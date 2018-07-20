上回提到，新加坡體校學生Benjamin Davis因為得到英超新升格馬富咸的全職合約，被新加坡軍方拒絕延遲入伍服役申請。朋友也傳來同一則新聞，他詫異，網上輿論一面倒希望小子離開新加坡，但支持他做第一個可以在英超下放的新加坡人，好奇背後藏著甚麼邏輯。

對外來運動員的特事特辦

新加坡自1993年開始有外地專材移民計劃，亦一直是不同項目吸納優秀運動員的捷徑，但除了乒乓球隊因此受惠得到奧運奬牌外，其他項目大都被媒體報導相關的勞資糾紛、紀律問題、成績不達標等醜聞果困擾，黯然回國的其實也不少。

克羅埃西亞裔球員Mirko Grabovac於2002年得到國民身分，但因為家庭團聚理由在2008年放棄新加坡國藉，球員生涯曾經兩度在體能測試不及格。今年他回新加坡擔任內政聯領隊時，被知道他黑歷史的網友口誅筆伐。

巴西裔球員Edmar Gonçalves在2002年得到國民身份，但2007年因為表現不理想未能在新加坡找到球會黯然回國。

奈及利亞裔Abu Casmir在2004年得到新加坡國民身份，2006年移民加拿大。他曾經被召回國家隊，但因為他未經足總同意下私自和一家印尼球會簽約，被停國際賽一年及罰款2萬新加坡元。同年得到國民身份的同鄉Itimi Dickson因為缺席國家隊練習，被停賽6個月。

姑勿論運動員是否走捷徑，但若入藉一刻已達成年，根據當地移民法，這些男運動員是豁免強制兵役的。但若你是新加坡人，為國際運動賽事練習比軍訓更辛苦，但軍隊仍然要你當兵缺席比賽影響世界排名；入藉運動員如此的訓練態度，卻叼走你的正選位置，心裏會否不是滋味？

相反，自小在新加坡唸書長大的俄裔劍擊運動員Lev Panfilov希望代表新加坡參與國際賽事，努力爭取到全國排名第一，更因此自願入伍服役，但在服役8個月時，入境部門拒絕了他的國民申請。現時他不能以新加坡國民身份申請該項目國際組織的運動員身份，也未能得到體院運動員資格，趕及2020東京奧運的排名資格賽。

特事特辦（特殊事情用特殊辦法來處理），是有時入境處和軍隊對國民、外國人和土生外藉運動員的入境和兵役政策，特別得有點令人摸不著頭腦。

新加坡運動員的身份認同

本屆世界盃期間，流傳著克羅埃西亞國腳拉基蒂奇（Ivan Rakitić）的故事。未出生時父母為逃避戰火由克羅埃西亞跑到瑞士，在當地出生的他遺傳了兼職足球員父親的良好基因，也差點決定要為瑞士參賽。他的爸爸為兩位兒子送上兩件紅白格球衣，他已經愛不釋手每天都穿著那件球衣上學、逛街，甚至睡覺都捨不得脫下來洗。加上98年世界盃克羅埃西亞擊敗德國，他決定在國際足協登記成為克羅埃西亞球員，在本屆世界盃為國家隊殺入決賽。

而我最近一次隨隊，原本在機場出發的穿衣的指示是國家隊上衣。到了集合地點，只有塞爾維亞藉領隊有穿上白色制服。然後，眾人羨慕我身上的體院制服是之前舊老闆用人脈找來某美國新冒起運動品牌贊助。體院的標誌已經在視線範圍外，運動員一直向美國品牌標誌行注目禮，卻在自卑以隊伍現時的實力，根本無辦法向這些品牌商討贊助合約。

「你們的上衣呢？」領隊的戰鬥模式開始啟動。

「呀唷，都不知丟了在衣櫃哪個角落尋不回了。」運動員竟然對自己國家隊制服不以為然。在電視上看見球員得分進球，不少都會親吻繡在球衣上的國家隊標誌。這種言論至少在香港都震驚了數百萬人，最少令不少想進但進不了國家隊的人牙癢癢吧。但這也解釋了為何網上輿論一致支持小子放棄國藉去追英超夢。

本屆世界盃大放異彩或者鎩羽而歸的國家隊，球員和球迷是否會羞於將沒有品牌、衣服顏色奇怪的球衣放在衣櫃暗角，還是在公開場合穿上，和國民一同歡笑、一同淋雨、一同流淚？當新加坡運動員不以自己的球衣為傲，不論是因爲覺得政府不支持他們的運動生涯，對外藉和本地運動員厚此薄彼；還是純粹覺得衣料不透汗不通風，從來分不到合身衣服，拿去洗就會脫色，整缸水的衣服變成血染的風采，相信新加坡國家隊的文化仍需不少時間再好好打造。

我最期待的畫面

根據國際足協規定，像拉卡傑特的例子，如果不以出生國藉登記，Davis可以選擇放棄新加坡國藉，隨父親入英格蘭藉或隨母親入泰國藉。

以東南亞足球發展來說，泰國可說是名列前矛，聯賽也搞得有聲有色。他的哥哥已完成服役，弟弟也快將為入伍進行體檢，一紙英超合約，他的前途懸在半空。

當某天在新加坡體育城舉辦的足球國際賽，見到新加坡體校用國家資源培育出可以去英超球員，最後卻選擇穿紅白藍橫間球衣，將會是一件令新加坡人欣喜卻尷尬的事情。

我正期待著事態發展。

利申︰小妹在體育理事會之工作，與足球隊支援、運動員資格審批無關。不喜勿插。

本文獲授權轉載，原文見作者博客。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