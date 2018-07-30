中國第一批小留學生適應良好，在各方面迅速超越他們的美國同學

文：徐國琦

中國少年在美國——第一批中國留學生的亮眼表現

康乃狄克州的哈特福是中國首批教育使團留學的最佳地點。這是一個富庶的城市，人均收入在美國各都市中名列前茅，還有完善的公立學校體制，居民也很進步，心胸開闊，對中國人很友善。哈特福是美國知識界的燈塔之一，鄰近哈佛、耶魯、麻省理工學院等頂尖的教育機構。馬克．吐溫是選擇在此居住的具影響力人士之一，他說哈特福是「我看過建設最優良、最美麗的城市。」

當政府公告徵求「有文化的」接待家庭時，這裡的反應非常熱烈。第一批30位學生在1872年抵達之前，康乃狄克州教育委員會委員諾梭普收到了來自71個家庭的信件，表達讓中國孩子在他們家中居住的意願，可接待的總數達142名，遠超過原本的30名。之後在10月，諾梭普發了另外一份公告，徵求家庭接待將在隔年抵達的另外40名中國學生，有將近150個代表「最好的基督教家庭」的單位表達了他們的興趣，當中只有一小部分獲選接待第一批中國學童。雖然中國教育使團給予接待家庭的補助頗豐，但當時美國家庭是真的非常渴望參與這項「為中國的未來帶來極大希望的實驗。」絕大部分的情況是，這些中國學生的「待遇好過寄宿生」。

中美人民的直接接觸，在兩邊都帶來興奮與緊張之情。一名少年回憶從舊金山開始的旅程，他們的火車遭到強盜搶劫。他聽到自己的一個中國老師祈禱「天上諸神佛拯救」。少年聰明地打趣道，「美國文明中的一個內含就這樣在我們心目中留下永恆的印記。」這些少年有時也會遭到無禮的好奇心對待。一位學生回憶：「我們第一次出現在美國接待家庭時，對於那些家庭成員來說一定是很滑稽的事。我們穿著全套的中式服裝，包括髮辮〔原文如此〕、綢緞鞋、瓜皮帽、絲袍子、寬鬆的馬褂和白色亞麻短衫。」當時，所有中國男性都要蓄髮辮，以表達對滿人的忠誠。有一次，四名中國學生在用晚餐時，一名女性走進來，對這些少年的辮子實在太好奇，居然伸手對他們的辮子又摸又看的。接待家庭感到非常不好意思，便要求該名女性離開。

雙方也曾產生誤解，尤其是大部分學生年紀都還小，更是難以避免這種情況。一名成績突飛猛進的11歲學童，曾被取了「中國野人」的外號，讓他很不開心。在某個週日，他的美國朋友邀請他上教堂，他便發了頓脾氣，問對方為什麼要「中國野人」去上教堂。但撇開這些誤解和文化差異，這些少年的表現其實非常優秀。據哈特福的報紙報導，這些少年「迅速精通了英語，足以和本地學生共同為學校榮譽奮戰。」

在哈特福某間學校四年級與五年級的班級中，最優美的英文書法範本是出自蔡廷幹之手，而他在該校就讀時間還不到一年。1878年，哈特福當地一份報紙報導梁敦彥在哈特福公立高中畢業典禮上，是「當日雄獅」。他以〈北方之熊〉為題的演講引發如雷的掌聲，使他要二度上台向觀眾致意。〈北方之熊〉是他的畢業論文，內容是關於俄羅斯及其對世界與中國造成的威脅。1877年到1878年間，「貧弱土耳其」和強大的俄羅斯間爆發了一場戰爭。梁敦彥告訴他的聽眾，在俄羅斯誇張的索賠表面下，值得注意的是這頭危險的北方之熊的利爪：

