《立志做一個高貴的羅馬人》：世上最好的避孕法，還有男人一夜好幾次的祕方

文：傑利・透納（Jerry Toner）

有些丈夫的新婚妻子可能出於擔心，或對她們新伴侶不滿而拒絕他們接近。即使她不讓你吻她，還是要吻她。她可能一開始掙扎、吼著要你滾遠一點。但如果她真的抵抗，也注定贏不了。可要小心對她別太粗暴，或吻她吻得太用力，傷了她的脣。別讓她第一晚就怨恨你。要更進一步，有可能會需要用蠻力。

別擔心。女人喜歡被傷害。她們喜歡半推半就。所有在激情中被占有的女人，都會喜不自勝。對她而言，沒有更開心的事了。要是她扭打一番，原可能被強行侵犯卻毫髮無傷，即使她顯得多麼欣慰，她心裡卻是很難過的。畢竟菲比（Phoebe）和希拉麗亞（Hilaira）姊妹遭到強暴，但她們並不因此少愛她們的強暴犯分毫。

我得承認，再寫下去我要臉紅了。但這畢竟是整件事中最重要的一部分，愛神維納斯（Venus）督促我寫完。女人開始床笫之事的時候，應該選擇最能展現她們魅力的姿態。如果妳擁有美貌，應該仰躺著，讓妳丈夫欣賞妳五官的細節。如果妳覺得妳的腿是妳最迷人的部位，就該好好展現妳的雙腿，把腿架在丈夫的肩膀上。如果妳個子矮，就讓妳的愛人騎在妳身上，但如果妳個子高，就該跪在他面前，頭微微轉向一旁。如果妳的大腿仍青春緊實，胸部完美無瑕，就躺在床上，讓妳的頭髮披散在肩頭。如果生育女神盧西娜（Lucina）的分娩給妳帶來疲累，就該背對著丈夫交歡。凡此種種，做愛的姿勢千百種。而最簡單也最輕鬆的，就是右側躺。

男性讀者可能擔心他們無法持久達陣。床上的持久力和其他事一樣，熟能生巧。不過，我也可能給你一個特別的藥劑，這是我在埃及醫行時一個當地人給我的，他精通各種巫術，任何狀況都有法術可以應付：

讓你可以一夜好幾次的祕方

磨碎50顆小松果，加上一杯甜酒和兩粒胡椒，然後喝下。

我記得有個跟我睡的女人短短一個晚上要了九次，就算是我也無法消受。幸好我手邊有另一種藥劑可以跟你分享。所以，如果你無法持續勃起，可以試試以下的配方：「把胡椒加蜂蜜磨碎，混合蕁麻和水田芥的汁液，塗抹在生殖器上。」效果屢試不爽。或者也可以利用穆賽俄斯（Musaeus）或薩貝勒斯（Sabellus）寫的色情小冊來激起性欲。

婚姻的重點或許是生兒育女（生下小孩之前，在法律上確實還未完婚），但當然我們有時也不希望因為和伴侶性交而懷孕。即使已婚，有些婦女也因為太會生，而在接連懷孕之間喘息一下。我很榮幸能建議幾種避孕的方法。必須刻意避開容易受孕的時間。在子宮開口塗上雪杉或香脂樹的樹液，或不新鮮的橄欖油，可以單獨使用，或是混合一點鉛白。也可以加入一塊細緻的紡羊毛。這些成分都有結塊和冷卻的效果，因此能封起子宮的入口，阻止精子通過。另一種傳統辦法是利用一種特殊的毛蜘蛛，這種蜘蛛的頭很大，切開之後裡面有兩隻小蟲。用一條鹿皮把這兩條蟲綁在女人身上，她就不會懷孕。聽說效用長達一年。

我在埃及遇到的那個男人還有另一種法術，如果你比較喜歡那類的迷信，可以試試。

世上最好的避孕法

你想結育幾年，就拿幾顆苦蠶豆的種子，把種子泡在女人的經血裡。然後抓隻活青蛙，把苦蠶豆種子丟進青蛙嘴裡，讓青蛙吞下去。把青蛙放回捉到牠的區域。接著拿一粒莨菪的種子泡到馬奶裡。放進一些大麥穀粒和母牛鼻涕、騾的耳屎攪拌之後，把混合物放進鹿皮袋中。用騾皮帶把鹿皮袋紮起，在陰性星座的月分下旬當護身符佩戴。

