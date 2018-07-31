《拆解問題的技術》：如何拆解學習了但還是記不住問題？

文：趙胤丞

關鍵不是你忘記多少，而是你把多少變成長期記憶

在教學時最常見的就是上完課學生記不住，之後就用不出來。不只老師苦惱，其實學生自己也很挫折。

學了就忘記真的不是你沒有記憶天賦，而是大腦本來就是這樣運作。遺忘，是人的記憶不可或缺的一個部分。

在記憶產生過程中，有辨識、記憶固著、回憶 / 讀取、遺忘這幾個過程。遺忘就是記憶資訊的丟失，或是因資訊間的競爭而導致讀 取失敗，如此而已。

忘記了怎麼辦？別緊張，就重新再強化印象跟記憶就好。

如何拆解記憶的頻率

這就不得不談到艾賓浩斯遺忘曲線。

什麼是艾賓浩斯遺忘曲線？這要談到德國心理學家赫爾曼・艾賓浩斯（Hermann Ebbinghaus），當他進行研究發現，遺忘在學習之後立即開始，而且遺忘程度並不是均勻的。最初遺忘速度很快，以後逐漸緩慢。

他根據實驗結果繪成描述遺忘進程的曲線，也就是知名的「艾賓浩斯遺忘曲線」。

Photo Credit: 創意市集出版

過去在台大就讀時，我覺得我很平凡，班上同學基本上都是從名縣市高中名校聚集。那時我們那時候很流行一句話：University，就是由你玩四年。

現在想起這句話，不禁莞爾一笑，笑的是自己當初天真，剛進到台大沒有人管理的環境，瞬間有種解放感，我也會翹課，我也會睡過頭，我也玩社團，不是一個很認真讀書的學生，到考試前三週開始K書時，就會發現台大的總圖書館全滿，一位難求，焚膏繼晷住在總圖書館的日子，記憶猶新。我才發現，原來我以前讀書還不夠結構科學化。

請你回想一個問題，你是否曾經有過信誓旦旦要努力讀書，進而排定一份洋洋灑灑的學習讀書計畫，放在書桌前每天檢視，但是人算不如天算，很多作業報告與活動接踵而來，後來檢視發現進度大幅度落後，最後索性將讀書計畫從書桌前拿下。

這樣的例子反覆發生，不是非常可惜嗎？

我們很容易就分心，很容易就不專注，大家都想解決這個問題，這可以從最近熱門的幾本書《刻意練習》、《心態致勝》、《深度工作力》了解一些端倪，《刻意練習》書中也歸納四種特質：明確目標、專注、意見回饋、跳出舒適圈。堅持原則是累積反覆檢驗而來的，只是我後來發現，關鍵不在於對於「原則」的理解，這個對任何人都是老生常談，比知識還要基礎！

關鍵問題在於對於讀書計畫的執行「程度」與「頻率」。

黃金複習頻率

就像我們從小就不斷被老師告誡「課前預習、上課專心、課後複習」這三句話，但是老師們從來沒有說課前預習要預習到什麼程度？我有請教過幾位老師，不是不說，而是他們也不太知道要預習到什麼程度，彼此的說法總會有所出入。因此，我決定自己來找答案。我統整三十幾位學霸得出來的黃金複習頻率，可以很有效的說明一切。那什麼是黃金複習頻率呢？

黃金複習頻率：

第一次：課前預習。

第二次：上課專心。

第三次：下課五分鐘。

第四次：當天晚上。

第五次：當週週末。

第六次：一個月。

第七次：三個月（一季）。

第八次：六個月（半年）。

這可以透過拆解分解成三段，分別是學習前、學習中、學習後，我將用拆解的技術一一來說明。

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要讓記憶變得更牢靠不能只靠天賦跟理解，人會怠惰是天性，因此更需要科學化的方式來幫助我們延續效益。

從上述這張表格來看，我們會發現學習後花的次數最多，但是如果算對於素材熟悉的時間，會發現每一次複習所需要花費的時間都在降低當中。因為剛開始我們對於素材內容一定是相對陌生的，透過快速熟悉內容而讓自己理解，理解之後可以把內容蓋起來用自己的話講出來，如果講得卡卡的，那就是不熟悉。如果講得很順且回憶良好，就表示自己已經對於內容有了相當的理解，就可以快速複習完。

