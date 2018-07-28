《惡徒》小說選摘：她看到「公主的食指」了嗎？她是不是發現了我的祕密？

文：夏佩爾、烏奴奴

維克托的獨白之二

在高二的那一年，我媽去世了。

簡陋卻省錢的葬禮辦完以後，我拿到了一罈剛燒好的骨灰。身為長子的我，最後的任務就是捧著它，接著擺進公家的靈骨塔位裡。

「以後，媽就要住在這兒了。」妹妹雙手合掌，對著骨灰罈說道：「……媽，我們不能再每天陪著您了。」

我的態度有點冷漠，說道：「拜託！這不是媽，她根本不在這裡！」

「不然，媽在哪兒？」

「誰知道？」我不能承認這個問題把我考倒了，只好打發妹妹道：「你不會自己上網查喔！」

結果，真正上網查的人是我。因為，我也很好奇，一個人死了以後，究竟會去哪裡？

就連科學也不敢斷定，沒有靈魂這種東西，它被歸類在超自然的範疇裡。關於死後的世界，在我瀏覽了網路上的種種理論後，發現不同的宗教根據教義都有各自的解釋，而讓我眼睛為之一亮的是，佛教裡的「輪迴」之說。

所謂的「輪迴」，就是當一個人的肉體死亡時，他的靈魂會進入另一個新生命的肉體上，重新來過。等到這個肉體又死了，就再換一個全新的肉體，生生死死就像車輪一樣，不停地旋轉、無限地重生。

於是，我恍然大悟，小學時，我在「珍奇博物館」的那個疑問，終於獲得了解答。

的確，標本罐裡的「維克托」已經死了，但在牠死後的某個時空、某個國度、某座城市的某個人，都可能是輪迴後的牠。

我……很可能就是「維克托」……不！我一定是牠沒錯，我堅決地相信著。

事實上，不只是我，世界上的每一個人，都可能是另一個人或是另一種動物的轉世。

好比說，我媽的靈魂可能成為另一個陌生人，也許，住在墨西哥或是奈及利亞，跟我完全扯不上邊。

那麼，我妹妹又是誰呢？搞不好，她是幾年前死掉的那個雜貨店老太婆，或是一隻在生物課上被開膛破肚的青蛙。

不過，無論她是誰，往後的日子裡，在這間公寓內就只剩下我跟妹妹了。

我媽剛過世的那段期間，社會局的人員總是定期前來拜訪，問我們需不需要什麼幫助。其實，錢不是問題，光保險金就夠我們生活好幾年了，而房子本來就是外公留給媽的遺產，當然也就沒有貸款的問題。

所以，社會局的人員只叮嚀我一件事，那就是要我好好照顧妹妹。

我沒照顧過人，倒是養過不少寵物，像是從夜市裡撈回來的金魚、在學校中庭內抓到的蜻蜓，或是為了生物觀察作業而養的蠶寶寶，唯一相同的是，牠們沒活多久就死了。

既然交給我處理，那我就用養寵物的方式來養妹妹，反正也差不了多少。人跟動物沒什麼兩樣，只是關牠們的籠子很小，而關我們的籠子比較大。

定期餵她東西吃，是每天最重要的工作。我不會做飯，因為那很麻煩。如果，我勤勞一點的話，會去便利商店買現成的料理，像是御飯糰、關東煮，或微波義大利麵等等；我懶得出門的話，就打電話叫外送，像是漢堡薯條，或是披薩炸雞等等，那些食物以前媽從不買給我們吃，可現在天天都像在開生日派對。

一開始，我準備的餐點大受妹妹歡迎，但沒幾天，她就吃膩了。不管是我親自買來的，還是外送過來的速食，她愈剩愈多，有時候，她甚至連一口也沒咬。之後，她才擅自去買沙拉跟水果給自己吃，並且，拿女生要減肥來當藉口。

