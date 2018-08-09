那些草民的心裡話：當草原自治區只剩下「自由」，還有什麼價值？

「草原120自治區」是台北華山大草原上的一個因分屍案嘎然而止的「計畫」，從去年底開始到今年六月底以「不設限」為主要的訴求，徵集各式各樣的計畫、活動，包括藝術展演、論壇講座、派對活動、搭建房屋、共居共食等。

名為「野青眾」的團體在白晝之夜、百野遶境幾次台北街頭的藝術行動後，向台北市都更處申請到「司法大樓」預定地空間暫時使用權和活動經費，盼能將草原打造成社會實驗的基地，從三月開始上百場活動，參與人次上萬；然而命案發生後，野青眾隨即受到社會輿論撻罰，許多活動參與者也遭網友肉搜並批為「死文青」、「嬉皮」、「變態藝術家」、「邪教」等，甚至認為這些人聚集在此是間接造成悲劇的共犯。

華山草原是否真的因為計畫成為了命案的溫床？「自治區」是什麼？又為何標榜「自由不設限」？如今草原120自治區已被政府完全拆除不留痕跡，《關鍵評論網》專訪幾位草原的核心成員，希望呈現混亂後對成員們的衝擊與影響，也讓草原有機會重新認識。

從箱子到野青眾，到草原自治區，他們想做什麼？

草原主要發起人莊奕凡四年前開始做「箱子：一杯咖啡一個故事」，希望創造人和人交流的場域，輟學後曾想開咖啡店的他後來發現比打造空間更有趣的是「公共空間」，其流動性和對人的開放性都更吸引他的興趣，「而且戶外就比較爽、比較自由」，在炎熱的午後卻要求在沒冷氣的戶外受訪的莊奕凡笑著說。

莊奕凡試著梳理脈絡：野青眾的行動目標是把生活在城市的人裡對空間的提問，轉換成更有趣、跳脫框架的方式呈現，不管在跨年夜遊行或西門町的行動藝術，都是透過直接擾動把對公共空間的不同想像帶入；幾次行動也都受到不錯的迴響。

然而莊奕凡也坦言，幾次行動後他感覺能量消耗極大，2016年和2017年的百野遶境和白晝之夜和藝術家合作，花上幾個月做大型藝術裝置、準備音樂、投影、舞蹈演出，並且「從來都沒錢」，也讓他思考，既然這樣的活動已累積一定能量和名氣，有沒有可能有個「基地」來孕育各種不同行動，這時因緣際會遇到台北市都更處，草原作為市中心的一塊閒置空地的運用可能，讓願意「從零開始」的他們開啟合作計畫。

從野青眾一直到草原，莊奕凡提出他對台灣公共空間的疑問：在街頭要循正常合法管道申請一塊地做創作非常困難，除了流程繁瑣，保證金一場就要五萬，而且不是申請就會過，限定團體或公司行號，「一般年輕人哪生得出公司？」，很多朋友聽到行政過程就直接放棄，對他而言，這很荒謬。

公共空間既然屬於所有人的，為什麼把真的想做事的人阻隔在外？莊奕凡質疑，最後只剩「下棋、散步、遛狗」，他強調自己並非批評散步遛狗，而是公共空間想像應該更多元，有更大潛力發揮存在價值，但對公共空間想像淺薄，原因來自於其限制，這限制除了法令也是氛圍。

莊奕凡回憶自己走在國外街上感受到的氛圍，是「沒有人在管周遭的人眼光」，但是當街頭藝人吉他一彈起來所有人就開始拍手跳舞，好像大家都認識，對他來說，那就是一種自由，是台灣看不到的，他也以花蓮海或瘋市集為例，描述人在那環境中感覺到的自在，「可以不穿衣服、隨時都在玩耍，這些聽起來很淺層，但很重要，這就是自由的體驗，體驗過才知道那是什麼。」

我一直覺得台灣環境很無聊，這種無聊在於太溫和了，大家不敢去觸碰底線，或想像力很有限，例如年輕人會觸碰的底線可能是抽菸打架吸毒，但這是很無趣的，終究不會改變任何事，還是在那框架內。



「踩底線」是什麼？有很多討論空間，我自己一直在觀察台北，雖然有很多不同聲音、選擇、族群，但撇除社運，大部分東西都還是太保守，大家都已經很明確知道規則、框架、社會觀感在哪，所以不管做什麼都還是在裡面。



我期待的是「不知道接下來會怎麽樣」的東西，可是我在台北四五年的時間一直沒看到。我不喜歡溫和，溫和是一個假象，大家不敢突破。



踩線不是為了激怒或是快感，而是要給一個想像空間和力量，本意是善而不是惡的，我們的行動一直去嘗試、一直想說的是「創造可能性」。

莊奕凡說，「草原」做的就是把這些本質是公共空間、還是有許多繁瑣申請限制的地方，先透過野青眾的名義申請，「對外再放寬」限制，所有想來草原發生的創作，既沒限定調性，也不收任何場地費，讓年輕人展現創意、交流和媒和，並在過程裡重新思考公共空間到底需要什麼。

