這本科幻小說不僅教你如何月球上活下來，還教你如何讓別人活不下來

文：Gene

2015年麥特．戴蒙飾演的太空人兼植物學家馬克．瓦特尼在《絕地救援》（The Martian）中不幸被留在火星、玩開心農場種馬鈴薯活了兩年，震驚了全球上億人；這部從頭到尾只看一個人種菜的電影，也為伊隆．馬斯克（Elon Musk）的火星移民計劃開啟了各種可能性。

不過，與火星相比，月球相對而言近在咫尺，要搞移民計劃，也該先杮子挑軟的吃——畢竟就成本和安全性而言，我們沒必要捨近求遠，更甭提嫦娥、玉兔和吳剛似乎早就定居月球幾千年了。

月圓的時候，皎白的月光和掛在天際的圓月，神秘得像是有魔力，連我都忍不住想變身了；小時候指著月亮會被阿嬷制止，說耳朵會被割掉，然而禪師都出了《指月錄》卻還日日是好日呀。

比較懂事後，聽說月亮是外星人的陰謀，要不然為何永遠只有同一面向著地球呢？另一面是不是住著外星人啊？他們搞不好躲在另一面監控地球人很久了；後來又聽說，阿姆斯壯（Neil A. Armstrong，1930-2012）登月是個騙局，是美國政府在國內找個沙漠拍攝，再加些特效做出來的電影，用來欺騙社會大眾美國科技有多牛逼，順便逼死蘇聯。不過說起大陰謀呀，恐怕地球是平的掛在天邊都有人相信吧，實在不需要當真。

全地球忙著搜救火星農夫馬克的時代，人類應該差不多接在阿姆斯壯個人踩在月球的一小步之後，又踩了很多大步了。就像叢林中的原始部落無法想像生活在鋼骨水泥森林中的人類，我們也難以想像在月球上該怎麼生活，會有多少神奇的玩意兒會讓見多識廣的現代人嘖嘖稱奇？

沒關係，讀讀《絕地救援》原著小說《火星任務》作者安迪．威爾（Andy Weir）的新作《月球城市》（Artemis）吧，他在故事裡充分展示如何在火星及月球利用專業科學知識生存，更妙的是，這本科幻小說不僅能讓你在重力只有地球六分之一的月球上活下來，還能教你如何讓別人活不下來，堪稱自救、害人兩相宜的指導手冊。

不久的未來，亞提彌思（Artemis）是月球上第一座也是唯一一座城市，人口大概有2,000。這個遠在天邊的城市有自己的生活方式、貨幣市場和律法規章，也有三教九流的人物，不再是老美說了算，開發商是家肯亞的大財團KSC，許多角色還是來自中東的穆斯林，或許以後輪到他們下旅遊禁令不讓老美上月球以報川普之仇。

不過亞提彌思還是個很西方的名字，為何不順應全球四分之一人口而稱之為月桂宮或廣寒宮呢？這名字來自古希臘神話中的月亮女神，是奧林匹斯山上12主神之一。她是宙斯和泰坦女神勒托的女兒，也是太陽神阿波羅的孿生姊姊。她是希臘神話中少有的處女神，與雅典娜和荷絲提雅並稱為希臘三大處女神。

故事的背景放在距今的70年後，人類在月球上部分就地取材蓋了五座功能不同的大泡泡，利用金屬和玻璃把人養在裡頭，除了有證照的艙外活動專家還有花大錢玩天竺鼠球的遊客，其他人平時一律不准隨便離開。除了居民和遊客居住、工作的大泡泡，也有其他基礎設施如玻璃廠、冶礦廠和核電廠（所以反核人士無法上月球）。

《火星任務》一次只有個位數的太空人登陸火星，大部分時間只有一人演獨角戲，但《月球城市》既然有一個人口上千的城市，就得面對經濟的問題，尤其是各種運作成本的實際面。安迪．威爾甚至連月球的經濟模式及產業發展都預先設想好了，未來人類成功移民月球，他必定會被封為先知。

在這座城市中，來自沙烏地阿拉伯的女主角潔思（Jasmine “Jazz” Bashara）擔任快遞員，同時順便幫人們走私一些無傷大雅的違禁品，否則月球生活實在太苦悶了，而且只能吃難以下嚥的藻類預拌品和假酒。這樣的工作並沒能讓潔思能夠過上體面的生活，相反的，她手頭相當拮据，所以當挪威富商川德．朗維克（Trond Landvik）花錢要潔思冒死大肆搞破壞，潔思就拿錢辦事，但她沒想到爆破任務的險象環生居然只是序幕，更恐怖的還在後頭等著她。

從潔思的日常工作和生活中的打諢插科，都能看到在月球居不易啊，更甭提要胡搞瞎搞時還要足智多謀地不把自己搞死。

月球上人類最需要的是氧氣，這其實不算難，因為月球的煉鋁廠使用的「FFC劍橋法」（FFC Cambridge Process，把固體金屬氧化物置於陰極，在熔融鹽中還原成較純金屬或者合金的電化學方法），副產物就是氧氣。潔思接受的秘密任務是炸掉採礦機讓他們無法得逞，感覺好像小時候玩的星際殖民電玩遊戲啊。可是潔思的任務出了狀況、雇主還被做掉了，而一切陰謀都指向「ZAFO」這個神秘的鬼玩意兒。

潔思真是個不可多得的科學天才，如果出身好，說不定會是個了不起的工程師，雖然她有不少言行真的讓人覺得很無言。她的性別和種族設定也打破刻板印象——讓一名沙烏地阿拉伯裔女性在艱困的環境大顯身手的作品可不常見。不過，光有潔思一人，還是無法在追殺下逆轉勝，她平日交惡的奇葩親友們在關鍵時刻還是很有義氣地拔刀相助，所以做人真的要像她那樣講信用和義氣才行啊！

看過《絕地救援》，真希望伊隆．馬斯克趕快實現夢想；讀了《月球城市》，真希望有生之年能夠買張上月球的機票去月球旅遊。據說《月球城市》已賣出電影版權，讓我們拭目以待吧！

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