雖然如此，我還是照樣買她的那一份，善盡我的責任。到頭來，全是我在努力啃這堆冰冷的垃圾食物，像個可笑的大胃王，奮力地將它們擠進食道內。

媽還在的時候，我跟妹妹的感情就不是很好了，如今，她不受我的控制，也是理所當然。我唯一能做的，就是監視著她的一舉一動。自從我的房間有了「收藏品」，我一直提心吊膽，總覺得妹妹會發現我的祕密。有好幾次，我會裝作不在家，悄悄地躲在衣櫃裡，暗中監視著她有沒有偷溜進我的房間，但都沒有抓到任何證據。

如果，妹妹有來過我的房間，看到井然有序的擺設，以及一塵不染的環境，她應該要感到羞愧。妹妹的生活習慣極差，閨房只能用亂七八糟來形容，脫下來的內衣褲與襪子全散落在地板上，累積一個禮拜也不洗。她唯一關心的，只有她的高中制服，從手洗、晾曬到熨燙，不但動作勤快，而且樂此不疲。

在家裡，她邋遢不堪，上學時，她一換上制服，馬上就能蛻變成青春無敵的高中生。

這個表裡不一的假掰女！

妹妹的制服是有著黑色領結的雪白襯杉，搭配上紅黑色的格子短裙，胸口還繡著星美高中的校徽。

那一所私立高中，在我放學的必經之路上。我經常可以看到一群跟她同樣制服的女生，她們傳來的嬉鬧聲，會讓你誤以為來到了遊樂園。

有一次，我走在回家的路上，身旁又出現了兩、三名星美高中的學生。原本不以為意，就在這時，我從她們的口中聽到了妹妹的名字，耳朵立刻豎了起來。

我轉頭看向她們，認出了其中一個女孩，她是妹妹的同班同學，叫作張景蘭。以前，她有來我家找過妹妹，此刻，她正在跟同伴們聊起妹妹的事。

「今天，是她被那個老色猴留下來呀？」

「是呀，真倒楣！上次是我被老色猴挑中，他的手毛好多喔！真是噁心死了！」

女學生們口中的八卦令我不安。我很擔心妹妹，但星美高中的門禁森嚴，一般人不能隨意進入，我也不想跟大門警衛解釋一堆理由，於是，我沿著圍牆走，找到一處最適合攀爬的牆面，順利翻進了學校。

校園裡一片寧靜，學生們多半都已離開，我一邊潛行在建築物的陰暗死角，一邊搜尋著妹妹的蹤跡。

然後，我遠遠地看見了妹妹。她孤零零地坐在教室前的花台上，在這個盛夏的傍晚，夕陽映照著她的身影，在沙地上拉得好長好長。

悶熱的暑氣下，汗水濕潤了妹妹筆挺的制服，透出白晳粉嫩的肌膚，短裙隨風微微飄揚，裸露出她豐潤修長的雙腿，逕自懸在半空中輕輕地擺盪。

那一幕是多麼美啊！我終於可以理解，妹妹為何愛那套制服的原因，她穿起來真是好看！

忽然間，有一隻粗糙的手掌搭上了妹妹的肩膀，一名M字禿的中年男子出現在妹妹的身旁，我很快聯想到了老色猴，那群女生們取的綽號果然很貼切。只見他的手掌慢慢地往下游移，直到摟住妹妹的腰。

妹妹的反應完全出乎我意料之外，沒想到，她扭動著柔軟的身軀，像是被人搔癢似的，竟呵呵地笑了起來。

老色猴愣了一下，妹妹這時抬起頭來，望著吃她豆腐的老師，大眼睛眨呀眨的。我第一次注意到，她有一雙迷人的電眼。妹妹主動伸出手，抓著老色猴的手掌，大剌剌地放在自己的大腿上。這下子，老色猴反倒嚇了一跳，像觸電一般似的把手縮回，臉上色迷迷的笑容則是僵硬到不行。