透過複習，可以降低艾賓浩斯遺忘曲線的記憶衰退影響程度，讓我們對該內容的記憶度往上提高，進而讓該內容從短期記憶轉換成為長期記憶。

若希望上課不慌不忙，課堂聽講輕鬆，筆記簡單扼要有重點有重點，一聽就懂，其實是因為有預習—預先的知識儲備，包括知識的框架，以及支撐主幹知識的鋪墊知識。只是這件事情無法速成，只能一步步慢慢來，過程很像拼圖，需要時間醞釀建構。否則，沒有經過消化的知識依然不是我們的，而只是記載在筆記上的碎片罷了。

請記得：

沒有經過消化的知識，是無法為你所用的！

就很像我高中同學在唸英文時，一天背100個單字，同學也是這樣做，但是他發現背不起來，最後索性不背。我就問他說：為什麼不繼續唸了？他回答我一個很經典的答案：「我背越多忘記越多，這樣的情況我感到很挫折，不如就念少一點，之後也就忘記變少，最後乾脆都不要念，這樣都不會忘記。」

我聽到這樣的答案也是醉了，知識學習不是這樣看比例，而是看總量，雖然唸得多忘得多，但是只要透過系統化頻率來複習，就會遇見更好的自己。

拆解問題小活動

小練習：透過黃金複習頻率來當作檢視表，確認自己是否已經理解內容。

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相關書摘 ►《拆解問題的技術》：如何拆解斜槓時代的職業選擇？

書籍介紹

本文摘錄自《拆解問題的技術：讓工作、學習、人生難事變簡單的30張思考圖表》，創意市集出版

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作者：趙胤丞

人生不會等你成為專家，挑戰不會給你第二次機會，你必須要一次就能把問題好好解決！

職場新鮮人怎麼面對沒經驗的工作難題？

職場老鳥如何面對新趨勢、新專案與人生職涯的抉擇？

你需要一種技術，即使是面對沒經驗的新問題，也能快速拆解，找出解答！

本書就讓知名企管顧問與心智圖老師，來教你如何「拆掉」職場與人生的各種難題，見招拆招！

這本書值得你一讀的理由：

30+張拆解職場、學習、人生難題的圖表，可以實際操作練習。

作者趙胤丞老師為台灣各大企業專案管理顧問、心智圖知名講師、心智圖暢銷書作者。

解決真實案例：專案問題、職場工作、簡報企劃、職涯規劃、學習考試、人生目標。

誰應該讀這本書？

常常需要企畫思考、解決新問題、管理複雜專案的工作者。

準備面臨大考、正要學習重要新知識，但找不出思考與學習捷徑的學習者。

職場新鮮人、面臨人生職涯選擇關卡的人。

拆解的技術是把問題化整為零，讓人能夠有動力去解決問題的技術。

拆解的方法是把目標拆解成行動，於是目標再也不是單純夢想的方法。

拆解的價值是在找到最核心的第一原理，確認最關鍵的變因，你就能輕鬆創造改變。

你常常在新問題卡關？你面對難題時常常手足無措？你放棄了許多感覺自己做不到的夢想與計畫？其實，只要學會「拆解問題的技術」，就能幫你在上述問題找到解決之道。

拆解問題，就是「快速整理思緒並產生行動的方法」。尤其對於常常腦袋一團混亂的朋友來說，這更是你應該學會的方法。透過拆解來整理思緒，能夠讓人把能量聚焦在該做的事情上，而不是讓焦慮分享了能量與專注力，這樣更能夠專注把事情盡量高品質完成。

尤其在在這個資訊爆炸的時代，當我們身處的環境有太多變數想不透徹時，就一定要先把變數們拆解分類，透過分類來歸納不同種類的變數，之後在每一類的變數當中，找出最關鍵的變數是什麼，就可以透過第一原理的篩選，拿掉這個變數之後事情是不是就無法進行／完成？如此反覆驗證，就會找出最核心的關鍵。

我們常常選擇都是靠過去經驗累積，甚至有些時候是純粹靠感覺的，只是這樣的決策模式無疑是一種賭博，因為這樣的根據難以量化，而且人的感覺也會因為不同的情境而有所改變，所以影響的變數就很多。

這本書要分享的是拆解的技術，除了讓你靠過往的方式選擇之外，希望能夠透過一些方法與演練，帶給你多一些角度跟多一些面向思考，一切的一切都是為了能夠讓你往更好的生命移動。

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