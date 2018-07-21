「別急著拿救生衣，你們用不到」：美國密州觀光船長依法下指令，造成17人罹難

美國密蘇里州一艘鴨子船昨（20）日遊湖遇暴風雨翻覆，船上31人中有17人罹難，有一家11口出遊、僅有2人生還，成為20年來最致命的觀光船事故。生還者更踢爆，船長當時要乘客別急著穿救生衣，還說「用不到」。

這艘水陸兩棲船昨天載客在密蘇里州布藍孫（Branson）附近的泰布爾羅克湖（Table Rock Lake）觀光，當地時間晚間7時（台北時間20日上午8時）左右遇上暴風雨，湖面頓時波濤洶湧，掀起巨浪拍打船身，最終一艘船返抵岸邊，另一艘卻不幸翻覆沉沒。

Video shows Missouri duck boats in lake before one capsizes, killing at least 13 and injuring others. https://t.co/Dw0NHWJpYf pic.twitter.com/Gy4sl54hqt — NBC News (@NBCNews) 2018年7月20日

船上僅有不到一半的人倖存，14名生還者中有7人受傷送醫，其中1人傷勢嚴重。密蘇里州州長帕森（Mike Parson）稱這起事件為「令人心碎的悲劇」。他說，船上遊客包括來自同一家庭的11名成員，其中9人罹難。

來自印第安納州的婦人柯爾曼（Tia Coleman）與家人昨天乘水陸兩棲的鴨子船遊湖，她告訴「印第安納波利斯新聞台」（Indianapolis），她和姪子是全家11人中唯二的生還者。



柯爾曼失去了9個家人，包括丈夫和孩子。她在電視訪問中披露，船長當時要乘客別穿救生衣。

別急著拿救生衣，你們用不到

柯爾曼在密州布藍孫（Branson）的病房裡告訴「福斯59電視台」（Fox 59）：「我失去了所有孩子，失去了我的丈夫，失去了我的婆婆、我的公公、我的叔叔、我的小姑，她是我的姊妹，我還失去了外甥。我沒事，但這真的很難熬。」

This is the Coleman family. Only two family members remain after the duck boat they were on capsized in Branson Missouri. pic.twitter.com/OjRQLhbGPE — Alexis McAdams (@AlexisMcAdamsTV) 2018年7月20日

柯爾曼說，她的丈夫會「希望全世界都知道」，當船身進水時，船長叫他們別穿上救生衣，而柯爾曼認為這就是致死的原因。



柯爾曼說：「船長當時告訴我們『別急著拿救生衣，你們用不到的』，所以沒人穿，因為我們聽了船長的話，他只叫我們坐好。」「但是聽了他的話以後，當我們該拿救生衣時，一切為時已晚。如果一開始就穿了，我相信很多人能倖免於難。」



船長也是14名生還者之一，現在人在醫院。《美聯社》報導，布藍孫市長指出，這名市長是當地最佳的推廣大使：「他出席所有的活動，他認識這裡所有人。他總是在推廣布蘭孫。」

密蘇里州船難，是近20年來最致命的「鴨子船」事故，人們在一輛事故受害者的車旁祈禱。｜Photo Credit：AP／達志影像

石郡（Stone County）警長雷德（Doug Rader）告訴記者，「據我的了解，鴨子船裡有救生衣。」但他拒絕透露乘客當時是否穿著救生衣。

遊船公司老闆吉姆·帕蒂森（Jim Pattison Jr）表示，由於天氣原因，這艘船「不應該在水中」，帕蒂森表示， 這起事故很可能是因為一場突如其來的暴風雨所致。

「通常湖面非常平靜，而這不是長途旅行，船到別的島嶼上然後返回。」帕蒂森說，這本來應該是一場寧靜的觀光體驗。在密州， 天氣變化迅速，可以在幾分鐘之內從陽光平靜的狀態，變為危險的風暴。

帕蒂森告訴《哥倫比亞廣播公司》（CBS News），該公司已經營運了47年沒有發生任何事故，並補充說船長在水上有超過16年的經驗。他說船上有救生衣，但補充說根據密州法律，乘客不需要穿著它們。 而據《WLTX》報導，美國聯邦和密州法律都不要求乘客在觀光船上一直穿著救生衣，只需在危急情況下穿上。

官員表示，國家運輸安全委員會（The National Transportation Safety Board）和美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正在調查這起事件。州長發言人瓊斯（Kelli Jones）說，17名罹難者來自6個不同州。《英國廣播公司》（BBC）則指出，死者年紀介於1至70歲。

半車半船：鴨子船安全再掀疑慮

而這起事件，也再次掀起美國社會對於鴨子船的安全疑慮。 鴨子船以其在陸地和水上旅行的能力而命名， 全世界有數百艘所謂的鴨子船，這類的兩棲車輛很受遊客歡迎，幾十年來一直提供旅遊服務。

不過，鴨子船過去也發生嚴重事故，自1999年以來已有40多人死亡。1999年，一艘船在阿肯色州溫泉附近沉沒，造成13人死亡； 2015年，美國西雅圖一艘鴨子船與一輛公車相撞，造成5名大學生罹難。

負責過鴨子船事故的律師指出，鴨子船是死亡陷阱，「 它們不適合水或陸地，因為它們是半車和半船。」這些船最初是為軍隊設計的，特別是在第二次世界大戰中運輸部隊和物資， 後來才改用作為觀光用途。

《路透社》報導，1999年船難之後，美國國家運輸安全委員會曾警告說，船隻的頂棚屋頂存在危險，如果其中一艘船傾覆，即使穿著救生衣的人「也很難逃脫」。 安全倡導者一直在尋求改進，而這起事故，也讓美國 當地議員表示，將研究可能的立法解決方案。

2015年9月，美國西雅圖一輛鴨子船（右）與公車發生致命碰撞。｜Photo Credit：AP／達志影像

日月潭曾發生嚴重船難，遊湖必備救生衣

而在台灣，日月潭曾在1990年8月曾發生58人罹難的重大船難事故，之後便嚴格要求遊客遊湖時須穿著救生衣，更不得有超載的情形。

不過目前各縣市對於救生衣的規範不同。《自由時報》報導，台北縣比照高雄市旗津渡輪模式，強制行駛於外海的娛樂漁業船，只要上船的民眾一定要穿救生衣，行駛於內河則免（往返淡水八里的渡輪不強制穿），但座位下要擺設足量救生衣，以備發生危險時民眾有基本自救能力。

花蓮賞鯨船這些會到外海的船隻，都需要在登船後立刻穿著救生衣。不過也有遊客雖然穿著救生衣，卻因胯下固定帶沒有穿好，導致跳入水中，救生衣浮在水上，人卻沈到水裡，救生衣穿著不正確，很難發揮救人的功效。

根據「臺灣慧行志工救生游泳協會」，穿著救生衣時，首先將救生衣套進頭部，讓搭扣留在外面，而且穿上救生衣時要扣上全部帶子，拉上拉鏈，或將繩帶綁好，尤其是繞過兩腿跨下的兩條帶子，務必要扣上，以免入水時救生衣受衝擊而脫落。

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