那一幕，讓我的內心受到極大的衝擊。那真是我認識的妹妹？她到底長成了什麼樣的女人？

一陣嘰嘰喳喳的聲音響起，我才警覺到，身後有兩名女學生發現了我，一邊對我指指點點，一邊往校門口跑去。我怕她們是去叫警衛，便慌慌張張地折返原路，逃到圍牆邊。

由於我一時緊張，翻過牆時失去平衡，整個人摔落至牆下的資源回收區，驚嚇到一隻野狗。牠不停地朝著我狂吠，我想叫牠閉嘴，隨手拿起保特瓶砸牠，豈料，那隻野狗竟然撲向我，在我的小腿上狠狠地咬了一口。

真是不幸的一天！我帶著傷回到家，自行塗藥治療傷口。當晚，外賣員送來的超值套餐，我一點兒也沒胃口。

都是那隻狗害的！我要宰了牠！

要怎麼宰好呢？用菜刀嗎？牠會反擊嗎？不如有效率一點，毒死牠！

於是，我遍尋家中，好不容易才找出了沒用完的老鼠藥。光用藥餌，狗是不會吃的，必須要加工一下。我便將藥劑放在碗裡剁碎，再以少量的水溶解。

我一邊製作毒藥，一邊又想起在學校目擊到的畫面，妹妹清純的臉孔、媚惑的桃花眼、那套半透明的制服、柔軟的裙襬……

在我面前，妹妹從來不曾露出那樣的笑容，永遠也不會。

那一瞬間，嫉妒、憤怒、憎恨、愛戀……複雜多變的情緒，在我的心中交纏不休。我的雙手像被魔鬼所操縱似的，不知不覺間，我把毒藥塗抹在漢堡肉排及薯條上，滴入中杯可樂裡。

一份超值毒藥套餐完成了。

反正，妹妹也不會吃我買的速食，可我卻能在下毒的過程裡，得到一種模擬殺人的快感。

閉上眼睛，我彷彿看到了，那個淫蕩妹妹中毒的痛苦模樣，她全身痙攣、四肢僵硬，鼻子與嘴巴都噴出血來。

之後，我便回到房間，只覺得腦袋昏昏沉沉的，還不到八點，已在床上倒頭就睡。不曉得睡了多久，小腿的疼痛才讓我醒了過來。

我走到客廳想喝杯水，卻聽到電視機的聲音，赫然看到妹妹坐在沙發上，手裡拿著咬掉一大口的漢堡，桌上散落著零星的幾根薯條。

恐懼與震撼的海嘯吞沒了我，我失控地衝上前去，用最大的力氣揮掌，打掉了妹妹手中的漢堡，它撞擊在地板上，彈了好幾下。

那一刻，屋內的氣氛異常地緊繃。我激動得全身發抖，對著妹妹吼叫道：「誰叫你吃的？」

「那是我自己買的。」妹妹氣得臉色發白。「你買的漢堡早就冷掉了，被我丟到垃圾桶了啦！」

我連忙跑去廚房，打開垃圾桶，妹妹說得沒錯，被下毒的套餐已成了廚餘。

一整個晚上，我都難以入眠。我將耳朵貼在牆上，傾聽著隔壁臥房的動靜，直到天亮。

隔天，妹妹依然去上學，依然穿上她引以為傲的制服。她還活得好好的，然而，我跟她之間的兄妹感情卻已經徹底地死透了。

從此，她再也不吃我買的食物。

那起事件後，我生了一場大病。高燒四十度的我，在妹妹的面前故意逞強，裝作沒事的樣子，我幾乎把自己關在房間裡都不出門，獨自忍受著病痛的折磨。

我覺得自己就快要死了。比病毒更要命的是，重重壓在我身上那龐大無比的自卑感，我又懷疑起存在的價值。被迫成為大人的我，太早背負了超齡的責任，深埋在體內的那隻怪物，正逐漸地萎縮。

