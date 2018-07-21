村上春樹《刺殺騎士團長》與成人雜誌同列「不雅物品」，香港淫審處都怎麼審的？

日本知名的暢銷作家村上春樹2017年發表了最新的長篇小說《刺殺騎士團長》，也於同年底出版了中文版，不過近日卻因為香港書展而被港府當局盯上，遭香港審查機構列為「不雅物品」，不但禁止18歲以下人士購買，在書店販售時還必須包上塑膠封套，並加上警語，引發討論。

《星島日報》報導，香港淫審處（淫褻物品審裁處）日前發出公告，指日本作家村上春樹新作《刺殺騎士團長》兩部曲，暫評為第2類物品（不雅物品），依規定不得向18歲以下人士發布，還須用封套把物品密封，並標示法定警告語「警告︰本物品內容可能令人反感；不可將本物品派發、傳閱、出售、出租、交給或出借予年齡未滿18歲的人士或將本物品向該等人士出示、播放或放映。」

因為被列為第2類物品，公共圖書館只供18歲或以上人士使用、借閱或預約；未滿18歲人士無法預約此書。而這項評級，也直接波及18日開始的香港書展。由於書展只可售賣一級書籍，香港樂文書局、榆林書店得悉評級後，立即將書籍下架，全部回收。而《刺殺騎士團長》出版商時報出版社，原本將這本書列為重點推介之一，卻被迫下架，攤位負責人拒絕接受訪問，只對此深感無奈。

審裁處評級分為3個類別，分別為第1類「既非淫褻亦非不雅」、第2類「不雅」（indecency）及第3類「淫褻」（obscenity）。 淫審處可在評定物品為第2類時，就該物品的發布限制令。任何出版人或印刷人違反規定，無論是否知道該物品為不雅物品，均屬犯罪，初犯最高可判罰款40萬港元及監禁一年，第二次或其後定罪，可判最高罰款80萬港元及監禁12個月。 淫審處完成暫評後，出版人可在5天之內要求覆核評級，若出版人沒有要求覆核，暫評結果仍有可能令出版人被票控和罰款，屬有刑事責任的決定。

《刺殺騎士團長》分上下兩冊，分別為「意念顯現篇」及「隱喻改變篇」。事實上，村上春樹的小說不乏性愛場面描寫，其中在《刺殺騎士團長》第一部中，故事講述主角與有夫之婦性交場面。

2小時審5部作品，香港審查員8倍速播放電影

這項公告一出，引發華語藝文圈嘩然。由於公告上還有香港成人雜誌《龍虎豹》第913期、《女拍女 Ms Photo》等，香港媒體《虛詞》就直指，「在甚麼情況下你會將村上春樹和《龍虎豹》聯想在一起？」諷刺淫審處的評比結果。

香港作家朗天也直言，《刺殺騎士團長》「絕對不是村上春樹寫得最『鹹濕』的作品」。相比之下，村上另一本作品《挪威的森林》中對性的描寫，更是小說的重點。朗天認為，淫審處今次的決定，涉及很多人為因素，「是人治」，只是偶然，但仍然荒謬。

朗天指出，淫審處有一個列表，列出評審電影或讀物限制的影像或文字，負責人員會數算這類影像或文字出現的次數。基於《刺殺騎士團長》中含有大量把玩性器官的描寫，淫審處以如此方法評審，自然會評為不雅。但朗天指出，當中有部分相關內容，其實可理解成藝術的必要，又或根本不是主要情節。

《明報》今（21）日的報導，更揭露香港淫審處不堪負荷的審查程序。有審裁委員稱，有委員曾於超過2小時評審3本雜誌及2套電影，沒法看畢整本書刊或電影去作判斷，另外過程多由裁判官主導，聚焦露點及性愛畫面等，曾以8倍速略過電影，到有性愛畫面才以正常速度播放，「評審過程中處於抽離情况下了解電影中對性愛的描述，很容易令人認為一出現性愛畫面就是不雅，而無法根據法例所講，考慮整個物品的脈絡去作評審」，因此會忽略其中的文學價值。

現任審裁委員也指出，審閱過程是由出版社預先送檢刊物，過程多由法官主導，包括引導需看哪些部分，裁判官亦早已標示要特別留意的地方，如清楚看到性器官就屬「淫褻」，有裸露了乳頭就屬「不雅」，裁判官認為只有文字，要靠審裁員自行想像畫面再作判斷，所以很多時會評為「不雅」，有關制度有很大的改善空間。

雅不雅？雙重標準從未說清

《虛詞》報導，根據《淫褻及不雅物品管制條例》，「淫褻」及「不雅」包括暴力、腐化及可厭這3個可以無限解讀的詞語，但卻沒有劃出明確標準和界線。曾有淫審處的審裁委員在採訪中表示：「法官會為委員提供指引，如色情書刊中，委員認為清楚看到性器官及性行為，可分為第3類（淫褻）；若無法判斷是否有性行為，可分為第2類（不雅）。」

香港詩人宋子江接受《虛詞》訪問時也指出，「淫審處有沒有對所有作品一視同仁？村上春樹的其它小說也有色情描寫，是否都有列『不雅』？外國作者如納博科夫等，他們各種語言版本的作品都要列作『不雅』？」

香港作家崑南也批評，如今也許由於個別審查員的「一時心邪」，導致村上春樹的文學作品被禁，實在是無比荒謬。

裸男銅像也曾在香港遭禁

而這其實並不是香港淫審處首次鬧出國際爭議。1995年英國女雕塑家弗林克（Dame Elisabeth Frink）的裸男銅塑「新人」（New Man），放置在香港中環一幢新落成的大樓正門入口，然而影視處卻接獲投訴，要求把銅像送檢，由於「新人」比真人略大，有200公尺高，不方便把它整個搬到淫審處去，於是影視處「立此存照」，結果銅像被評為二級（不雅），要求物主把重要部位遮掩起來。物主要求淫審處覆核，但結果維持原有評級。

物主最後上訴到高等法院，最後裁定，卻是因為銅像不算《條例》意義下的「物品」，因「物品」理論上是可以發布多於兩件（次），但銅像可以展示，不能發布，最後判定淫審處不具審裁權，並撤消有關評級。

不過，這次村上春樹的作品被列為不雅，從另一個觀點來看可能是「反宣傳」，反而引人好奇是什麼樣的內容遭禁，對作者可能有利。

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核稿編輯：羊正鈺