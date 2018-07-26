史蒂芬金的書單內容總是變來變去，但這幾本是他堅持的最愛

編譯：暮琳

身為愛書人的困擾除了沒錢買書、沒時間看書、沒地方放書之外，突然間有錢了、有時間了、藏書電子化了，卻頓時不知道該從哪本書下手也是常有的事吧。這種時候，所謂的名作家書單大概便成了選書的方便指南。跟上心愛作家的閱讀腳步一方面可以避免「踩雷」，另一方面更富有與大師產生連結的滿足感。然而，要交出「一生必讀的十本書」或「最心愛的二十本書」對作家本人而言卻往往是痛苦的差事：說到底，值得被閱讀的書有這麼多，強將名額縮限為少少的十幾二十本某種程度上是徒勞也是折磨——至少對史蒂芬．金（Stephen King）來說是如此。

史蒂芬．金今年為Open Culture交出的十本書單，與他2014年開出的書目相較，書單內容變化很大。「這樣的書單多少有點可笑」，史蒂芬．金表示，隨便哪一天他心中的名單可能又會換成十本完全不同的書。不過，即便這麼說，以下五本書在他反覆變動的書單上卻幾乎都出現過：

1. 威廉．高汀《蒼蠅王》

讓威廉．高汀贏得諾貝爾獎的《蒼蠅王》以一群學童在荒島的落難境遇展現了人性底層最野蠻脫序的一面。故事背景為某場虛構的核戰爭，一群青少年搭乘的飛機墜落在島上，在沒有大人出面掌控情況的狀況下，少年們自發性的選出領袖、訂定規則，試圖維持團體中的文明與秩序。然而來自島上未知怪獸的威脅與逐漸失控的狩獵活動卻讓少年們辛苦維護的文明與人性逐漸崩解。

2. 喬治．歐威爾《一九八四》

反烏托邦小說《一九八四》中的未來，世界處於永遠的戰爭狀態，而「老大哥」監控著大洋國內所有人的一舉一動。主角溫斯頓在政府機構：真理部工作，負責改寫過去的報紙以竄改歷史。溫斯頓看似順服，卻暗地裡渴望反叛老大哥的政權。他結識了看似心意相通的政府要員，並愛上神祕女子茱莉亞，但在老大哥的監視之下，友誼、愛與真相卻遠遠超出溫斯頓所能掌握的範疇。

3. 菲利普．羅斯《美國牧歌》

改編為電影《美國心風暴》的《美國牧歌》（原文皆為American Pastoral）是美國夢碎的極致。希謨白手起家，從手套工廠的老闆變成選美皇后的丈夫，最後成為一位可愛女孩的父親。看似幸福順遂的人生卻在女兒16歲時嘎然而止。誰也想不到，一名生長在模範家庭的少女居然會成為激進炸彈客，炸毀了村莊的雜貨店與郵局，也炸碎了希謨一家「田園牧歌」般的幻夢生活。

4. 戈馬克．麥卡錫《血色子午線》

故事的主角無名無姓，無父無母，在14歲的那年踏上了德克薩斯與墨西哥的邊境，騎入一場野蠻的噩夢無以逃脫。19世紀的美國西部仍是蠻荒境地，主角加入了受雇於州長的獵人隊伍——專門獵取印地安人的頭皮。獵隊將印地安部族趕盡殺絕，老弱婦孺皆不放過，並以受害者的頭皮換取黃金。然而獵人的暴行也慘遭報復，逃出印地安人攻擊的主角卻逃不過生命最終的悲劇。

5. 威廉．福克納《八月之光》

《八月之光》的故事敘述懷有身孕的白人女孩莉娜．葛洛夫與身世不明的喬．聖誕在30年代的美國南方踏上各自的旅程。莉娜堅信情人的承諾，最後卻遭逢背叛而不知所措；喬被懷疑擁有黑人血統而遭到孤兒院驅逐並被收養者迫害。兩位不同性別與身分的主角同樣飽受歧視與偏見所帶來的痛苦。種族、性別、宗教與階級在莉娜與喬的經歷與回憶中被反覆檢視，深沉的哀痛成了身而為人卻不平等的苦澀指控。

除了上述五本常據清單的常客，史蒂芬．金今年推出的書單也出現許多驚喜，包括凱薩琳．波特在1965年被改編為電影《愚人船》的同名。《愚人船》的故事發生在一艘由墨西哥開往德國的郵輪上，來自不同國籍各懷不同目的的乘客啟程航向二戰爆發前滿懷偏見、歧視與惡意的歐洲。同樣出現在清單上的《瓦特希普高原》則是理察．亞當斯所著，以野兔為主角的英雄式奇幻小說。故事中名為榛子的兔子帶領夥伴離開原本的兔場，克服艱險、並解放了一群受到獨裁統治壓迫的同類。而奇幻小說中的聖典《魔戒》也同樣名列史蒂芬．金的推薦名單，托爾金筆下的中土世界與哈比人佛羅多的旅程仍是許多讀者心中難以超越的冒險。

與2018年相較，史蒂芬．金2014年的「十大愛書」清單則多了幾部經典文學，馬克．吐溫的《頑童歷險記》便是其一。《頑童歷險記》接續《湯姆歷險記》中的冒險，哈克貝利．芬從寄養家庭中逃走，並在途中受到逃跑的黑奴吉姆照顧。在歷經波折後吉姆爭取到自由，而哈克貝利．芬也從可怕父親的陰影中解脫。另一部在名單上的《荒涼山莊》則是狄更斯的長篇小說。故事圍繞一樁遺產訴訟案，因司法人員的干涉使得案情延宕20年。最後牽涉其中的人員非死即瘋，而整筆遺產恰好全數用以支付此案的法律訴訟費用。

史蒂芬．金曾在數次訪談中為有意成為作家的人列出了助於寫作的書單。幾本推薦給寫手的著作包含了《午夜之子》、《險路》與《美國眾神》等近兩百本的小說。無論你喜歡閱讀或想嘗試創作，閱讀這些書單中的選書，都是很好的參考。

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