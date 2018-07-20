他從「世上最棒里長」到參選台南市長的「憨人」：後悔支持民進黨，又受夠了其他政黨

台南市龍崎區牛埔掩埋場的計畫案爭議不斷，牛埔里里長陳永和因多年來帶頭反對家園設置大型掩埋場，被網友譽為「世界上最棒里長」，他昨（19）日宣布參選台南市長，陳永和說，自己很後悔支持民進黨，但對國民黨和其他政黨也不滿，「大家都知道牛埔困境但從無人關心，只在選舉時才表態一下」，因此他決定「靠自己來守護家園」。

陳永和在今（20）日下午在台南市永華市政中心前正式宣布參選並提出政見，他強調，只要有200萬元保證金有理念的人，都可以參選台南市長，感謝家人的支持，他要讓執政黨知道，「全民最大黨」不是在內政部登記的政黨，而是存在人民和老百姓腦中的才是最大黨。

來自龍崎山區牛埔里的庄腳囝仔陳永和，從小就跟父母離開家鄉出外奮鬥，7年前原本經營螺絲工廠事業有成的他，返鄉發現政府竟要在世界級牛埔「月世界」泥岩水源區上游蓋掩埋場，他堅決反對，4年前回鄉參選里長帶頭守護家園，不花一支菸、一顆檳榔在103年當選里長，他當時的政見就是阻擋掩埋場，要在里民同意下才能興建。

陳永和帶領一群反對設掩埋場的居民，對抗挾有強大財力的財團，希望以發展觀光取代掩埋場，為後代子孫留下故鄉的好山好水。上任後他撐過誣告、抹黑、撒冥紙、被提案罷免等種種打壓。

今年1月因為怪手開挖山頭，他徒步到台南市政府抗議及靜坐24小時，後來一度請辭里長，令地方震撼。

陳永和當時在臉書強調，「家人今晚告知，這塊土地生殺大權在二個人的手裡，那個人就叫做市長大人！或院長大人！我再當100屆里長也保護不了這塊土地給後代子孫！我選100次市長也選不上那個市長位置！要我不如歸去！回家吧？」

今年3月14日，他帶著鄉親北上，到經濟部工業局和民進黨部陳情抗議，現任內政部長（時任行政院發言人）徐國勇看到陳情民眾卻視而不見、聽而不聞地逕自滑著手機走過，事後陳永和卻被警方依違反《集會遊行法》移送法辦，回到台南之後，立刻收到台北市中正一分局的通知書，還需接受偵察訊問。讓他首次有了想參選的念頭。

隨後，民進黨的「孤鳥」立委林淑芬也在臉書發文力挺，「上週高等法院才剛判決318學運抗議者無罪。這樣的惡法，還沒有修法是我們的立法延宕，就連高院判決都已指明中正一集會遊行法的執法違反比例原則，為什麼還堅持用惡法套在這些台南牛埔里和平陳情的鄉親身上？」

到今年6月底，陳永和看到「老縣長」蘇煥智竟也加入台南市長選戰，還說也反對龍崎掩埋場，「這完全點燃引爆我心中的炸藥」。

陳永和氣憤地說，龍崎掩埋場雖是中央主導的案子，但蘇煥智當台南縣長時為何不把狀況跟民眾說清楚，現在要選才說自己也反對，「這6個要選的人，有哪個去過龍崎瞭解鄉親心聲過？」陳永和怒批，這些政治人物都在檯面上講好聽話，都是為政治利益、政黨利益在操作，沒人真心為老百姓著想。

七月初，台北地檢署傳喚陳永和出庭，陳永和再度質疑，「民進黨在野時公開說要『廢除集遊法』，所以我們才投票給他，結果執政後反而徹底『貫徹執行集遊法』，如此是否有構成『詐欺罪』？」

陳永和昨天臉書上表示，「2018年3月14日這一幕讓我下定決心，不再期待這些人！我該走自己的路了！」「執政黨在野時，說人民最大！執政後把人民要向他們訴苦的事情，從眼前走過去竟然當作沒看到！真的很可惡！」