Photo Credit:草原自治區提供

莊奕凡強調，他對「烏托邦」沒什麼興趣，很多人誤以為他想弄個地方完全與現實脫節，反政府、反社會，但對他而言，如果在沒有體制規則也沒有不同價值觀的地方，這些行動就沒意義了，草原從頭到尾都是跟城市緊密關聯的，「很接這個城市的氣」，不管是箱子、野青眾和草原，雖然形式有所不同，但都是想製造討論空間和公共空間的想像。

對藝術創作者來說，草原又給了什麼空間？

在野青眾成立之前，就以藝術創作者身份積極參與的周能安則舉例，劇場有「試演會」、「讀劇會」，先演十分鐘片段，或只讓演員「念台詞」，再和觀眾一起討論，這些燈光佈景配樂服裝都還沒到位、還在思考練習階段的作品，也需要和群眾接觸；又或者像他這樣對民俗宮廟文化有濃厚興趣，但並非專業的藝術創作者，難道不能以自己有限的經驗和知識去做實驗或創作，然後和群眾交流？

然而目前台灣沒有什麼空間給這樣的展演，周能安苦笑說，不管是幾十人的小劇場或上千人的國家戲劇廳，要求的都是完成度很高的作品，連去花博廣場借個戶外場地都要三萬元保證金，接電還要電工執照；而隨著國家補助機制的誕生，很多實驗空間都走向「專業化」，為了回應補助都在做美術館該做的事。

周能安舉例，像台北南海藝廊這樣的替代空間收掉，都讓這些終究無法符合補助口味、實驗性和低門檻的創作更難被看到，「這些實驗要怎麼存活？怎麼把討論聲音留下來？」創作者最終還是只能回到劇團、在學校或家裡演給團員夥伴、親朋好友、老師同學看，還是只會停留在同溫層。

自己也常申請補助經費和場地的周能安說，龐雜行政作業只是要讓人信任，為什麼跟政府申請補助要那麼多文件？就是要讓對方相信事情可以做好，但這也成為創作者的門檻：

如果今天要開課、辦講座，做藝術計畫，要寫五頁的企劃書，恐怕沒人會來草原吧！草原其實是用非常大的信任去實踐了這空間的想像和計畫，我們對這些人的價值觀是信任的，對他們想推廣的東西，相信都站在好的地方出發，他們可能非專業，但有心想推廣或嘗試；草原又可以接觸到很多人，當門檻比較低的創意或創作被實踐的時候，我相信會創造對話。

自由和自治如何達到「平衡」？

名為「自治區」的草原，本來想的也許很單純，然而事件發生後，面對排山倒海的輿論質疑的「自治」卻難以回應，莊奕凡無奈表示，也許這個字眼容易引起誤解，是一開始沒想清楚的地方，「大家以為自治區是一群人建構出來有規則的私領域，踏進界線裡就有自己的法律，甚至無法無天殺人也不管，這太離譜了」

莊奕凡認為，草原位於台北市中心，是跟政府合法申請的計畫，本質一直是開放性的公共空間，「自治區」是模糊公共空間的規則，創造自由氛圍；莊奕凡強調，草原唯一最具體的規則，就是要把自己的垃圾撿乾淨帶走，其他都是精神原則，像尊重他人、分享與奉獻、自我負責等，這些套到社會其他地方大家也都懂，草原多的是「自我展現」，當這些條件都遵守、精神都理解後，可以盡情展現自己。

莊奕凡坦言對「沒這麼社會化」的自己來說，關於自治與自由他很難回答，但他的理想是，每個來到草原的人，尊重他人同時也保護自己，以事後被網友揭露非法闖入台鐵鐵道禁入區的「電音趴」為例，有很多時候要享受更高的喜悅，不管是來自於踰矩、打破規則，冒著被抓風險，就必須付出代價，然後保護自己，他認為那個情緒、意識很重要：「我站在這裡，不知道下一步怎麼走，但我仍然要在這裡。」

Photo Credit:關鍵評論網李秉芳攝

然而這些規則與精神是否能被所有來到草原的人所接受與理解？

周能安對此持懷疑態度指出，草原初期活動和人還沒太多時「自治度」很高，草民們可以聚起來討論公共事務、制定規則、維護環境；但當某種自由成為號召，又為了讓更多人認識草原密集舉辦大量活動，原本在草原生活、實踐自治的二十個人就很難繼續「自治」，反而被來參加活動的幾千個群眾「淹沒」了。

負責草原行政事務、和公部門聯繫的成員小巴苦笑說，他曾提出的「自治方得自由」終究難以達成；而這樣的矛盾和認知落差，也成為周能安在五月底因「理念不合」退出草原團隊的原因之一。

對周能安來說，到草原「享受娛樂、釋放自己」的派對群眾大多都是暫時的，他們可能不理解草原的精神和規則，也對草原沒有責任感，團隊又得花上多少時間去和幾千人傳遞理念？最後只剩下空洞簡單的口號「自由和解放」，但背後的自治被稀釋掉了。

