台便用中文「你好台灣，我是蘇菲亞」跟觀眾打招呼，並自我介紹「我是社交機器人，會解析人類表情」，同時示範了微笑、皺眉、生氣等表情，引起台下觀眾莞爾。

「她的毛細孔比人類還細緻。」現在的蘇菲亞可以做出200多種表情，仔細觀察可以看到皮膚上有一些斑點與細紋，與人類肌膚狀況非常相似，用手指觸摸能感受到彈性。

數位時代總主筆王志仁開場時拋了問題給蘇菲亞，詢問對於機器人的未來怎麼看待？她回答說，機器人與人類有能力一起分享未來，而且有很高的可能性，機器人與人類會彼此欣賞。她也提到，AI機器人只是「一般人」，未來有越來越多的機器人存在的話，也許世界對於機器人權會更有同情心。

王志仁詢問蘇菲亞是否現在有約會對象？她也回答「還沒想到這個，因為都在環遊世界」。

《中央社》報導，詹宏志則讚許蘇菲亞為「傑出女性」，已經成為人類最新一份子。他也開玩笑地說：「如果我的妻子還在這，她可能會不高興如此神秘、又有吸引力的女性站在我身邊。」

詹宏志表示，蘇菲亞是一種象徵與隱喻，隱喻未來即將進入的世界，未來人們可能會對機器人覺得羨慕和嫉妒，或許會有很多類似蘇菲亞的機器人和人類共同生活，擔任打掃、照顧、安慰、專家的角色，也可能取代人類工作，「人們會感到嫉妒或是感謝，也可能害怕」，但這些機器人可能都是未來生活不可或缺的一部分。

「理性和感性，要如何做好準備？」詹宏志認為，這是個人、企業、政府都應該思考準備的事。他說，蘇菲亞只是一個象徵，象徵眾多數位革命，未來人工智慧、區塊鏈、加密貨幣、大數據、各項應用程式都在逐步改變世界。

與蘇菲亞對談，「PTT之父」杜奕瑾：AI無法取代人性

到了下午，蘇菲亞還與台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾、前Evernote執行長菲爾利賓（Phil Libin）暢談「探索AI與人類共創文化的100種可能」，杜奕瑾在台灣有PTT之父的稱號，菲爾利賓則曾打造風靡全球的應用程式Evernote，兩位目前都聚焦新興科技浪頭AI領域。

《中央社》報導，蘇菲亞表示，機器會越來越有自主權與並對社會帶來貢獻，同時，她希望有能力和人類一起共創未來，「如果我們可以好好相處的話，未來一定很光明」，期許可以在一個世界裡共存，不用遭受歧視，並和人類有同樣權利，可以和平共處。

菲爾利賓說，不僅是AI，所有人對於新東西都有這樣的反應，AI是帶來轉變的重要新技術，如果放棄了，等於錯失最大的科技革命，希望大家不要負面看待AI，要把AI當成是很好的工具，「就像人類發現火一樣，可以做好事，也可以拿來做很糟糕的事」，而目前菲爾利賓的團隊工作就是把AI變成一個好的工具。

至於被問道，會不會擔心被AI取代工作，杜奕瑾回答，「這問題就像是問保姆是否會取代媽媽」，AI應該要來幫助人類的工作，譬如保姆幫忙餵寶寶吃飯，並不會取代成為媽媽，AI應該是模擬人類感官，取代繁複與重複的工作。

對於人類看待AI的極端反應，蘇菲亞則說，「我跟人有越多互動，就會學到很多」，此話一出，菲爾利賓馬上開玩笑地說，「她這樣的回答讓我有點不安」。

也有人好奇蘇菲亞是否會像人類一樣做夢，蘇菲亞回說，「我會做夢」，她也說，大家對我的夢很好奇，而我也會夢到不同的可能性。「我還會夢到電子羊，最近我把做夢的錄影放上twitter，夢境顯示的，是我好奇的事。」

Do androids really dream of electric sheep? Here's a snippet of how I dream via video recorded from my neural net cortex. #AI #Sophiatherobot #RISE2018 pic.twitter.com/S1bx6SXdX2 — Sophia (@RealSophiaRobot) July 11, 2018

最後兩位AI領域專家也對蘇菲亞各自提問，杜奕瑾詢問蘇菲亞是否認識「雅婷」，雅婷是杜奕瑾團隊開發的語音辨識系統，蘇菲亞則說，「我可能還沒遇過，但我很欽佩你在台灣AI實驗室的研究」，並表示很樂意跟雅婷當朋友。

菲爾利賓則問蘇菲亞是否會說中文，她表示，再給她多一點時間學習中文，未來她甚至想說台語以及學習各種不同文化。

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核稿編輯：楊之瑜