「我小小老百姓跟你們拚了！」陳永和今天說，為了挽救敗壞的市政，他已獲92歲的母親及家人諒解，家人從一開始阻擋，到現在妻子已去銀行解約定存，用實際行動支持他參選。

陳永和說，自己將用「真心」打這場選戰，自開宣傳車搭配與9旬老母親的合照，走遍大台南37區，會用行動跟台南鄉親說明，「以前台南是府城，最美的台南我陳永和絕對有這能耐，乎伊變成第一名」。

陳永和認為，台南市政府的無能，讓平地變成房屋稅、地價税、停車等問題的「重災區」，而山區則是要設立有害廢棄物掩埋場的「汚染區」，不管是住在市區、平地或是山區，都是住在同一區，叫做「受害區」。

陳永和指出，如今要選舉了，其他候選人又開始講「若是當選就要處理哪些事情」，又在開始畫大餅給大家看，問題是大家能相信嗎？還敢相信嗎？陳永和拒絕再向這些人低頭，也不再相信那些話，因此他決定參與下屆台南市市長選戰。

陳永和強調，這場選舉，他將以乾淨參選方式，準備350萬元投入選戰，包括200萬元保證金跟150萬元選舉費用，他說，希望可以寫下一個歷史，選舉不是非得要靠政黨才能出征，選舉更不是比賽誰有錢、才能造勢，他要改寫選舉文化，用公民力量來完成這場選戰。

「我深知，眾人皆以為，我又要再當憨人了，但我必須說，公民精神就是憨人精神，投入公共事務，不計個人得失利害的憨人精神，為後代子孫的永續發展而拼搏政商惡勢力，正是由於咱台南太缺乏憨人精神、公民精神，造成今天台南市政壞死！這座市政府的當權者以及指定接班人，只為財團效忠，對草根心聲，置若罔聞！對基層利益與需求，悍然不顧！對公平正義，殘殺殆盡！ 所以，陳永和不能不再當一回憨人，參選台南市長，將台南市民的憨人精神、公民精神激發出來，動員起來，才能將台南市政起死回生！」 「在此，我必須請求母親的諒解，媽媽，讓我做完最後一次憨人，就回家天天陪您！ 這不是一場選戰，而是一場打造『公民城市』運動！ 」

相關參選主軸和政見陳永和也在今天下午1點公開說明如下：

陳永和指出，他有最另類的台南發展願景：「全球公民觀光新勝地」，他要把台南市打造成全國第一座「公民城市」，讓公民力量在台南市的每一個里、每一個社區、每一個聚落崛起壯大，讓公民力量進佔台南市政府每一單位，怎麼做到呢？

公民共商市政：市府各局處必須於一個月內成立公民治理委員會，以參與各局處政策之研議制定。 公民推薦市府首長：各局處長之人選，由公民團體、社區團體民主推薦，經公開、透明、民主之機制與程序決定。 公民共治市府預算：市政府各單位於編列預算之前，須先召開公民會議，進行上年度預算執行之檢討、總結，與下年度預算之建議與提案，並邀請市議員與會，完成預算計劃仍依法送入台南市議會審議。 市長每季向公民請益：每季定期率領市府業務職掌相關人員，專程拜訪台南市公民團體與社區團體，虛心傾聽批評、建議、市政提案。

台南市長參選人目前包括民進黨籍黃偉哲、國民黨籍高思博，無黨籍蘇煥智、許忠信、陳子敬和大受年輕人歡迎的林義豐，若再添陳永和加入戰場，將形成7人角逐的爆炸參選局面。

對於陳永和參選，前台南縣長蘇煥智認為，這是大家參選的自由，而在龍崎掩埋場案子的態度上，「從頭到尾都站在地方沒有支持，這是一貫的立場」；黃偉哲陣營則表示，尊重陳永和為理念而參戰的意願。

高思博則覺得，陳永和因單一議題沒獲得執政的民進黨重視還被粗暴對待，挺身參選，這代表越來越多人覺得政黨其實根本沒法照顧到自己關心的事情，才會紛紛跑出無政黨所屬的參選人表態，「這對政黨是很大的警惕」。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