綜觀該國歷史，她的擁抱是致命的……奪下芬蘭、波羅的海各省以及波蘭……在中國邊界侵門踏戶，都是蓄意的侵略行為；既然她已經比過去更為強盛了，會不會改變她的政策呢？就連小男孩都不會相信騙過他彈珠的男孩，為什麼大人會相信曾經掠奪過那麼多國家，以增強國力的俄羅斯呢？

他警告這世界不要太過天真：「當土耳其支離破碎後，她就僅剩一項阻礙了……距離也救不了任何國家，同樣的命運早晚會降臨在所有國家身上，籠罩在北方之熊的強大陰影下。」不令人意外地，梁敦彥後來成為中國頂尖的外交事務官員之一。以「樂天傑克」外號出名的黃開甲，也是另一位以口才聞名的中國學童。如他的一位同學所說：「此人可以毫無預警地在熟睡中被搖醒後，立刻發表一篇精采的演說。」

1876年是美國獨立的百年紀念，同年於費城舉辦百年博覽會。中國學生的作品也獲選在博覽會中展出，呈現他們令人驚豔的成就。所有學生在8月21日前往費城停留數日，期間獲得了極大的關注。他們下榻的飯店以及用餐的餐廳都飄揚著大清帝國的龍紋旗，藉此宣告他們的光臨，進出飯店時還有音樂家負責奏樂。這些學童也相當受到「異性」矚目，不過，至少根據一份報紙報導，他們對機械的興趣似乎遠勝於任何其他事物。在博覽會主要大樓的教育部門裡，展出了中國學生繪製的地圖以及小幅的素描。格蘭特總統特別接見這些學童，和每一位都握了手。

美國學者海達德最近寫到，如果不是這些中國學童，熱中中國文化者將會繼續他們的愛慕，而不須面對現代化的議題；批評者也會繼續挑剔中國人的落後，讚美革新派的日本人的美德。這些中國學童出席博覽會，「迫使批評者減弱反對力道，承認中國並非他們先前認為的那麼無可救藥。」《紐約論壇報》的記者寫道：「他們臉上聰穎的光采，顯示出他們對知識的渴望，與那些沒有杏眼和髮辮的〔美國〕少年相比毫不遜色。」這些學童本身也成為最具吸引力的中國展品。南北戰爭時擔任北軍將軍的霍雷，以及康乃狄克州前州長都在中國學童出席的博覽會上發表演說。霍雷掃視台下數排的中國學童，說道：這是「我面對過最奇異的一群聽眾；然而，我非常高興能看到你們聰明的臉龐。」他告訴他們：「你們在此試讀的年限過後，你們會回到故鄉，成為祖國的力量。我們將更了解彼此，交流我們的知識，成為更好的朋友。」經由這些學童，霍雷已經預測到中美人民間會有一段共有的歷史。

中國人改頭換面的速度也令美國人驚訝。這些少年抵達時，穿戴的是中國傳統服飾，但他們很快就把這些衣服丟在一旁，以美國人的裝束出現，其中很多少年甚至可說是打扮入時。如同先前所提到的，這些中國學童紛紛因為他們的特殊才藝、中文名字的發音，或者是外型而被取了綽號。唐紹儀的外號是特洛伊戰爭的英雄「艾傑克斯」，鍾文耀則是因為廣東話的「文」發音類似英文的「錢」而被暱稱為「小錢」。雖然當時大部分中國人不重視體育活動，但這些少年在美國對於運動都發展出極大的興趣，尤其喜愛棒球。前面提到的梁敦彥不只是傑出的演說家，也是優秀的棒球與橄欖球選手。

