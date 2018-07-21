【圖輯】土耳其最後的遊牧民：與大自然獨處的尤魯克人

無論是中國或歐洲，歷史上對農業定居社會造成嚴重武力威脅的一股力量，就是歐亞內陸的遊牧民族，像是中國歷史上著名的匈奴、鮮卑、突厥等，都跟中原王朝有過許多武力衝突。其中，13世紀崛起的蒙古，更是改寫世界歷史的一大關鍵。

如今，這些曾於歐亞大草原自在馳騁的遊牧民族，已不再是世界舞台的要角。工業革命之後，人類經濟型態與戰爭模式出現變化，遊牧民族始終無法在現代社會的結構中，找到屬於他們的位子。

目前，有一批遊牧民族的處境，就是上述內容的真實寫照。他們是被稱為土耳其最後的遊牧民：尤魯克人（Yörüks）。

Photo Credit: Reuters/達志影像

每當夏天來臨時，山羊群會顯得焦躁不安，高伯特家族（Gobut）就知道，又到了收拾帳篷與行囊的時刻，與1,000隻動物們展開長途跋涉的旅程。高伯特家族所屬的尤魯克人，在土耳其安那托利亞高原活動已有上千年歷史，幾乎整個土耳其國境都是他們曾經的活動範圍。

半世紀之前，安納托利亞高原的草場上，還有約1,000個如高伯特家族這樣的遊牧家庭，但如今只剩下86個。

高伯特家族是由一家八口、三代人所組成，每年有六個月的時間要逐水草而居，並住在山羊皮製成的帳篷裡。

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每年4月下旬，高伯特家族會離開土耳其南部的梅爾辛省（Mersin），展開往北移動的過程。7月份左右會抵達科尼亞省以北的地區，距離大約有200至300公里，之後再慢慢回到南方。

這一路上，他們每天都睡在帳篷中，並在山羊吃草的原野附近，找個地方篝火煮飯、紮營。同時，他們還飼有四隻牧羊犬，以防止被高伯特一家人稱為「怪物」的狼群襲擊。

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高伯特家族飼養的動物以山羊為主，並用羊奶製作奶酪、毛皮做帳篷，還會不時賣掉幾頭山羊賺點生活費。不過高伯特家族也把山羊當作自己的家人，幾乎每頭都有自己的名字。

「對我們而言，從不稱呼牠們為『動物』，而是『同伴』。」代表尤魯克人參與當地合作基金會的薩蘭（Pervin Savran）如此表示。「我們的一舉一動，包括睡覺、吃飯、移動，都取決於我們的同伴。這就是我們與山羊的關係。」

尤魯克人主食是番茄和一種稱為「bazlama」的食物，這是利用遊牧途中購買的麵粉所製成的麵餅。

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高伯特家族雖然有手機，但他們僅在每天晚上收聽15分鐘左右的新聞。

這個家族唯一的女兒古蕾（Gulay），原本在土耳其中部比萊吉克（Bilecik）的一間大學唸書，領域是醫療用品銷售，但她卻選擇重新加入家族的遊牧生活。一方面她找不到適當的工作，另一方面則是「已來不及學會面對定居的生活。」

「我在大學有過社交生活，也能再去醫院找看看工作。但這些並不是遊牧生活的一環，我們應該是與大自然獨處的一群人。」古蕾如是說。

高伯特家族的古蕾，正在餵小山羊喝奶｜Photo Credit: Reuters/達志影像

由於水源的匱乏，牧民與農民的衝突未曾少過，甚至有些羊群不小心跑到農田時，會被農民抓起來當「人質」，導致不少的尤魯克人放棄遊牧生活。

薩蘭說：「很多時候，我們要在深夜時於柏油路上快速移動好幾個小時，而且是趁路上沒有什麼人車的時刻。」

這群尤魯克人，依然在社會中找尋他們早已不存在的位子，繼續辛苦的生活著。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航