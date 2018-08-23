《世紀帝國II》拜占庭「聖騎兵」，其實跟宗教沒有半點關係

文：陳子煒

拜占庭的特殊兵種「聖騎兵」雖然比起一般的重騎兵單位能力比較弱，但卻憑藉其對抗步兵的驚人優勢而為人所熟知。依靠着「聖騎兵」的力量，東羅馬帝國在中世紀得以在陸戰上維持不俗的表現，並與海上的「希臘火」齊名。到底此種騎兵有何特別呢？

「聖騎兵」此中名譯音聽起來好像非常神聖，與神權有點關係。然而實際上很遺憾，這應該又是官方翻譯組出的美麗誤會，實際上它與神權並沒有明顯關係。「聖騎兵」的英文原版為「cataphract」，來自於希臘語的「kataphraktos」，意即「覆蓋着」。

Photo Credit: Dbachmann @ CC BY-SA 3.0 一般認為最先使用這種重騎兵的古波斯人（帕提亞人）、斯基泰人（西徐亞人）、亞美尼亞人等中亞騎馬民族

這個字起源要比東羅馬帝國（拜占庭）要早得多，早在古希臘的經典時代已經用於指東方亞洲民族所使用的重騎兵。顧名思義，此是指那些全身覆蓋着裝甲，甚至是馬甲的騎兵。他們一般身披魚鱗鐵鎧，裝備有馬上衝擊用的長槍，在東方更有不少是配有弓箭的弓騎兵。中文的話我們可以稱之為「全覆騎兵」或是單純「裝甲騎兵」。

一般認為古波斯人、斯基泰人、亞美尼亞人等中亞騎馬民族最先使用這種重騎兵。在亞歷山大東征後的泛希臘時代（公元前4世紀後半），部分在東方的泛希臘化國家開始將這種重騎兵加入編制，後來到了羅馬時代，在對安息人與薩珊波斯的長期對戰中也吸收了這種重騎兵的使用。在空曠地型，重騎兵在面對步兵有驚人的優勢。例如公元前53年凱撒的政敵克拉蘇在入侵安息時，在卡萊之戰（Battle of Carrhae）中，安息人的裝甲騎兵部隊就大敗人數為4倍左右的羅馬軍。這可能也是為何遊戲中設定其對步兵有特別攻擊加成的原因。

由於長期與亞洲民族交戰，帝國東邊的軍隊不少也混有裝甲騎兵，後來在東西分治後，也被東羅馬所繼承。查士丁尼大帝四處征討收復羅馬失地時，就經常見到這些裝甲騎兵的身影。東羅馬的裝甲騎兵除了裝備有強弓，甚至比波斯的裝甲騎兵還要強（例如6世紀中的拉西卡戰爭）。不過在查士丁尼之後，裝甲騎兵似乎一度消失在東羅馬帝國，一直到9世紀末才重新出現（從文獻記述上）。當中一種解釋指在查士丁尼後，東羅馬好一段時間處於衰敗期，軍事上採取防守姿態，重騎兵在此時並沒有太大用途。但在9世紀馬其頓王朝中興後，東羅馬又再恢復使用重騎兵。

10世紀的尼基弗魯斯二世（Nikephoros II）重新編制裝甲騎兵。他本人所著的《戰爭論述》【注】中記述，此時的東羅馬裝甲騎兵以密集的錐行陣型推進。由於過於密集並不會輕易進行突擊（難以後退整理陣型再進行突擊），會先以強弓對敵陣進行掃射，在敵方陷入混亂時才進行突擊。而為了避免第一陣的突擊無法衝散敵陣但又無法後退，會安排另一陣的騎兵進行第二輪突擊，確保敵軍崩潰。

不過，東羅馬的裝甲騎兵運用並不穩定，似乎在尼基弗魯斯之後又不再被重視。在東羅馬比較衰弱的時候騎兵的值價比較低，但在中興之時又會有比較重要的功能。而且裝甲騎兵畢竟已有近千年以上的歷史，他們所常穿的魚鱗甲等武器在12世紀後更顯得與時代脫節。東羅馬後來的重騎兵受到西方技術的影響，也漸漸變得西方化，而古典的裝甲騎兵慢慢退出了戰爭舞台，並在1453年與東羅馬帝國一起消失於歷史中。

注：希臘文原文為Stratēgikē ekthesis kai suntaxis Nikēphorou despotou（Strategic Theses and Writings of Despot Nikephoros），拉丁化一般簡稱作Praecepta Militaria。

本文由努力工作的斯巴達人授權轉載，原文發表於此

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