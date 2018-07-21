反教育商品化聯盟公布「學店」排行榜：世新蟬聯第一，台藝大變國立大學「榜首」

大學指考19日寄出成績單，從24日起開放網路選填志願，大學校系選擇正熱，由多所大學學生組成的「反教育商品化聯盟」今（21）日特別在大學博覽會場外公布「學店排行榜」，提供大學新生另一種審視學校的角度。

反教育商品化聯盟（以下簡稱反教盟）表示，每年台灣的「台灣最佳大學排行榜」、「企業最愛大學排行」或者國際間的「世界大學排名」排行榜公布，都會成為媒體關注的焦點，甚至是各大學吹捧自身辦學成果的素材。但其實無論在這些排名的順序，愈來越差的受教育環境、越來越沉重的求學負擔，大學越來越像是收取學雜費營利的「學店」，已經成為多數大學生共同的感受。

反教盟依照住宿權益、教學資源、教育商品化、校園勞權以及學校違反勞基法次數等「加分項目」，檢視各校經營狀況，並以「學店指數」的方式排名，指數越高，代表該大學「學店」程度越高。

其中，世新大學因為教學資源與宿舍不足、過度依賴學費、高師生比與盈餘過高，連接去年以來，第2次被評為私立大學「學店」第1名。而第2名以降則依序為銘傳大學、實踐大學、文化大學、東吳大學、輔仁大學等校。

Photo credit: 反教育商品化聯盟

值得注意的是，前27名「學店」都是私校，榜上位居第28名的，則是國立台灣藝術大學。反教盟表示，如此現象凸顯公、私校之間巨大的分配落差，高教資源集中在公立大學，讓為數眾多的私校學生面臨繳交高學費卻得不到充足教育資源的窘境。

宿舍不足、盈餘卻過高，世新大學「蟬聯」學店榜首

對於世新大學連續上榜，反教盟表示，原因包括近3年刪減課程16%；宿舍供給率同樣沒有改善，新生僅41%、舊生9%，造成學生缺乏平價校內宿舍；依賴學費、盈餘過高。

而才歷經大群館宿舍風波的文化大學，同樣被評為宿舍不足，排行學店第四名。國立的台灣藝術大學、台北大學、台北市立大學與嘉義大學，經反教盟調查，也都有宿舍不足的問題。

高教工會青年行動委員會成員蘇子軒表示，台灣有將近27萬學生住不到宿舍，必須在租屋市場「各憑本事」。他也提醒，部分大學有多個校區，宿舍卻不見得每個校區都有，市區宿舍充足率常掛蛋。

反教盟代表謝毅弘表示，今年爆發中國文化大學宿舍大群館的爭議，讓社會注意到宿舍相關問題；很多學校把床位留給新生，但大三、大四的人，卻得面對校外較昂貴且不安全的租屋環境，因此建議考生及家長在選校前，一定要注意「舊生住宿率」。

蘇子軒表示，現在大學越來越像開公司，以盈餘為目的辦學，台灣有7成的大學生念私校，負擔公立學校2倍的學費，面臨的卻是教學品質低落的「學店」。謝毅弘則建議考生、家長注意各校盈餘占總收入比，他指出有些學校甚至高達1成，可見明明還有餘力投入改善教學、研究，卻不願意繼續投資，學生繳了學費，卻得不到應有的受教權益，許多學校打出課程精簡的名義，實際上就是刪減課程來降低成本、增加獲利，使學生面臨「大班上課」的窘境，一個班一百多人，教學品質怎麼會好。



反教盟也呼籲注意校園勞動權益，包括兼任、專任教師比例，專案教師比例，以及3年內刪減專任教師人數。因為教師缺乏工作保障，就無法全心全意投入教學、研究，讓學生直接受害。

有趣的是，反教盟調查多次違反《勞基法》的學校，其中不乏包括政治大學、陽明大學在內的知名國立大學。全台首府台灣大學，更是違反最多次《勞基法》（反教盟指出有12件，但本日查詢結果發現有14件），主要為延長工作時間超過法令規定、未依規定給予特別休假、工資未全額給付給勞工等等。經查，台大代理校長郭大維、前校長楊泮池也都在處分名單中。

世新大學：別搞鬥爭跟民粹

被點名「學店」的學校，稍早也紛紛做出回應。

世新大學發出千字聲明反擊，批評反教盟以不當指標及不正確資訊誤導大眾，只看狹隘甚至錯誤的標準、污名化台灣的高等教育。世新表示，學校被貼了五個標籤：高生師比、教學資源不足、宿舍不足、依賴學費、盈餘過高，指標中為何不見評估大學競爭力更關鍵的「創新」、「獲獎」、「社會貢獻」等？

世新大學表示，這份名單一點公信力都沒有，相信社會各界皆能明察秋毫，「我們的學生都是認真考慮未來的職場競爭力，以及是否能在各行各業發光發亮，而不是來搞鬥爭跟民粹主義的」。世新大學也說，除了「生師比」，「生名師比」，「生大師比」也很重要，未來要聘更多專任老師，以及更多的名師大師。

《公視新聞網》報導，反教盟點名私校第2的銘傳大學回應，不清楚調查依據為何，但各系生師比都和一般私校差不多，每方面都會持續努力做好。銘傳大學教務長遲文麗表示，「師資、資源上面都非常替學生著想，只要是在全國（前）20%以上的學生考生進到銘傳，都可以獲得9到106萬的獎學金。」

《聯合報》報導，對於反教盟的排名，實踐大學主秘胡寶麟批評，包括實踐在內被反教盟列在學店排行榜前端的學校，不僅各項指標均有符合教育部的標準，甚至申請補助款還為居前端，反教盟沒有權利用自己的標準來批評學校辦學不好還排名。



胡寶麟說，沒有人有資格評斷所有學校，學生決定要去哪個大學念書，是依照學校各方面表現來決定，而不是依賴任何人簡單的一句批評，這對所有學校都不公平。

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核稿編輯：羊正鈺