《耶穌和佛陀的六世情緣》：悉達多與他的兒子（上）

文：葛瑞・雷納（Gary R. Renard）

悉達多與他的兒子

虛空無南北，人心妄分別，執妄信為真。——佛陀

1980年代我聽一位佛教僧侶在合一教會（Unity church）演講，他的一句話引起我的注意：「對別人生氣，就好像自己喝毒藥卻指望別人死一樣。」這位僧侶了解存在的只有一體的我們，你對別人的任何想法終究會回到你自己身上。後來我的上師也再次提到這個觀念，使我更深入了解如何有效地化解小我。然而我在80年代初次接觸各種不同法門時，我就對一體論有了一些概念，儘管當時我才剛踏上靈性的道途沒幾年。當然，那時候我還不曉得如何體驗它，但我還是對它深感興趣。

阿頓和白莎剛開始來找我時曾說過：「吠陀哲學原屬於一體論的靈性學說，它主張梵是一切的一切，除此之外，都是幻相、非真、虛無、空。僅此而已。後來商羯羅善巧地把吠陀思想詮釋成不二論或一體論。」換句話說，實相與現象世界和宇宙完全無關。

這些話是我的上師第二次造訪時告訴我的，隨後我就買了我的第一本《奇蹟課程》。接著我很快就明白，《課程》所謂的上主也與小我的世界和宇宙毫無關係。後來我才知道還有另一種一體論，但我已經開始真正相信真實與虛妄之間的差異。

多年後，在2014年的一個溫暖夜晚，辛蒂和我來到好萊塢美麗的希臘劇場，欣賞她最喜愛的歌手莎拉．麥克勞克蘭（Sarah McLachlan）的演唱。希臘劇場是音響效果很棒的露天表演場地，最適合夏天來欣賞演唱會。中場休息時，我們在附近散步了一下。當我們走回座位時，瑪莉安．威廉森（Marianne Williamson）就站在我們的面前。我真的很開心她過來跟我們打招呼；但表演即將開始，我們只簡單講幾句「演唱會真棒」之類的話，並互相擁抱寒暄了一下子。

有趣的是，三天前的國會議員初選我們才投票給瑪莉安．威廉森，因為她剛好在我們的選區。雖然這次她沒有贏得選舉，但我覺得她出來參選還是很值得的。這次她以獨立候選人的身分參選；但我認為她如果是民主黨候選人的話，勝算可能會更大。不過這是她自己的決定，況且人生還有比輸贏更重要的事。

那一天晚上跟偶爾的情形一樣，辛蒂自己先回房睡。我本來就是夜貓子，她比較習慣正常的作息。當時我正坐在電視機前的椅子上打瞌睡；才一睜開眼睛，我就驚訝地看見阿頓和白莎坐在沙發上，儼然一副已準備要談話的樣子。此時通往寢室的門是關著的，白莎開始說話了。

白莎：嗨，我們的愛樂者，今晚的演唱會聽得開心嗎？

葛瑞：當然囉，辛蒂愛死了。但是等等，我們這樣不會吵醒她嗎？ 她可能會走過來，第一次親眼看見你們！

白莎：不會的。我們已在心靈的層次與她結合，暗示她進入沉睡並作個好夢。就算她真的聽到什麼，也會認為那是電視機的聲音。

葛瑞：哇，這是第一次我跟你們談話還有其他人在屋子裡呢，感覺很不一樣。

白莎：如果時機成熟，我們也會在辛蒂面前現身。不過你知道的，這也得要看她自己。因為我們是聖靈化為人形來與人交流，我們知道人們是否準備好接受適當的神祕體驗。有些人現在不需要神祕體驗；有些人則需要神祕體驗來鼓勵他們。

阿頓：你可知道早在80年代後期及90年代初期，有時候你在靜坐時，我們就現身在你旁邊？ 我們會坐在那裡。但是當你一張開眼睛，我們就會消失不讓你看見。因為我們會評估你是否準備好，並等待最適當的時機，直到在緬因州的那一天。

