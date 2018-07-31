《拆解問題的技術》：如何拆解斜槓時代的職業選擇？

文：趙胤丞

斜槓不是樣樣都會，樣樣不精通，而是專注於自己的追求卓越

最近兩年，「斜槓」一詞成為熱門名詞，不知道你對這個名詞有什麼樣的理解與定義呢？

我自己在《斜槓青年》一書的閱讀當中，體驗最深刻的是，了解到：「經驗法則已不再適用」這件事。

這是一個沒有法則的時代，必須依靠自己的探索和全新的嘗試，來建立這個「沒有過往模式」的世界新規則。

這時候，我們要依靠的或許不再是過去別人怎麼做的經驗，而是要學會「自己解決新問題」，這正是這本《拆解問題的技術》一書的出發點，這是一個我們必須先學會自己解決新問題的時代。

拆解你的職業選擇

現在的工作模式變化，以及可以採取的職業組合，全部都越來越多樣，《斜槓青年》這本書，把工作組合模式整理拆解成五種類型，頗值得我們借鏡參考：

穩定收入＋興趣愛好組合

左腦＋右腦組合

大腦＋身體組合

寫作＋教學＋演講＋顧問組合

一項工作多項職能型

不知道大家看到這樣的工作組合分類後，有什麼樣的啟發？

這五種項目內容，對我來說都是「戰略」，是我如何拆解自己的天賦與愛好，找到自己可以安身立命的工作模式的「戰略」。

以前我們的戰略很簡單，就是找一個工作，然後好好發展。

但現在這樣的工作模式可能行不通了，於是我們就要重新拆解，那可以如何拆解更多樣化的工作模式呢？斜槓就給了我們一個拆解的基本。

只是我有一個小小提醒，不是做很多工作才叫斜槓，那叫做兼職。

依照我跟身邊各領域的頂尖好手討論研究過：

能夠斜槓的人物都是「先有」自己的一技之長。

也就是在單一領域已經很突出的人，能夠吸引到其他領域的朋友邀請跨界，這樣的斜槓才更有效率地累積。

拆解達成職業選擇的方法

但是戰略是一回事，如何達成戰略更關鍵。

那我要怎麼做才能夠完成自己選擇的戰略呢？需要的就是戰術跟執行力。戰略設定目標，而戰術就要去拆解目標，把它化為實際的行動，這又是下一個階段的拆解。

因此，而我會建議各位拆解出自己適合的工作目標後，繼續拆解行動方案。可以先把目標與行動方案的重點放在一年之內可以完成的項目當中。選定戰略之後，問自己幾個問題：

我該做哪些事情能夠更靠近這目標？

我如何做能夠更靠近這目標？

我需要哪些資源能夠更靠近這目標？

在執行方案當中有沒有什麼阻礙？風險？

我該如何排除這些阻礙與風險？

把執行方案跟行動路徑都思考清楚之後，會發現自己思維也更加清晰，接下來就是快速行動把成果執行產出。

我的拆解職業選擇範例

舉例來說，像我選擇的是「寫作＋教學＋演講＋顧問組合」。

因為我目前的角色是講師，主要的收入來源是講課收入，所以如果能夠拓展自己的寫作與顧問角色領域，都是多元化自己營收的戰略。

而這這幾項職業選擇與行動，彼此之間都會「相關聯」，可以有加乘作用。

像是：

可以透過演講來增加書的銷售量。

可以透過書的銷售量來增加新的客戶。

也可以透過顧問案來增加書的銷售與課程的帶動。

這就是所謂的加乘效果。

如何選擇你的斜槓？

而每個人所從事的產業各不相同，可以向目前所屬產業中的領袖標竿人物看齊，仔細看看這些標竿人物是屬於上面五種的哪一種，以這樣的標竿人物為典範來分析。之後加以模仿，三五年之後，你會驚訝地發現自己驚人的成長。

而這樣的自我成長也會帶動更多的機會與更寬廣的視野，薪資的成長也就成為了必然的結果。

這時候我覺得應該要再提一個很重要的觀念，也就是在《刻意練習》一書當中提到的：

投注足夠時間以正確方式練習，才能有所進步。

所謂「斜槓」，不是什麼都玩一點，什麼都不專精，要能在多領域都有所成就，那麼每一個領域都要投注時間並正確練習，或是要讓領域之間有關連。

如何發展你的斜槓？

那麼，要如何讓自己的斜槓卓越呢？

無論是哪個領域，改善表現最有效的方法，其實都源自同一套通用原則：「刻意練習」。一般練習法讓你學會，刻意練習讓你卓越。

任何領域最有效且最有用的練習方式，是藉由掌控大腦與身體的適應力，一步步創造出之前不可能擁有的能力。有目標的練習其實 還不夠，更重要是發展出能避免短期記憶限制，並同時有效處理大量資訊的心智結構。