避孕比墮胎安全。殺死子宮裡的孩子，懷孕的女孩時常也活不了。即使是母獅也無法狠心殺死自己的小獅。我曾經看過一個送葬隊伍經過我面前，死者是因墮胎過世的女孩。目睹的人都喊道：「活該！」但我們要是覺得墮胎這種事絕不會發生，那就太天真了。所以，如果要做的話，務必要用我說的方法。為了打胎，要讓女人辛苦跋涉，坐在馬背上震盪。此外也要使勁跳動，搬運超出她體能的重物。如果沒效，就混合亞麻籽、藥蜀葵和苦蒿並且煮過，讓她泡進去。並且把成分相同的敷劑塗進她的陰道，喝下混了裸麥、蜂蜜與鳶尾花的不新鮮橄欖油。

丈夫靠其他人滿足性欲，和妻子對丈夫忠誠一樣，是天經地義的事。時間對我們都不仁慈，許多男人難免厭倦他們的伴侶。我想起一個故事：監察官在做普查時，問到涉及妻子的正式宣誓。標準的說法如下：「不好意思，請問您有妻子嗎？」有個愛開玩笑的人忍不住回答：「我確實有個妻子，但我對海克力斯發誓，我對她沒意思。」我有一天聽到遠比這好的笑話：有個知識分子快死了，他妻子說：「如果你死了，我就上吊自殺。」知識分子說：「何不在我還活著的時候就死去，讓我能活著開心？」

如果你想和其他男人的妻子通姦，那要小心。通姦是對丈夫的犯罪，法律允許他嚴厲懲罰。如果他逮到你，他可能會想用棍子打死你，從屋頂上把你丟下去，逼你付一大筆錢補償他，在你身上灑尿，割了你的睪丸，或用一大根蘿蔔侵犯你。所以萬萬小心。

相關書摘 ▶《立志做一個高貴的羅馬人》：火災後賤價收購房產，克拉蘇買下半個羅馬

書籍介紹

本文摘錄自《立志做一個高貴的羅馬人：歡迎參加羅馬帝國一天公民體驗營》，如果出版

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作者：傑利・透納（Jerry Toner）

譯者：周沛郁

羅馬人為什麼能建立幅員遼闊的羅馬帝國？

羅馬文化為什麼能成為西方文明的典範？

馬庫斯．希多尼斯．傅可斯，這位身處上層社會的羅馬人，功勳彪炳、身兼執政官，是羅馬貴族中的貴族，他將帶你親身體驗羅馬人的生活，認識羅馬人的特質，讓你了解羅馬人是如何建立永垂不朽的功業！

【現在就開始認識古羅馬人的各個面向吧！】

►羅馬人靠嚴格軍律征服世界？

只有能力和紀律能保證成功。羅馬軍隊嚴守紀律，士兵們唯命是從，持續進行嚴酷訓練。打敗迦太基的大西庇阿曾說過：「只要我下令，我的手下都會從高塔躍入海中。」（哇！還真是好蚌蚌喔！）



►怎樣的穿著最能彰顯身為羅馬人的尊貴？

無庸置疑，非羅馬袍莫屬。只有羅馬公民准許穿這種衣物。羅馬袍務必要純白的，許多窮工匠的衣著灰而破舊，再粗鄙不過了。而想顯得更加體面，就要投資一件上好手紡羊毛做的純白羅馬袍。它穿起來很複雜，也沒什麼實用性，但正因為如此，更能彰顯你高貴的社會地位。（高貴，就是要沒、有、用！）



►勇敢的羅馬人的死亡觀？

人要死得其所。如果死亡將近的時候像豬一樣尖叫，即使一生多麼正直多麼勇敢也沒有意義。人生的一個責任，就是死得其所。（偶像光環必須堅持到入土前一刻！）



►高貴的羅馬人也需要減肥？

想減重，要空腹泡熱水澡，最好是鹹水。晒大太陽有助於排除體內的水分。要多熬夜，少睡一點，而且要睡硬床。多擔心生活的各種面向，快走、快跑、激烈運動。吃酸而刺激的食物，一天只吃一餐。空腹喝溫酒。催吐、吃瀉劑也有助於減重。但是，可別為了每餐能盡情大吃大喝，就每天催吐……（多熬夜就可以減肥？！為何我還這麼胖！！！）

Photo Credit:如果出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航