葛瑞：聖多瑪斯節！

白莎：對呀，世上沒有一件事是巧合的。但如果你早一點準備好，我們也會提前現身。不過在那之前，我們也現身過幾次，只是你都沒發覺。

葛瑞：不會吧？ 不過知道你們在我身邊，還是讓我感覺很窩心。謝謝你們的耐心陪伴。

白莎：反正我們也沒事幹。哈，開玩笑的啦。

葛瑞：可是，這樣會不會與「劇本早已寫定」和「一切都注定好」的觀念互相矛盾？

阿頓：不會。根據《課程》的說法，困在世界的你仍有一種能力，還記得吧？

葛瑞：嗯，我記得。是抉擇的能力。我可以選擇聖靈；我能下定決心正確地看待世界。換句話說，我仍看著這部我習慣當真的人生電影，但我選擇聽從聖靈對它的詮釋，而不再聽小我編造故事。如此一來，我的人生體驗也就變得完全不同。你們剛才就是要表達，是我自己的進步讓你們知道我已準備好接受不同的體驗。儘管是同一部電影，但我已準備好要聆聽正確的詮釋。

阿頓：是的。你不再相信自己的詮釋，而是聽從聖靈的指引。人們必須願意不再以自己為師，因為如同《課程》說的，它們的教學成效不彰。但這需要具備某種程度的謙遜。

葛瑞：所以我至少做對了某些事。

白莎：其實你做對了很多事。當然，你會犯錯。不過那些錯誤全都可以忽略。我們一開始就告訴過你，我們永遠不會評判你。你想聽我們今晚要告訴你的事嗎？

葛瑞：不知道耶，我現在有點累了。你們能不能把要說的內容直接植入我的心靈，就像你們對辛蒂做的那樣？

白莎：我們接下來要談的是佛陀，以及一位跟他非常親近的人。

葛瑞：我猜，你們說的那個人就是J兄？

白莎：很高興你有注意聽。佛陀真正的名字是悉達多（Siddhartha），許多包括西方人在內的靈性修習者都聽說過他的故事，而佛教徒更是耳熟能詳。但它畢竟只是故事，就像J兄的故事一樣有真有假，其中有一部分甚至是宗教的神話。但我們要說的佛陀故事不是神話。

阿頓：大約在J兄前的450年， 悉達多誕生在東印度的王族， 他的父親是淨飯王（Suddhodana）。他是由姨母摩訶波闍波提（Mahaprajapati）撫養長大的。他從小就與外面的世界隔絕，不知人間疾苦。由於有廣闊的花園林池，可以遊玩的地方很多，因此悉達多在巨大的王宮內一點都不覺得自己受到限制。摩訶波闍波提對他寵愛有加，淨飯王也給他最好的教育。所以他也知道當時外面的世界是什麼樣子，只是不被允許出宮親眼目睹實況。

19歲時，摩訶波闍波提按照淨飯王的意思，介紹一位美麗的女子給悉達多認識，並且在一年後成為他的妻子，她的名字叫耶輸陀羅（Yasodhara）。他們兩人彼此一見鍾情，因此這樁婚姻沒有任何的強迫感；他們對這樣的安排也感到很歡喜。他們前幾年的婚姻生活，就像童話故事般幸福快樂。淨飯王希望早一點抱孫子。可是幾年過去了，這對夫妻還是沒能生下孩子。不僅淨飯王感到失望，連他們夫妻倆也覺得十分沮喪。

隨著歲月流逝，悉達多在王宮裡越來越待不住。儘管他深愛著美麗又聰慧的妻子，但他開始越來越渴望去看看父王禁止他目睹的世界。耶輸陀羅深愛著悉達多，她可以看出丈夫眼中想要出宮的渴望，於是想盡辦法勸阻他留在王宮中。

悉達多開始出現一些夢和顯境（visions），告訴他該出去遊歷探訪諸多修行人，他的解脫正在王宮的花園和牆壁外等待著他。這對悉達多來說是個困難的決定，因為他知道這樣做其他人會很受傷。他是個溫柔又善良的人，不想要任何人因他而受苦。

但悉達多自己卻非常痛苦。他感覺自己好像失落了什麼，必須出宮把它找回來。他的夢和顯境也讓他看見自己前世的靈性追求，並且會有一個神祕的陌生人幫助他找到他所要尋找的。經過多年的懷疑和猶豫不決，悉達多覺得自己不得不採取行動了。儘管心如刀割，他還是在某個夜晚趁大家都熟睡時，從一個祕密出口離開王宮。這祕密出口是他小時候就發現的，只是一直都沒勇氣使用它。