在《刻意練習》一書當中提到，能夠有所成就的刻意練習有四個特質：

明確的目標。

講求專注。

意見回饋。

跨出舒適圈。

在書的前面，我有提到要主動以主管思維來鍛鍊工作模式，就是結合這四個要素的一種練習拆解，也是進步的最快模式。

而這也連結到我最近讀到的一本經典著作《人生的長尾效應：25、35、45的生涯落點》，書中的實際作法跟思維模式非常適合職場人士。我在前面篇章也有提到過，書中透過三階段架構我們的職涯發展，每個階段都是息息相關的，分別是厚植實力（第一階段）→大展身手（第二階段）→投資傳承（第三階段）。

這其實也是個發展斜槓職業，刻意練習技能的拆解模塊。

在我的觀點當中，這三個階段看似容易，其實需要做的準備功夫真的很多。而最重要的區塊是「厚植實力」。

怎麼說呢？基礎功打得穩固，才能夠應對迎面而來的挑戰與機會。

有實力的人遇到機會就會往上，沒實力遇到機會也只能錯過。

簡單來說，沒有修好的功課會不斷出現，直到修煉完成，你才能真正晉升下一個階段。所以厚植實力才是重點。

即使是職場人士也能發展斜槓

斜槓也並非只是年輕人、創業者或專業人士的專利，一般職場人士同樣可以在既有的工作上發展斜槓。

有一點要提醒大家：不要以公司目前的任務完成就滿足，要思考看看這個產業五年之後如何變動，如果是我，該做什麼樣的準備？

因為近年來科技日新月異，連許多知名的企業，也可能一夕之間把台灣全部的業務單位給結束，現在這個時代已經不像我們父執輩的年代，能夠一份工作做到退休。

持續學習，不再是個口號，而是已經來到的必然問題與挑戰。我很認同程天縱先生的一句話：如果明天的我可以「被改善」，那麼今天的我就沒有什麼值得驕傲的。

努力地厚植實力吧！當自己的實力已經厚植，你會發現機會如雨後春筍般冒出來，多到你來挑選不完，這也是前面在講存錢時，我所謂「開源」的拆解方法。

相關書摘 ►《拆解問題的技術》：如何拆解學習了但還是記不住問題？

書籍介紹

本文摘錄自《拆解問題的技術：讓工作、學習、人生難事變簡單的30張思考圖表》，創意市集出版

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作者：趙胤丞

人生不會等你成為專家，挑戰不會給你第二次機會，你必須要一次就能把問題好好解決！

職場新鮮人怎麼面對沒經驗的工作難題？

職場老鳥如何面對新趨勢、新專案與人生職涯的抉擇？

你需要一種技術，即使是面對沒經驗的新問題，也能快速拆解，找出解答！

本書就讓知名企管顧問與心智圖老師，來教你如何「拆掉」職場與人生的各種難題，見招拆招！

這本書值得你一讀的理由：

30+張拆解職場、學習、人生難題的圖表，可以實際操作練習。

作者趙胤丞老師為台灣各大企業專案管理顧問、心智圖知名講師、心智圖暢銷書作者。

解決真實案例：專案問題、職場工作、簡報企劃、職涯規劃、學習考試、人生目標。

誰應該讀這本書？

常常需要企畫思考、解決新問題、管理複雜專案的工作者。

準備面臨大考、正要學習重要新知識，但找不出思考與學習捷徑的學習者。

職場新鮮人、面臨人生職涯選擇關卡的人。

拆解的技術是把問題化整為零，讓人能夠有動力去解決問題的技術。

拆解的方法是把目標拆解成行動，於是目標再也不是單純夢想的方法。

拆解的價值是在找到最核心的第一原理，確認最關鍵的變因，你就能輕鬆創造改變。

你常常在新問題卡關？你面對難題時常常手足無措？你放棄了許多感覺自己做不到的夢想與計畫？其實，只要學會「拆解問題的技術」，就能幫你在上述問題找到解決之道。

拆解問題，就是「快速整理思緒並產生行動的方法」。尤其對於常常腦袋一團混亂的朋友來說，這更是你應該學會的方法。透過拆解來整理思緒，能夠讓人把能量聚焦在該做的事情上，而不是讓焦慮分享了能量與專注力，這樣更能夠專注把事情盡量高品質完成。

尤其在在這個資訊爆炸的時代，當我們身處的環境有太多變數想不透徹時，就一定要先把變數們拆解分類，透過分類來歸納不同種類的變數，之後在每一類的變數當中，找出最關鍵的變數是什麼，就可以透過第一原理的篩選，拿掉這個變數之後事情是不是就無法進行／完成？如此反覆驗證，就會找出最核心的關鍵。

我們常常選擇都是靠過去經驗累積，甚至有些時候是純粹靠感覺的，只是這樣的決策模式無疑是一種賭博，因為這樣的根據難以量化，而且人的感覺也會因為不同的情境而有所改變，所以影響的變數就很多。

這本書要分享的是拆解的技術，除了讓你靠過往的方式選擇之外，希望能夠透過一些方法與演練，帶給你多一些角度跟多一些面向思考，一切的一切都是為了能夠讓你往更好的生命移動。

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