1876年，這些學童組織了自己的棒球隊，在和當地隊伍的比賽中捷報頻傳。菲普斯是當時許多中國學童的同窗，後來也成為耶魯大學的傑出教授，他畢生記得許多關於這些少年的事。他曾在自傳中寫道，這些中國學童「很有禮貌，是傑出的運動員，非常機靈，學業表現佳，對於體育也很在行。」菲普斯表示：「這些少年和我們的穿著相同，只是多了長辮子而已。打橄欖球的時候，他們會把辮子塞進衣服裡，有時候則繞著頭綁起來；因為一旦辮子鬆了，對手就會很想要攻擊這個弱點。當然，我們所有的運動比賽對他們來說都是新的；但他們後來在棒球、橄欖球、冰上曲棍球（那時候是簡式曲棍球）表現都非常傑出；他們的花式溜冰技術更是不得了。」這些中國少年不只在運動與社交方面如魚得水，接受現代科技的速度也很快。當時自行車剛剛發明，而哈特福中學裡，第一個擁有自行車的人是中國學生吳仰曾。許多美國人都還覺得自行車是個新玩意兒，但吳仰曾已騎著「高高的怪機械」到處跑了。

Photo Credit: 貓頭鷹出版 1880年鍾文耀在耶魯划船校隊的隊友。相片提供：耶魯大學圖書館，手稿與典藏品，耶魯運動員照片集（Yale Athletics Photographs, Manuscripts and Archives, Yale University Library）

這些中國少年實在太傑出了，以至於就算多年過後，美國人還是記得當中的一些人。有些人進大學後繼續從事體育活動。鍾文耀出生於1860年，入學耶魯大學時體重只有40公斤左右，身高不到160公分，但卻在此「受到普遍的敬重」。他在耶魯擔任划船隊的舵手，在比賽中掌舵，冷靜自持，彷彿「只是在做日常練習」。當地報紙報導，在鍾文耀加入耶魯划船隊之前，原本的舵手能力不足，使划船隊相當頭疼，所以他們才請他接下此任。他「相當稱職……儘管身形瘦小，頂多像件超重的行李般不引人注目，但卻非常冷靜，頭腦清楚。」因此，耶魯首度找了一位中國舵手加入校隊。

但剛開始時，鍾文耀碰到了一些問題。有個故事這麼說：教練告訴鍾文耀，他必須大罵粗話，藉此激勵划船手發揮全力，但天生個性嚴肅淡定的鍾文耀只是沉默地坐著。可是教練不斷堅持，所以他會在最意想不到的時候，以機械式、毫無起伏的語氣說出簡短的：「該死！」有時候則是：「一，後退——該死！二，抬頭，划，該死！」於是隊友笑得不可開交，只好拜託他別罵了。耶魯划船隊在1880年打敗了哈佛校隊，大部分要歸功於鍾文耀的技術以及他對水流與浪潮的詳細知識。

另外一位運動員是身材短小精幹的鄧士聰，跑步起來「像頭獵犬，閃躲時敏捷得像隻貓。」這是最適合美式橄欖球的特質。難怪當時小孩要一起玩的時候，鄧士聰很快就被選進隊裡。如果說鄧士聰有優雅的速度，康賡齡就是「有鬥牛的力量」。他的身材厚實強壯，個性溫和，面帶微笑；就算有四、五個美國少年抓著他的肩膀，他還是能跑過得分線。在棒球方面，有一名中國學童是優秀的投手，要擊中他的球幾乎不可能；另外一位「打棒球就像像嬰兒拿奶瓶那樣不教自會。」

在社交上，這些中國孩子也非常在行。根據菲普斯的記載，他的同學兼好朋友曹嘉祥是「高貴又嚴肅的人」。菲普斯承認，就算是那時候，曹嘉祥「也比我現在還要懂得人情世故」。他回想起自己曾「聽那位年輕的紳士在課堂裡翻譯凱撒，就像上了一堂人文課。」每個週六曹嘉祥和菲普斯都會到西哈福特，以野雲雀與金翼啄木鳥為目標，練習射擊。曹嘉祥有一把很大的槍，重量超過五公斤，他扛著一整天都不會叫苦，而且「大老遠地就能射中鳥的翅膀」。菲普斯寫道：「當這些少年被召回中國時，我們感到無盡惋惜，而曹嘉祥把他的槍給了我，作為我們永恆友誼的信物。他回到中國後加入海軍，真希望我現在能知道他的下落。」