耶輸陀羅心都碎了。她告訴自己，只要悉達多滿足了他對外面世界的好奇心就會回來。這是她的祈禱。但是緊接著，她另一個幾乎早已忘記的祈禱竟然應驗了。原來耶輸陀羅發現自己懷孕了。她既開心又難過，因她沒能及時告訴悉達多這天大的好消息。

佛陀有兒子，但知道的人並不多。他的兒子叫羅睺羅（Rahula）。這部分的故事並不是所有佛教徒都能接受。因為佛教很多元化，關於佛陀的兒子有許多不同的說法。總之，悉達多不知道自己已經有了孩子，前幾年的時間都在東印度地區尋師問道。從某方面來說，他的尋道之旅只是在重複他前世的經歷，就像是一種複習。但這一世有點不太一樣。他在王宮享盡了人間的榮華富貴，於是與其他事物形成一種強烈的對比。最後，他選擇了苦行。

經過數年的苦修後，悉達多得到他在中國那一世的相同結論：禁欲苦行是不必要的。但他若不曾有過榮華富貴的生活，就不可能澈底領悟到這一點。因為王宮的富足生活使他體悟到，擁有物質和感官的快樂並不能真正滿足他。而現在他了解，即使放棄這些事物及其他所謂的美好生活，也仍無法使他感到滿足。

葛瑞：所以他最後採取中道？

阿頓：是的。但對悉達多來說，這時期他有了另一個重大突破。他成為靜坐的大師，並領悟到靜坐本身無法使人開悟，因為它無法化解小我。然而要達到開悟，化解小我是百分之百必要的。不過話說回來，勤加練習靜坐，確實能讓心靈變得平靜又有力量；如此一來，要修行或訓練心靈也就變得更為容易。當心靈處於靜心狀態時，操練某個思想體系就會更有效果。你自己在緬因州時也發現了這一點。

葛瑞：是呀，當時我每天都靜坐。我現在也會靜坐。這些年來，我做了各種不同的靜心；剛開始我只是隨著直覺的引導去做，後來我才明白原來這是聖靈的指引。我從來沒研究或學習過靜坐，但我好像自然而然就想起該怎麼做了。後來我開始操練《課程》，我發現練習靜坐能使我更容易觀察自己一整天的心靈運作。

此外我也注意到，練習手冊中有好幾課與靜坐的關係密切，雖然它們跟傳統的靜坐不完全一樣。因為它們會牽涉到某些特定的思維，除非你練習的那一課要求你把所有的念頭都靜止下來。另外，〈學員練習手冊〉後面的幾課也牽涉到邁向上主的實際方法。總之，我確實認為靜坐幫助我更有效地操練《課程》。但人們只要做好〈學員練習手冊〉的練習，同樣也能開始獲得靜坐的一些好處。

阿頓：沒錯。悉達多因為靜坐而喚起更多前世的記憶和學習過的東西，並且也憶起他的朋友J兄在每一世的樣貌。悉達多知道J兄就是他要找的那位能幫助他開悟的人。雖然他不曉得J兄這一世長什麼樣子，也不知道他會是誰，但他還是想把他找出來。

他以前在夢幻的人生所學的一切都回想起來了。你也知道的，你所學的一切永遠不會消失，但你必須憶起它們，而靜坐對此大有幫助。

悉達多捨棄極端的修行方法，過著中道及禪修的生活。他修苦行時有幾位追隨者，但後來大部分都離開他了。不過，許多人開始來聆聽他的教導及分享他的智慧。他開始成為眾所周知的上師，儘管他對此一點都不在乎。他的中道思想也適用於他對人們的態度。

葛瑞：這讓我想起一句話：「凡事都要適度，包括適度也要適度。」

阿頓：沒錯。這就是為什麼肯恩以前經常告訴學員說：「別忘記怎樣當個正常人。」

（註：我們在第七章會談到更多關於肯恩．霍布尼克這位前輩。）

白莎：我們的朋友悉達多相信，重要的不是你做什麼，而是你到底是怎麼想的。當然，你的行為舉止是你的想法的結果；但悉達多現在把顛倒的因果糾正回來，把馬匹放回馬車的前面。他在王宮學習過吠陀經典和奧義書，因此非常了解梵與世界之間的差別。如同《薄伽梵歌》所說的：「凡是真實的，永遠存在；凡是不真實的，未曾存在過。」但到目前為止，悉達多還沒真正體驗到它，因此他決定找方法來活出它。他設定的目標是，隨時隨地都能真正體驗到這個真理。這是相當困難的目標，但他的心意已決。

