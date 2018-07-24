委內瑞拉不只缺糧缺電，更缺新聞自由

在委內瑞拉各種與社會、政治以及經濟危機有關的抗議議題中，以國家對資訊的控管程度達到新高點。

2018年6月起，委內瑞拉人民不論瀏覽網路新聞、色情網站或洋蔥瀏覽器（Tor） 都遭到封鎖，被視為一連串國家限制大眾取得資訊的最新手段。

這條管制之路漫長且堅不可摧。已故前總統烏戈・查維茲（Hugo Chávez）執政期間，開始限制人們接收無線電和電視頻譜，到了總統尼可拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）任內則擴大執行，許多一度私下營運的廣播電台與媒體機構轉為受國家明文或柔性審查社論和商業活動的模式。

此外，委內瑞拉的全國制憲會議（National Constituent Assembly，ANC），囊括了所有先前歸於全國立法會議（National Legislative Assembly）之下的立法權。在這之後，其於2017年通過一項爭議性法案，讓政府可控管社群媒體並制裁或撤除任何「促進仇恨」的言論表達。不過從已經有人因推文入獄的案例看來，該措施似乎早就在執行了。

自2014年起，持續不斷的經濟危機造成民生物資與基礎設施長期短缺，例如紙張、電力和寬頻網路等。資源不足加上限制公眾取得資訊與新聞的政治因素，使得委內瑞拉的傳播溝通與資訊共享處在緊繃與高度控管的氛圍中。

報紙正在網路化⋯⋯然後它們被封鎖了

隨著報紙印刷成本急劇上升，以及自身幾乎沒有紙張庫存，當地報社（尤其是評論政府的）面臨倒閉或將紙本新聞網路化，這些報社無法鞏固讀者群。在2018年年初，一名記者推文表示：「我現在看到日報El Nacional、La Patilla和其它對獨裁政府來說是『煩人的』網站，在我電腦中被封鎖了。有其他人也遇到同樣問題嗎？我們應該舉報這件事情。」

Observo que hoy está bloqueado en mi computadora el acceso a El Nacional, La Patilla y otros sitios venezolanos "molestos" para la dictadura. ¿Otros tienen el mismo problema? Para hacer las denuncias del casos. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) 2018年1月15日

幾個月後，據記者們在Twitter上的推文和其他新聞媒體的報導，該國最重要的報紙El Nacional於6月初時又被封鎖了。

「問題不在於色情網站，封鎖本身才是問題」

捍衛言論自由與資訊存取的組織Espacio Público，通過其推Twitter帳號報導公用網路業者CANTV已封鎖像是Pornhub和Youporn等含有色情內容的網站。

該措施引起國內、外大眾及媒體關注，媒體工作者們對獨裁主義擁護的道德與正派價值發表了他們的看法：「問題在於我們是怎麼走到這一步的？任何有邏輯的人都知道查維茲的社會主義（chavismo）是個緩慢卻真實地干涉社會每個層面的系統。即便有些層面的影響並不大，政府仍舊納入採用以實現其社會統治。」

該問題不只發生在委內瑞拉，其他用戶趕緊測試實際連線情形和網路審查間的緊密關聯：「問題並非他們阻擋了色情網頁這件事，這早就是場災難；重點在於，封鎖行動將會進一步擴大到其它網頁。他們從封鎖色情網站中得到什麼？嘗試封鎖網頁，下一個受害者也許就是Youtube。」然而，其他用戶質疑問題無關色情內容也無關審查。

El problema central que yo veo, no es solo el bloqueo a páginas pronográficas, que de por sí ya es una catástrofe, sino que este bloqueo se va a extender a otras páginas.



¿Qué ganaban bloqueando páginas porno? ensayar el bloqueo a otras páginas, de repente la próxima es youtube. — Su Alteza Real (@rhL_93) 2018年6月16日

對他們來說，關鍵在於委內瑞拉目前負擔不起的頻寬：「CANTV（委內瑞拉的網路暨電話國營業者）阻擋色情網頁並不是因為保守拘謹，也不是政府為了保護兒童。基本上是因為委內瑞拉沒錢付頻寬，而那些網頁需要付0.3美金的費用才能連線。」

有其他替代方案嗎？ 也許Tor可以解決問題⋯⋯也可能不行

根據許多網路報導，用來匿名瀏覽網頁的免費軟體Tor也被封鎖了，該網站讓許多人能安全地使用網路。

Tor網路中的不同節點似乎被阻擋的斷斷續續，因此並非完全不能連上該瀏覽器。然而，Acceso Libre或VE Sin filtro等組織已確認Tor遭到封鎖並提出解決方案以應對管制。

有鑒於委內瑞拉的經濟條件和政治背景，言論自由和資訊存取權的前景看來仍令人沮喪。許多民眾都在想哪個社群媒體或傳播工具將是下一個被審查的對象，以及他們能做些什麼以因應國家的管制。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航