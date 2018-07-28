《耶穌和佛陀的六世情緣》：悉達多與他的兒子（下）

文：葛瑞・雷納（Gary R. Renard）

►《耶穌和佛陀的六世情緣》：悉達多與他的兒子（上）

葛瑞：但是《課程》會說，導致痛苦和匱乏感的不是欲望，而是那看似與上主分裂的感覺。事實上，欲望只是匱乏的一種徵狀；其解決之道就是去化解你與終極源頭分裂的感覺。

阿頓：是的，葛瑞。但欲望能使這分裂之感變得更為真實。現在我們先著重在悉達多的體悟上，稍後我們再來探討他的法門所欠缺的一樣東西。他歸納所有的體悟後，得出一個最重要的結論：要化解那造出一切幻相的小我是可能的。印度教不僅對小我知之甚詳，而且知道小我只有一個，或他們所謂的「那顯現為萬象的一」。這世界的形形色色或你所見到的一切，都是小我妄造出來的。一旦找到化解小我的方法，你便找到化解幻相之因的方法！

悉達多就是在這階段發現了思想與信念的協同作用（synergy）。我們必須清楚了解的是，雖然當時印度教是多神的信仰，但悉達多並沒有將這種信仰具體化，因為他們信仰的對象莫衷一是。許多印度教徒會從眾神中挑選一個，例如濕婆（Shiva）或毗濕奴（Vishnu），然後終生只專注於禮拜這位神。一神論出現於世是遲早的事，而且在悉達多的時代，當今三大一神論宗教之一的猶太教已經出現。但悉達多在心理上並沒有獻身於某位神祇，而是選擇專注於他所謂梵——亦即實相——的「高我」（Higher Self）上。信念的力量就是要展現在這個地方。關於信念的力量，你聽過些什麼？

葛瑞：這簡單。你終究會受到你選擇相信之物的影響。

白莎：說得好。你選擇相信的東西，就是你認為真實的東西，因此你就會得到那樣的體驗。明白這一點後，悉達多將自己的信念從這世界撤回。經過數年的修行，他不再相信這世界；相反的，他把信念放到他認為最正確的地方，亦即相信梵或實相。

不僅如此而已。當悉達多不再相信這世界，這世界對他就越沒影響力，於是他開始真正體驗到人生越來越像一場夢。雖然他還沒完全找到解脫痛苦的方法，但他已經有很大的進步。

悉達多繼續在東印度遊歷，教導他的智慧並化解他的小我。他沒有在物質上否定這世界，而是在心理上否定它；他拒絕相信它、忽略它，並將信心放在他所能感受到、在幻相面紗背後的實相上。

他離開王宮時是27歲。20年後的某一天，悉達多正在教導弟子離苦得樂之道時，有一個人站在席地而坐的眾弟子後面，表情驚訝地看著這位大師。由於悉達多從小就與外面的世界隔絕，只有在王宮裡工作的人才認得他。群眾中的這個人認為大師應該就是悉達多。於是在眾人散去後，他走到前面看個仔細，並詢問大師是否記得他。他說他叫瓦德梅（Vadmer），曾在王宮的花園工作，還說王宮裡的人得知王子離開後，大家都很傷心。

悉達多既驚訝又好奇。他問瓦德梅多久以前離開王宮，瓦德梅回答大約兩年前。悉達多繼續問他耶輸陀羅的近況。瓦德梅鞠躬說，耶輸陀羅已於三年前發高燒病逝了。悉達多的眼裡開始出現淚光。他原以為自己不再受這世界的果相影響，但顯然尚未完全做到。不過他的眼淚並沒有持續太久，因為他聽到了後面這段話。

瓦德梅問悉達多，他的兒子是否有找到他？ 悉達多不敢相信自己的耳朵。他竟然有兒子！ 他既震驚又高興。妻子過世的傷心與得知有子的喜悅，這悲歡交錯的二元性使他不知所措。他問瓦德梅，他的兒子叫什麼名字？ 瓦德梅回答說，他的名字叫羅睺羅；他在母親病逝大約一年後，就離開王宮尋找他的父親悉達多。

這改變了悉達多的一切。從那一刻起，他只想做一件事：找到羅睺羅。他從瓦德梅口中得知兒子的詳細相貌。隔天，他開始往王宮的方向走去，並沿途問人是否看見一位20歲左右的高瘦黑髮青年說要尋找父親。

葛瑞：哇，所以悉達多當時還沒完全悟道，只是他的學習和體驗已經很接近了。但他後來跑去找他的兒子。

阿頓：沒人會說他想找兒子有什麼不對。我們只是要提醒你，現在他在尋找那看似在他之外的某個東西。只要有某個東西是在你之外，就表示你把它當真了；於是你就不是處於一體的狀態，而是分裂的狀態。事情的演變再次喚起悉達多的欲求：想找到自己的兒子的渴望。欲望會導致痛苦，這是一種循環。

