「病人自主權利法」明年上路，你看過「預立醫療決定書」嗎？

（中央社）

《病人自主權利法》將上路，醫事司長石崇良說，病主法有助深化善終品質和病人自主權益，現在萬事俱備，只欠東風，預立醫療照護諮商的收費問題可能是推動順暢與否關鍵。（預立醫療決定書草案）

《病人自主權利法》在民國104年12月完成三讀立法程序，法案的核心重點是具完全行為能力的意願人可以透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），在特定臨床情境下，可選擇接受或拒絕醫療，並將在108年1月正式上路。

因病主法上路在即，衛生福利部醫事司今年上半年陸續公告「提供預立醫療照護諮商醫療機構管理辦法」、「預立醫療決定書」，並在6月預告病主法施行細則草案，供各界審視並提出意見。其中，基層醫療對能做ACP的院所資格限定仍有意見，衛福部將在月底開會凝聚共識。

根據公告條文，能設立ACP（諮商）門診的院所須有一般床300床以上、經醫院評鑑通過的醫院。但若醫院、診所位在離島、山地或偏遠地區或有特殊專長，報主管機關同意後，也可設立諮商門診。

醫事司長石崇良說，目前有基層醫療的醫師認為，ACP資格不應將診所排除在外，基層醫師和民眾常有互動，加上推動家庭醫師制，且也有很多安寧、病主法相關的訓練課程，基層醫護有量能投入病主法施行的推動。

不過，石崇良說，根據試辦經驗，每一民眾的ACP平均約要花1個小時，對醫護團隊來說很勞心勞力，必然要有經費支援。病主法剛上路之初，政府會願意投入預算補助，但後續仍可能要民眾「自費」或由健保給付，才不會讓醫院「做功德」。諮商費用由誰支應可能是病主法推行順暢與否關鍵，目前可說是「萬事俱備，只欠東風」。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒受訪時表示，根據在宅醫療經驗，醫師和病人互動深且持續關心，當病人狀況不好，也會自然地討論後續的照護方式，本來就涵蓋ACP的精神在內。ACP也不是只做一次諮商，民眾就懂得如何填寫AD，也會隨著民眾的生命歷程有變動，基層醫療的醫療團隊和民眾容易培養互信基礎，會是很好的諮商伙伴。

余尚儒也說，病主法的推動恰好是全民生死教育的契機，社會應把談論死亡、善終形成文化，融入社區醫療、公共衛生，甚至在每個社區都設立小據點提供相關諮詢，這應該是由政府投入經費，而不是要求民眾自費。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅則坦言，AD的每一個選項都關乎民眾的生命抉擇，要提供民眾審慎思考的協助，ACP團隊的經驗非常重要，應避免陷入「給太少錢，醫院沒人要做；但給太多錢，大家亂做」的處境。

死亡可以是「溫暖」的事

80歲李阿嬤（化名）是肝癌病人，她參加醫院「預立醫療照護諮商」試辦計畫而「預立醫療決定」。她告訴醫療團隊，她的心願是「好死、不要增加痛苦就好」，人工營養水分、鼻胃管、靜脈營養等全都不要，但只有一個要求，「希望凌晨0時過後才能往生」。

協助諮商的台大醫院家庭醫學部主治醫師黃獻樑表示，往生的時間無法人為控制，但阿嬤非常堅持，如果醫療團隊不保證往生時間，她就不願簽署AD。面對死亡的糾結，背後都有深刻的原因。醫療團隊和阿嬤溝通後才知道，阿嬤認為習俗上有「在凌晨0時前死，會回來吃空子孫」，對後輩不利，才會希望過了0時才往生。

黃獻樑說，阿嬤面對死亡時，把自己擺在最後面，只為子孫著想。醫療團隊先肯定阿嬤的用心，阿嬤開始哭泣，陪同諮商的家人也很感動，小孫女過來抱著阿嬤，全家人因為預立諮商的溝通更了解對生命末期的看法、彼此的心情和愛。後來阿嬤並未堅持往生時間，她的心意已經傳達給孩子而不留遺憾。

另一個試辦經驗也讓黃獻樑難忘。一中年男子罹肝癌且有脊椎轉移，他在預立諮商談到維持生命治療時特別強調，如果有新台幣300萬元以下的療法他願意嘗試，要求家人一定要把房子貸款讓他治療；但如果超過300萬元就放棄。當時一起諮商的家人，聽了都不發一語且面有難色。