然後，我又想起了小時候養的蠶寶寶，因為無法蛻變成蛾，只能死在蛹裡，看不見自己展開翅膀的模樣。

我不能就這樣死掉……就算是，我也要做出最後一搏。

拋開厚重的棉被，脫掉全身的衣服，再拿出一綑綑膠帶，一圈又一圈地纏繞著我赤裸裸的胴體，連整張臉、整顆頭都密不透風地包裹起來，最後，再把雙手也束縛住。

這就是我的繭。

我要召喚出內心的那頭怪物，然後，牠會掙脫束縛，以全新的姿勢獲得重生。

……時間無情地走著……肺裡的氧氣逐漸稀薄……意識像是燃燒的香菸，隨著灰燼飄遠……

這就是瀕臨死亡的感覺嗎？

算了，死就死吧！我有多盼望，等我死了以後，有人願意把我的屍體裝在玻璃容器裡，再注入滿滿的福馬林液，收藏在珍奇博物館裡。

可是，那樣的美夢並未發生。在我窒息前的那一刻，臉上的膠帶猛然被撕掉，強烈的刺痛感把我喚醒，模糊的視線再度變得清晰，眼前出現的是妹妹驚愕的臉孔。

「你在幹麼？」

妹妹發現了我的異狀，及時救了我一命。她拿起剪刀，一一剪開我身上的膠帶。當我的裸體暴露的同時，意外地，下體竟然勃起了。妹妹紅著臉，不知該不該繼續剪下去。

「出去！」

惱羞成怒的我，將妹妹轟出房間，並用力摔門。

我顧不得沒穿衣服，光著屁股就趴在書桌前，一眼就看到了書架上的標本瓶。糟糕，我果然忘記收起來了！

十指狂抓著頭髮，也擋不了我腦海中不斷發出的警告。

她看到「公主的食指」了嗎？

她是不是發現了我的祕密？

她會告訴別人嗎？

說不定，她會跟她學校的好友說，她的哥哥是個變態！

會！她一定會這麼說！

她還會一邊跟那個M字禿的老師訴苦，一邊散發著她誘人的賀爾蒙。

這個賤人！

我要殺了她！

那是在我人生之中，最徬徨無助的時刻。

但再過不久，苦難終會過去。

我會活下去，找回屬於怪物的尊嚴與驕傲。

因為，我將會認識那個人。

一個賜給我救贖的人。

這一切都是命中注定的，那個人的出現只有一個目的，他要引領我，蛻變成為真正的「維克托」。

書籍介紹

本文摘錄自《惡徒》，印刻文學出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：夏佩爾、烏奴奴

世上，究竟有沒有絕對的惡？

一具隱藏多年的屍體，擾亂審判步驟；

逃過一死的殺人犯，完美的救贖之道是死亡？

人與怪物，就在一念之間！

入圍106年度徵選優良電影劇本

入選2018第一屆台北影視劇本創投會

「那是個儀式。」

「為了讓……維克托誕生。」

「我……就是維克托。」

每個殺人魔的背後，一定有個祕密。就算是一點平凡無奇的小事，也可能扭曲一個人的性格。

備受爭議的死刑犯洪旋志在二審審判後，點名要見廢死團體「白色之聲」的孟黛華，並對素不相識的她透露了一個祕密：十年前，他在深山埋了一具屍體。

這具屍體，不僅打亂被害者的排序，亂了檢察官的審判步調，也造成社會人心惶惶。

而十年後重見天日的屍體，究竟是誰？洪旋志為何將這祕密交託給不認識的人？

隨著劇情抽絲剝繭，在魔鬼的背後，是一連串計謀的啟動！

廢死與死刑之間的拉鋸戰，檢察官與死刑犯之間的機智交戰，媒體嗜血的報導……

下探人性本善的最後底線！

Photo Credit: 印刻文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航