假如草原是場社會實驗，我不會用無架構的方式去進行實驗，可能跟我是劇場背景有關，當代劇場有各種驚世駭俗的挑戰，在舞台上做愛、裸露、自毀身體，都是在高度的紀律下進行的，所有的脫序行為都是預設安排準備好的。如果是無制度、無架構的狀態，我會打個問號。



如果草原「允許所有事情發生」，那所有東西都要有信任機制或準備，團隊要告訴群眾，「這我們都知道，都是準備好的。」假設要放火，那臨界點是什麼？什麼狀況我們立刻介入把它終止？這是我的態度，無論如何脫序都應該......不要說被控制，但是在「標準」之下的，是個很鬆很鬆的標準，但還是有。現在信任被破壞了，就是因為看不到標準。

許多人在事發後，檢討草原的管理疏失，認為草原應該有更嚴密的管理機制，包括周能安和幾位草原核心成員都艱難地承認，即便加強管理，管到所有來搭帳篷的人都留身分證影本，提供良民證，甚至組起巡邏隊，每兩小時就去帳篷「查夜」，恐怕仍避免不了悲劇的發生。

而犯下此次分屍案的加害人在草原團隊的眼中，更是個看起來最為「認真正經」的人，花了二十萬搭起結構堅固的小木屋，也鮮少對異性有什麼踰矩或不尊重的言行，發生這樣的事「出乎所有人意料」。小巴難過表示，也許社會大眾看了聲明稿覺得團隊在推卸責任，但他們確實沒辦法完全掌握所有草原上的人事物，而莊奕凡也坦言，他和加害人「真的不太熟」。

周能安則認為，「大家都跟兇手不熟」是事實而非藉口，也許就是問題所在；該做的可能是加強人際網絡的連結，草原團隊對來居住、提計畫、辦活動的人，都親自去理解，來到草原的人也都應該要理解其他人在做什麼，「唯有這麼密集的人際連結，那個社會安全網才可能work」

而相較於莊奕凡對草原的「無為而治」，早期自己搭建起一棟木屋，並住在草原上的草民「底鍋」也提出了關於自由的自省：

我們在探討自由，但沒探討到自由的邊界是什麼？它總是有個邊界的，我們可以隨心所欲，但不包含殺人，比如說可以打架，有時候打到最後也是peace的，所以這邊界在哪？又比如大家沒有一起保護環境，有人喝醉在音箱上尿尿，我們會生氣覺得這是不對的，這也是自由的邊界。



我永遠都覺得，自由相對於限制，探討生命就是探討死亡，探討自由也是探討限制，但我不是覺得要趕快檢討然後把「管理缺失」全部列出來，因為這樣也是空的，只是我認為也許可以多一個這樣的意識，然後繼續做。

草原的成員們受到什麼影響？下一個「草原」還可能發生嗎？

值得一提的是，幾名草原的核心成員都認為，事件發生後輿論群起攻擊草原，反而讓他們「變團結」，過去運作較鬆散隨性的他們，一下面對許多「危機任務」，迅速組成幾個內部小組，研擬聲明稿、和政府溝通等，小巴認為，在很密集的討論和辯論中，草原被遺忘許久的自治精神又漸漸浮現出來。

莊奕凡認為，發生這起意外後續引發的輿論批評，也算某種「社會擾動」，有衝突就有情緒，就可以探討情緒背後的是什麼，理出很多文化上差異，「野青眾是路邊長出來的，本來就不是為了取得政府或是企業的認同才做這些事，因為不被社會大眾所認同，被輿論攻擊等，其實我都能接受。」

周能安說，草原因此受傷，需要時間恢復，但他相信這件事若能種下有價值的種子，是在那些真正喜歡、想留住草原的人的內心產生的責任和對未來的思考，以前可能只做自己想做的事，但現在會去思考要不要關照其他人？如果草原計畫順利結束，甚至發起抗爭然後失敗，以後還是自己做自己開心，但經過這些，說不定會更關心別人、更關心公共事務，因為「公共」不只是道德或法律規範，包含「會想到別人」，來自更高的尊重。

草原被緊急撤除後，原本預計為期七天盛大的告別活動「草草了事」被迫取消，底鍋來不及和自己親手搭建小木屋好好告別，心裡一直沒辦法放下。小巴則可惜的說，原本草原下半年的計畫都快和公部門達成共識了。早就退出團隊的周能安則已經展開許多新的創作計畫，草民則紛紛回到原本的日常生活。

對莊奕凡而言，雖然惋惜無法在草原燒掉他們自造的「司法園區」作為最後抗議，但他也終於可以不用再「撐下去」，草原以意料之外的方式結束，他因此登上蘋果日報頭版，家人甚至為此出國「避風頭」，但很少對事情感到後悔的他選擇坦然接受。

「以體驗人生的角度來看，這段經歷的體驗強度很高，而且我本來就不太在意別人怎麼想我吧」，他已經開始期待著未來的新計畫，「我之後想做比較認真的直接佔領，沒有申請，佔領到被趕為止，再到下一個地方。」

核稿編輯：羊正鈺