白莎：所以說，極少人準備好接受這絕不妥協的原則：你把某人當成真實的那一刻，你就是在操練分裂。

葛瑞：太好了，以後我演講可以用這句話當開場白。哈，開玩笑的。我懂你所說的。這讓我想起J兄對海倫個人說的一句話，但她後來把它分享出來。這是關於海倫無法對他人的請求說「不」的問題。J兄告訴她，如果她無法對他人的請求說「不」，就表示她尚未克服以小我為中心的習性。

白莎：是的，葛瑞。如果你無法說「不」，就表示你把它當真了。也就是說，你認為有一個真實的人，你必須做某件真實的事，來幫助他解決真實的問題。不過，我們的意思並不是說你不能答應幫助別人，而只是說你沒有非得一定要。

葛瑞：我明白了。反正只要養成跟聖靈一起做事的習慣，自然就會得到該怎麼做的引導。噢，天啊，我想到一件事。你們說悉達多在找一個能幫助他的人，而且他們有一天會找到彼此，那個人該不會就是他兒子吧？

白莎：沒錯。

葛瑞：J兄在那一世是他兒子？

白莎：是的。

葛瑞：你們的意思是說，後來人們稱之為「耶穌」的那個人是佛陀的兒子？

白莎：完全正確。

葛瑞：不會吧！ 不過，我得承認這是說得通的。畢竟這兩個人一路好幾世都相遇在一起。

阿頓：但那一世他們還沒憶起彼此，因為他們尚未見到面。這是悉達多這麼久以來，第一次開始感覺痛苦，因為他非常想念自己的兒子。他帶著心中的渴望，經過一個村莊又一個村莊，用一年的時間橫跨整個國家，還是沒能找到彼此。

幸好，晚間休息及反省的時刻，悉達多平時訓練有素的心靈又逐漸恢復正念。很快的，他的內心又充滿了平靜。要記得，你學過的東西會一直與你同在。就算你暫時忘失所學，總有一天你還是會回想起來。開悟就是這個樣子。你會忘記真相，然後又憶起真相，直到有一天你再也忘不了。

白莎：這一世的羅睺羅也對各種靈修法門知之甚詳，同時也憶起前世所學的許多東西。

悉達多和羅睺羅都有堅持不懈的個性。你知道的，這是走在靈性道途上的人最重要的特質。當時羅睺羅已經尋找父親三年了，但他們父子仍堅決要找到彼此。然後有一天，在一個小水塘邊，羅睺羅忽然有一種莫名的興奮感，好像認出某種非常熟悉的東西。他轉身一看，悉達多就站在他的面前。他們立刻就認出彼此。他們沒有擁抱，也沒有興奮的雀躍。因為當時這些行為被認為是不莊重的。他們只是彼此鞠了一個躬，悉達多的眼睛出現了喜悅的淚水。

他們找了一個地方促膝長談。他們有好幾小時的時間，都在談論他們這一生的故事；但同時他們也知道，那也就只是故事而已。接下來的幾週，他們回憶起前世的事和所學的一切，並且知道累世以來彼此曾經是對方的什麼人。於是他們作了決定：他們要一起度過餘生，學習尚需學習的東西，並將所學應用在人生夢境中發生的一切。他們將一起得到救贖。

他們的學習突飛猛進，不僅明白悟道所必須了解的一切，並且還能加以實際應用。他們知道自己必須澈底化解小我，於是努力練習不把夢境當真。悉達多的痛苦很快就療癒了。最後，他們找到重要的一塊拼圖：既然夢境不是真的，就沒必要渴望它；沒有了渴望，也就不會有痛苦。他們甚至把佛教的這個教理更推進一步。既然身體只是夢境的一部分，身體就不是真實的；那麼你所感受到的痛苦，也不是真實的。換句話說，你不是感受到真實的痛苦，而只是作了痛苦的夢。由於夢境只存在於你的心靈，因此你可以改變你的心靈對於夢境的看法。

你晚上躺在床上作夢時，你的肉身並沒有真正在夢裡，只有你的心靈。同樣的，你稱之為「人生」的這場大夢，以及你所謂的清醒時刻也是如此。你的肉身並不是真的在這裡；它不過是同其他任何事物一樣，都只是一種投射。

悉達多和羅睺羅寬恕了他們的人生。他們寬恕自己在王宮中感受到與世隔絕的疏離感；他們放下想念耶輸陀羅的傷痛。但這不代表他們忘記這些東西。有些人錯誤地以為，當你完全寬恕某樣東西，這東西就澈底從你的心靈消失，然後你再也不會想到它。但事實並非如此。其實差別只在於，當你再次想起過去的傷心事，它已無法對你造成任何的影響。它變成中性的，再也不會令人感到傷痛。

從這一點也可以看得出來，你到底有沒有真正寬恕。當時悉達多和羅睺羅並不是用寬恕來想這件事；他們只是認為這是一場夢，不必把它當真。事實上，這是寬恕最重要的領悟。不過，他們還遺漏掉一步。他們自然而然也發現了這一點，因為他們的覺知已經大幅擴展。而這一步也成為他們最後一世最重要的焦點。