菲普斯回想，這些中國少年「以其他方式領先我們，使我們深感嫉妒。」當他們「進入社交場域，我們沒有一個人是對手。」究竟是「和東方人跳舞的異國樂趣，或是更有可能的，他們舉止與談吐散發出的真實魅力，我不知道；可以確定的是，在舞會和宴會中，最漂亮、最多人追的美女，都一定會垂青東方追求者。我都還記得當女孩故意略過我的美國哥兒們，一派優雅地接受中國對手的邀請時，男孩們臉上痛苦的表情……而且這些東方人跳舞也跳得很優美。」

不幸的是，正是因為如此成功的適應能力，埋下了中國教育使團提前被召回的種子。

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書籍介紹

本文摘錄自《中國人與美國人：從同舟共濟到競爭對決，一段被忽視的共有歷史》，貓頭鷹出版

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作者：徐國琦

譯者：鍾沛君

從政治角力到經濟對決，中美兩國其實也曾同舟共濟，攜手合作！

第一本不以衝突為重點，

用六個文化交流故事，

以人民交往的視角，重新理解200年中美關係史

中美關係是國際秩序中最重要的兩個法碼

本書挑戰傳統的「美國中心論」視角，批評新起的「中國中心論」觀點

不再只是政治與經濟，更關注隱藏其中的人民力量

百年前中、美也是「小國」，我們不僅該理解大國的歷史，也該學習小國的生存之道

在權力競爭與文明衝突之前，他們在共有的歷史中彼此交流

美國是清帝國唯一的西方好友，他們簽下了中國在19世紀唯一的平等條約。

當時最古老國家（清帝國）的第一位信使，竟然是由最年輕的國家（美國）所代表。

清帝國派往美國的第一批小留學生，回國後成為現代化與促進中美關係的重要力量。

在19世紀末各地風起雲湧的排華風潮中，美國卻延聘一位中國知識分子遠赴哈佛大學教授中文。

被視為袁世凱「洪憲帝制」的背書者，來自美國的學者古德諾，也是中國從朝代政治轉變成共和國制的重要見證者。

在去儒家化的五四運動裡，卻出現一位「西方孔子」？其受中國人的喜愛程度，正和百年來中美關係的成正比。

來自底層的乒乓球交流，搭起中共與美國的橋樑，中華民國的正統性從此消失於國際上。

從合作走向競爭，力爭世界第一大國

第一次世界大戰後，中國知識分子對美國總統威爾遜的失望，轉為反美的意念。其後經歷二戰的合作，與繼之的冷戰時代，兩國關係始終分分合合。

當1984年奧運，中國透過獲取第一面金牌重登國際舞台。此後，在瘋狂追求金牌數的路上，中國以此證明他們不但擺脫「東亞病夫」之名還是世界強國。2008年在奧運中達於顛峰的中國，正好對應美國的經濟崩盤，第一大國換人當的風聲甚囂塵上。

從「小國」故事到「大國」政治

我們熟悉的對立衝突，只是中美關係史中的一小部分。身為世界兩大強權，中國和美國其實已無法忽視彼此的存在，長期以來用衝突視角去理解的方式已然過時。

今日台灣是國際關係中的邊緣人，中、美則是強權大國，但時光推回百年前，19世紀的中、美，卻是兩個得看歐洲列強臉色的「小國」。在國際上受輕視與不平等待遇之中，他們卻有了共通的基礎，在政治外交等「上層」國際關係之外，尋找出文化交流的途徑，值得今日小國台灣借鏡。

在兩國共同經歷的希望與挫敗中，我們不僅看見國際關係裡的人民，他們現實生活中的期望和他們預期的未來，而且也不僅有競爭而已。如同當年那批小留學生，不久的將來，今日這些前往美國留學的中國學生，又將為兩個關係帶來何種變化，或許這些問題，都可在這段共有的歷史中找到答案。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