外國人免費，本國人卻要繳6000日圓：日本第一間大型賭場最快2025年開幕

日本安倍政府力推的包含建賭場在內的《綜合度假村整備法》昨（20）日晚間在參議院院會以多數決立法通過。日本全國最多可在3處綜合度假村設賭場，包括大阪、東京、橫濱的地方政府都躍躍欲試，預計第一間賭場，最快將在2025年之前揭幕。

（中央社）《日本放送協會》（NHK）報導，日本國會將於22日閉會，在野黨立憲民主黨等提出對安倍內閣的不信任決議案，但在眾議院院會遭到否決，參議院晚間8時左右召開院會，進行包含建賭場在內的《綜合度假村整備法》的審議。在聯合執政的自民、公明兩黨及日本維新會力挺下，最終在多數票贊成下通過立法，最快2020年上半年，合法的賭場可開業。

法案討論時，自民黨表示將做好賭場解禁後會衍生各種質疑的萬全對策，更進一步推動戰略性的觀光政策，活絡地方經濟。對此，參議院最大在野黨國民民主黨指出，7月初豪雨重創西日本等地，應以救災為重才對，堅決反對可能讓賭博成癮症者不能自拔的法案。

審議在討論之後進行表決。除了聯合執政的自民、公明兩黨之外，日本維新會、希望之黨等表決贊成，法案通過立法。

有關賭場等的度假村的設置區域，立法規定，目前以全國最多設3處為限，最初獲得批准設置起7年後須做檢視，賭場空間限制在綜合設施總樓板面積的3%之內。

有關賭場的規範，國際遊客能免費參加，但日本公民進場費為6000日圓（約新台幣1660元），每週僅限進場3次、每月最多10次。經營者如有不當取利的情況發生，則設有罰則，而經營者須將賭場收益的3成繳納給國家。

日本政府希望藉由設置賭場，增加收益，用於大規模國際會議場、劇場等的營運，並期待《綜合度假村整備法》實施能做為2020年東京奧運之後，提振日本經濟的成長戰略，以便招攬更多訪日外籍觀光客。

隨著法律的通過，日本政府將在2019年上半年成立一個委員會來管理許可程序，預計將於2020年開始競標，第一個綜合度假村預計將在2025年之前開放。

為什麼賭博業對日本很重要？

日本政府為了復興日本經濟，提出了到東京奧運會的2020年增加至4000萬人、2030年增加到6000萬人的目標（2017年訪日遊客人數超過2800萬人），根 據日本國家旅遊局 （JNTO）統計 ，2018年上半年有近1600萬國際遊客造訪日本，比去年增長了16％。

隨着奧運會、世博會不斷臨近，以關西圈（京都、大阪、兵庫縣、奈良縣等）為中心的旅遊目的地，旅館入住率也不斷刷新，2018年1月，日本厚生勞動省放寬了酒店經營的限制，鼓勵民間，以解旅遊住宿供不應求的燃眉之急。對地方政府來說，建設賭場不失為提振地經濟的一大誘因。

將於2025年舉辦世界博覽會的大阪市，是承辦賭場的主要候選人之一，已提議在該市西部的人工島夢洲（Yumeshima）上，建造一個賭場娛樂中心。而東京、橫濱、長崎、和歌山，甚至北海道北部島嶼苫小牧市，也表現出濃厚的興趣。

高盛（Goldman Sachs）估計，如果3個度假村開放，該國的賭場市場價格為1.75 兆 日圓，這將使日本成為僅次於澳門，世界第2大賭博市場。

《日經亞洲評論》報導，根據全球博彩顧問公司（Global Betting & Gaming Consultants）統計，雖然2017年全球賭場收入比同期增長了8.8％，不過這個產業正面臨一些攔阻，主要是因為近年來中國政府力倡反貪腐運動，中國遊客到訪澳門的人數有所減少。

看好日本的賭博市場， 拉斯維加斯金沙集團和其他賭場運營商，花了數年時間遊說日本當局進行市場准入，希望能為賭博產業注入新的活力。 《The Japan News》報導， 金沙集團和 美高梅國際酒店集團，也準備好拿出100億美元（折台幣約3,082億元）注資日本賭場。

而在日本公司方面，SEGA颯美控股（Sega Sammy Holdings）也到南韓先試水溫，到仁川開設天堂城度假村（Paradise City Resort），派出了大約50名工作人員到當地學習賭場相關知識。該公司希望能贏得日本政府的信任，授權他們在日本開賭場。

而訓練賭場荷官的專門學校也已經開始招生和布局。2004年成立於東京的日本賭場學校（Japan Casino School）在今年四月於可能開設賭場的大阪成立分校。而他們在2017年的學生人數暴增到2,014人，比2016年整整多了一倍。報導指出，澳門的賭場業雇用了超過5萬名勞工，日本綜合度假村的合法化，預計也將創造許多就業機會。

雖然剛通過建設度假村的相關法案，但日本社會對於賭博並不陌生。日本媒體人野島剛去年投書《天下雜誌》即指出，日本社會充滿了賭博的元素，沒有哪個國家像日本一樣，把賭博融入日常生活。

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「我們日本人司空見慣，卻讓造訪日本的觀光客大吃一驚的，就是佇立在許多車站正前方，色彩繽紛，掛著大紅看板的柏青哥店。」而這樣的小鋼珠遊戲，曾為日本帶來高達30兆日圓的營收（約新台幣8.43兆元）。另外日本也有賽馬、自行車競輪、競艇等合法賭博，日本各地都有賽馬場和競輪場，實力堅強的賽馬或騎手都成了社會上的英雄人物。

日本早在2002年就開始為賭場合法化鋪路，在經過近15年的辯論，日本國會在2016年底通過法案，決定開放日本設置賭場。​​​​

「賭場不要開在我家旁邊」！日本超過六成民眾反對開賭場

不過，雖然國會通過了建設賭場的相關法案，地方政府為了振興經濟也對開設賭場躍躍欲試，但根據《日本共同通訊社》最近的一份民調顯示，支持建設賭場的民眾只有26%，有65%的民眾反對日本設立賭場。

《經濟學人》2017年報導指出，日本政府希望透過開設賭場帶來收入，但很難信服民眾接受賭場就蓋在自家附近 。柏青哥 的聲譽是很大的一個原因：儘管該產業已從20年前的高峰時期，縮減了約40％的規模，但仍有大約1萬多個柏青哥店，和 數千名上癮者。公眾的敵意也使橫濱市長（三個擬建的度假勝地之一）開始踩剎車。

《自由時報》報導，作為綜合度假村的配套法案， 日本參議院7月6日也通過《賭博依賴症對策法》，規範日本政府有義務針對賭博依賴症制定計畫，進行預防及幫助有賭博成癮的患者回歸社會。根據數據顯示，日本目前有3.6%的人口，約320萬人疑似患有賭博依賴症，該法律要求日本政府，需提出完善醫療的體制，並制定對策計畫，以幫助有賭癮的人回歸社會。

而台灣目前制定《離島建設條例》，開放離島當地縣市政府設置觀光賭場，但因社會環境及配套措施尚未成熟，幾次舉行博弈公投都並未通過。

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核稿編輯：羊正鈺