諮商團隊介入了解後才發現，病人和太太感情不好，正在鬧離婚，太太相當不滿，認為房子的歸屬還沒談妥，先生怎麼可以做出房子貸款的無理要求。幸好，他們的2個兒子居中穿針引線，讓病人和太太有更多機會深入討論，把對彼此的怨和糾結理清楚，病人看開了，不再執著，事情有圓滿的結局。

根據全台7家醫院試辦ACP及AD經驗，有參與的民眾反映普遍良好，且ACP執行團隊也深獲感動。許多民眾諮商時是全家大小一起參與，共同面對生命照護議題，有機會帶動全民談死、培養死亡識能的社會風氣。

台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳表示，面對死亡的恐懼，一直是安寧緩和醫療推動的難處，預立醫療照護諮商的溝通過程可及早進行生命教育，讓民眾提早思考生命末期的選項，及早梳理人際關係，早一點「道謝、道歉、道愛、道別」，走到生命末端時才能無憾放下。

蔡兆勳說，家人彼此對末期照護有共識，且心意相通時，當死亡來臨，因大家心裡溫暖而平安，悲傷的程度不至於愁雲慘霧，有助縮短悲傷期，真正達到病人身安、心安、全家安的境界。

善終是每個人的盼望，蔡兆勳認為，許多社會喧騰一時的名人死亡經驗，恰好都是緩和醫療的核心議題。臨床上遇到很多想安樂死的末期病人，但他們其實不想死，捨不得與家人分離，他們想要活，但因無法求生，又無法面對死亡逼近的折磨，心裡不安、尊嚴受損，才會冀盼安樂死。

蔡兆勳認為，這些病人更應該給予關懷，協助他們找到生命的意義價值和目的，自然會轉成珍惜有限的時間。

蔡兆勳也說，他畫了一個圖，把病人放在中間，旁邊包含信仰的神、父母、配偶、子女、兄弟姊妹、朋友、工作等社會人際網絡，「什麼人好走？什麼人不好走？當這些關係愈不好的人就愈不好走」。這也是安寧緩和醫療強調病人應肯定自我價值、四道人生、修補關係，並對過去錯誤懺悔道歉的原因。

很多人害怕談死、不願面對死亡；台北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示，預立醫療決定就是「死亡準備」的過程，面對死亡、接受死亡的來臨，備妥待辦事項，常跟家人親友討論死亡議題及自己的心願，有計畫地做好這些準備，就不會害怕死亡。

黃勝堅也說，死亡可以是「溫暖」的事，以前鄉下地方若有人往生，家人會把大門的門板拆下來，讓死者躺在上面，附近的鄰居也會開始來幫忙。社區間的彼此關懷從「死亡」開始，從人的失落中，大家互相幫忙，領略失去的意義，亦即「死亡識能」，最容易帶起社區的關懷。推動病主法是生命教育向下扎根的契機，可以讓人與人之間更加緊密、溫馨。

你看過「預立醫療決定書」嗎？

《聯合報》報導，衛福部4月公告的預立醫療決定書草案預立醫療決定書分四大部分，包括醫療照護選項、其他照護與善終選項、見證或公證證明、提供預立醫療照護諮商的醫療機構核章證明。

以醫療照護選項中的維持生命治療決定為例，有「我不希望接受維持生命治療」、「我希望在一段時間內接受維持生命治療，之後請停止，亦得於該期間隨時表達停止的意願」、「如果我已經意識昏迷或無法清楚表達意願，請由我的醫療委任代理人為我決定維持生命治療處置」、「我希望維持生命治療」四項。

照護與善終選項，則包括器官或大體老師遺愛捐贈、照護地點及往生地點選擇、希望的後事安排等。另依規定，民眾預立醫療決定，必需要有2名以上的具完全行為能力者在場見證，或有公證人公證。

至於可提供預立醫療決定的諮商醫療機構，規定醫院應符合一般病床300床以上，諮商團隊至少要有醫師1人、護理師1人、心理師或社工師1人，皆需接受過相關訓練，而諮商門診需要在獨立、舒適的隱密空間進行。

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核稿編輯：楊之瑜