對虛擬貨幣投資人課5%營業稅，是賦稅公平還是坑殺納稅人？

文：張濡道

許多熱衷於虛擬貨幣投資的人，常因本身帳戶金流過大而被國稅局盯上，加上央行視加密貨幣為投機性虛擬商品，而非貨幣，引發財政部的「配合措施」，對投資人課徵5%營業稅。此一措施算不算坑殺納稅人？引發熱議。

針對此問題，立法委員江永昌與時任財政部長的許虞哲在立法院有一場精彩對話：

江永昌：比特幣最大的特色是匿名性，你要怎麼掌握買賣者的資訊？

許虞哲：從交易平台方面著手。

江永昌：有哪家交易平台會把客戶的交易資訊給財政部？如果有，早就倒了！比特幣是秘密交易，難道你可以秘密課稅嗎？

因虛擬貨幣投資的匿名特性造成課稅難題，讓許多人認定實務上財政部無法對比特幣交易課稅，頂多只能對交易平台收取手續費課稅而已。但做此結論的人，顯然不了解國稅局秘密課稅已行之有年。

最近一個虛擬幣投資人的稅務案件，很具代表性。他在台灣場外交易（OTC）進出的金額約新台幣5,000萬，國稅局因此開了一張5%的營業稅單給他，稅款金額是250萬還另加罰鍰。當事人憤怒指出，因為帳戶裡錢進進出出，就把進項全部算成收入，這張稅單算不算詐騙？而且虛擬貨幣不像一般商品想賣就賣得出去，國稅局如此課稅行徑，完全不符合市場機制與事實。

許多收到稅單的人無法理解，根據台灣法律，營業稅是就台灣境內買賣貨物及勞務課稅，對國外銷售的境外交易理當非屬課徵範圍。而且就算財稅單位可以直接就帳戶收入課徵5%的稅，但將投資成本全部剔除在外，就不合理，甚至造成賠錢出售卻仍遭追稅的違法現象。

相較於中國大動作打壓加密幣並關閉交易所，台灣官方去（2017）年卻表態出支持金融創新，行政院也通過《金融科技創新實驗條例》草案，於是本土的加密幣業者們紛紛宣布要成立加密幣交易所。但透過上面的稅務案件，大家是否想過政府背地裡打的如意算盤？

面對這個稅案，當再次瀏覽江永昌質詢當天的媒體報導：「部長隨即表示，目前僅針對交易平台做課稅動作，包括泓科科技跟現代財富交易都有課稅，但僅針對交易平台賺取的手續費收營業稅，而非用戶的交易獲利課稅。」讓我不禁想起民間稅改聯盟的陳抗行動中，在許前部長的大頭照鼻子上加了一根長長木棍，象徵小木偶說謊長出的長鼻子，抗議許虞哲為「說謊部長」，果真非空穴來風！

因此，我要再次質疑財稅官員欠缺與時俱進的常識，不知是故意還是無知？尤其當法稅學者指出台灣有高達九千多條行政函釋，許多未經法律授權、或嚴重過時不符現況，而侵害到納稅人權，更加深了有識之士對財稅官員是故意、還是怠惰的疑慮。

一般來說購買虛擬貨幣風險很高，就如股票、期貨、外匯等金融商品，漲跌無法控制及預測，因此了解狀況的人無不認為，將它視為一般商品交易，課徵5%營業稅不僅不合理，且會產生成交次數越多稅也越多的賦稅不公現象。

依照租稅原理與賦稅人權概念，新興產業或交易行為在無明確課稅法規前，應優先遵守「無稅推定」的原則，這是「租稅法定主義」與「信賴保護」原則的實踐。財政部核發稅單前，應有相關法規之適用，且必須是立法院三讀通過，公佈並訂開始施行日期，不僅不能溯及既往課稅，也不能用缺乏法律授權的行政函令就予以課稅，更不能恣意開出稅單。依據現行法令，投資人的獲利只要申報財產交易所得稅就可以，何需其他課稅方式？

長期以來，國稅局在有課稅額度的配給、以及每年1.3億稅務獎勵金的推波助瀾下，忽略投資人或企業真實的獲利，恣意濫用推計課稅開單課稅，讓變態課稅成為常態，已嚴重崩解台灣的投資環境與條件。

且依前述稅案來看，稅官將投資人帳戶裡的所有進項金額，皆認定是獲利或他們所謂的商品收入，實已明顯反證據法則。尤其若納稅人備齊證據去說明稅單錯誤，稅官仍不撤銷稅單或修改課稅金額時，就更有觸法的問題。

台灣法律中有二條是國稅局常觸法的部分，一是《刑法》第129條違法徵收罪：「公務員對於租稅或其他入款，明知不應徵收而徵收者，處一年以上、七年以下有期徒刑……」；二是他們若因此拿到稅務獎金，則觸犯《刑法》第131條圖利獲利罪：「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑……」

這兩個條文無疑是納稅人有效對抗不法稅單的保命丹，因為目前台灣稅務救濟制度完全失靈，若誤信稅官的建議去走行政救濟，在稅務案件僅6%勝訴，而勝訴也是發回原單位再開一張稅單的殘酷事實下，納稅人只能被迫協商繳稅才得以脫身，否則就會進入萬年不死稅單的折磨中。

但，繳得起的人可以這樣做，繳不起稅的人呢？有多少稅災淹死人的故事在台灣上演，可悲的是，他們被稅官用稅霸凌，卻噤若寒蟬。台灣人究竟在怕甚麼？雞排伯的故事殷鑑不遠，期待台灣人從400年殖民歷史的愚民制度中甦醒，為自己及國家的未來，勇敢爭取賦稅正義吧！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航