他進行清明夢（lucid dreaming）的修練，他曾在老子時代那一世做過這種實驗。最後，連他的弟子也開始進行清明夢的修練。因為他們認為，如果能在夢中自主決定自己的選擇，那麼在死亡的中陰狀態就有能力選擇不再輪迴。不過這是行不通的，因為唯有完全化解小我才有辦法真正終止輪迴。但清明夢的修練還是有幫助的，因為它能讓你在這看似清醒的時刻，知道自己其實是在作一場人生大夢。

雖然這一世的悉達多沒有太多的痛苦，但他非常想念耶輸陀羅。他甚至曾短暫地考慮過回家探望。不過，他隨後又有不同的看法。他領悟到，想念家人並因此想做點什麼，其實就是一種痛苦、一種受世間捆綁的羈絆。一旦你遭受捆綁，你就必須依賴它而成為奴隸。悉達多想要解脫；他想從世界及各種形式的痛苦中解脫。印度人稱「苦」為dukkha（後來佛教徒也這樣稱呼痛苦）。此時，他又有重大的領悟：痛苦是由欲望產生的。倘若你什麼都不需要呢？ 那麼即使你沒有某樣東西，也不會感受到任何的痛苦。問題是，既然世間的一切都不是真實的，你為什麼需要它呢？ 一旦你不需要從別人身上獲取什麼，你便能與他人建立起真正的關係。要做到這一點，你並不需要禁欲苦行，或在物質上捨棄這個世界。這件事可以、也應該在心靈上完成。

相關書摘 ►《耶穌和佛陀的六世情緣》：悉達多與他的兒子（下）

書籍介紹

本文摘錄自《耶穌和佛陀的六世情緣：告別娑婆外傳》，橡實文化出版

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作者：葛瑞・雷納（Gary R. Renard）

譯者：謝明憲

他們曾是朋友、父子、戀人、柏拉圖的學生，

在輪迴轉世中，相遇相惜，最終一起登上悟道的階梯。

「告別娑婆三部曲」番外篇，中文版終於上市

全球暢銷經典，超過22種語文譯本

直指耶穌和佛陀的悟道真髓，加速永斷輪迴！

一探東西方兩位大師，之所以成為大師的神祕歷史

我們都在時空中結伴旅行，如同大海中的魚群一般，

生生世世，走在彼此的軌道上，即使看似分離，最後注定會再次相遇，

而沿途所走的每一步，都是導向下一步的必經之路。

耶穌和佛陀在過去世中，大約認識彼此40世左右，

不過，其中關係最密切的只有六世。

他們曾在公元前700年的日本，同修神道教，還愛上了同一個女生；

在公元前600年的中國，一起拜老子為師，歷經六年的苦行歲月；

在公元前500年的希臘，一起追隨著柏拉圖，聆聽「洞穴寓言」開示；

甚至最後一世，佛陀轉世成為耶穌的門徒腓力，伴他走完十字架之路。

這六世情緣中，他們如何相識、相互扶持，最後迎來解脫之道？

耶穌是如何成為耶穌，佛陀又是如何成為佛陀的？

他們在成為耶穌和佛陀之前，過著怎樣的人生？面臨過哪些考驗？

二十多年前，兩位高靈上師阿頓和白莎在葛瑞面前現身，並與他展開一系列關於靈修經典《奇蹟課程》的精闢對話。葛瑞將其所學分享在《告別娑婆》、《斷輪迴》及《告別娑婆3：愛不曾遺忘任何人》三本書中，它們因此成為不朽的暢銷之作。

本書並非「告別娑婆三部曲」的一部分，而是三部曲的番外篇，獨立成書來向新讀者介紹這引人入勝的鉅作。本書談的是「悟道的階梯」——耶穌和佛陀在登上幻相之梯時所經歷的各種不同階段，以及我們如何借鏡他們的經驗，使自己在靈性的道途上節省大量時間。

阿頓和白莎透過這本書，更清楚地闡述一個人悟道必經的四個階段：「二元論」、「半二元論」、「一體論」、「純粹一體論」之間的差異；並再次強調，只要能內化這些功課，便能加快告別娑婆、永斷輪迴的速度。

Photo Credit: 橡實文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