葛瑞：很久以前我研究佛教時，得知佛教有所謂的四聖諦。他們當時也宣揚它嗎？

白莎：他們當然了解這些東西，包括八正道。但是別忘了，佛教是後來才成為宗教的。身為佛陀的悉達多並不是佛教徒，佛教是他的追隨者後來才成立的。沒錯，悉達多在那一世的晚期有再收一些弟子；但這些弟子跟現今大多數人一樣，很難持續堅持一體論。然而綜觀這一切，佛教確實包含許多偉大的真理，能夠幫助人們保持正念。

我們那兩位朋友持續精進修行，直到他們的心靈能告訴身體該感受什麼，而不是身體告訴心靈該感受什麼。他們已抵達全然的本因之地而不再處於枝末的果境；換句話說，現在他們是世界的源頭。他們已達到梵的狀態；他們已成為非二元的生命體。

悉達多活到82歲，羅睺羅只活到52歲。但這並不重要。因為他們待在一起30年，並且已能自主這個世界。現在，只剩下一件事還沒完成。有一天，羅睺羅告訴悉達多：「我想你知道，我們還漏掉了一件事。」悉達多回答：「是呀。我們一起走到這境地，我希望我們能一起在那與我們彼此一體無別的上主裡覺醒。」接著，他又幽默地補充說道：「下一次換你當師父。」

悉達多和羅睺羅知道他們還得再轉世一次；倒不是因為他們自己需要，而是其他的眾生需要他們。他們原本可以選擇在那一世完成自己的功課；但他們後來了解到劇本已經寫定，他們得在一個更大的計畫中扮演好各自的角色。有時為了幫助眾生指出正確的方向，就必須要有一位大師出現於世；這位大師甚至還得以身作則教導眾生一、二件看似重大的功課。他們兩人都知道，他們在人間的最後一世將體驗到他們的天命；當他們返回終極源頭的一體性時，上主將親自踏出最後的一步。

當羅睺羅染上同他母親一樣的疾病而離開這具身體時，他知道最有意思的一世即將展開。他非常的開心；他已準備好要繼續完成這項任務。如同《奇蹟課程》後來說的：「他已經整裝待發了，又有許多強而有力的弟兄與他同行。」

相關書摘 ►《耶穌和佛陀的六世情緣》：悉達多與他的兒子（上）

書籍介紹

本文摘錄自《耶穌和佛陀的六世情緣：告別娑婆外傳》，橡實文化出版

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作者：葛瑞・雷納（Gary R. Renard）

譯者：謝明憲

他們曾是朋友、父子、戀人、柏拉圖的學生，

在輪迴轉世中，相遇相惜，最終一起登上悟道的階梯。

「告別娑婆三部曲」番外篇，中文版終於上市

全球暢銷經典，超過22種語文譯本

直指耶穌和佛陀的悟道真髓，加速永斷輪迴！

一探東西方兩位大師，之所以成為大師的神祕歷史

我們都在時空中結伴旅行，如同大海中的魚群一般，

生生世世，走在彼此的軌道上，即使看似分離，最後注定會再次相遇，

而沿途所走的每一步，都是導向下一步的必經之路。

耶穌和佛陀在過去世中，大約認識彼此40世左右，

不過，其中關係最密切的只有六世。

他們曾在公元前700年的日本，同修神道教，還愛上了同一個女生；

在公元前600年的中國，一起拜老子為師，歷經六年的苦行歲月；

在公元前500年的希臘，一起追隨著柏拉圖，聆聽「洞穴寓言」開示；

甚至最後一世，佛陀轉世成為耶穌的門徒腓力，伴他走完十字架之路。

這六世情緣中，他們如何相識、相互扶持，最後迎來解脫之道？

耶穌是如何成為耶穌，佛陀又是如何成為佛陀的？

他們在成為耶穌和佛陀之前，過著怎樣的人生？面臨過哪些考驗？

二十多年前，兩位高靈上師阿頓和白莎在葛瑞面前現身，並與他展開一系列關於靈修經典《奇蹟課程》的精闢對話。葛瑞將其所學分享在《告別娑婆》、《斷輪迴》及《告別娑婆3：愛不曾遺忘任何人》三本書中，它們因此成為不朽的暢銷之作。

本書並非「告別娑婆三部曲」的一部分，而是三部曲的番外篇，獨立成書來向新讀者介紹這引人入勝的鉅作。本書談的是「悟道的階梯」——耶穌和佛陀在登上幻相之梯時所經歷的各種不同階段，以及我們如何借鏡他們的經驗，使自己在靈性的道途上節省大量時間。

阿頓和白莎透過這本書，更清楚地闡述一個人悟道必經的四個階段：「二元論」、「半二元論」、「一體論」、「純粹一體論」之間的差異；並再次強調，只要能內化這些功課，便能加快告別娑婆、永斷輪迴的速度。

Photo Credit: 橡實文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