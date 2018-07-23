奧姆真理教的秘密電台，狂熱輸出革命的共產電台

文：李華（曾經在中國政府機關任職，後因言獲罪，現流亡海外，著有《自由的遠方》）

2018年7月6日，日本對奧姆真理教教主麻原彰晃執行了死刑，再次引發了人們的關註。1995年東京地鐵沙林毒氣案震驚全球，帶給日本社會的傷痛至今難以撫平。

在關注麻原彰晃和奧姆真理教的同時，也讓我想起，當年他們營運的奧姆真理教放送。它於1992年4月1日開始播音，1995年3月23日停播，節目以麻原彰晃講法為主，使用日語、英語、俄語播音，租用俄羅斯之聲的設備轉播。

當年不少廣播愛好者，收聽過他們的節目，有人給他們去過信，收到他們寄來的台刊。後來一些無線電愛好者，給他們發送受信報告書，還收到他們的QSL受信證明卡，現在可以作為該台的一段重要史料。

上世紀50年代以來，電視、網路還沒有現在普及，廣播是人們獲取訊息和休閒娛樂的重要媒介。很多國家開設了代表官方喉舌的對外廣播電台，宣傳本國的價值觀和意識形態，比如有美國之音、BBC和德國之聲。

1949年兩岸分治後，不僅有飛彈互射也有文宣攻勢，所以廣播戰應運而生。在冷戰的背景下，兩大陣營在廣播上互相較量，今天兩岸老一輩的人中，不少人有過收聽敵台的經歷。中國人當年收聽的敵台，除了有來自資本主義國家的「反華廣播」，也有對岸「自由祖國」的聲音。當時台灣對中國的廣播主要是「自由中國之聲」、「光華之聲」和「復興廣播電台」，這三家電台至今依然對中國廣播，我也曾經收聽過，後來還不幸被扣上了「收聽敵台」的帽子。

當年的空中似乎有一張我們看不到的密密麻麻的廣播網，除了上述官方的對外廣播，還有一些像奧姆真理教放送這樣的秘密電台，它們一般為反政府勢力、異議人士及特定組織創辦。

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狂熱的輸出革命電台

中國共產黨在奪權了中國政權後，史達林（Joseph Stalin）曾經恭維毛澤東說：「你以後就是亞洲社會主義陣營的老大哥了。」 毛後來當仁不讓，不斷向周邊國家輸出革命，扶植當地共產黨發展，煽動他們發起革命和暴動，當年的紅色高棉奪權後屠殺人民一百多萬。

宣傳工作是鼓吹革命的重要陣地，當時中共扶持了很多宣傳共產主義的革命電台。

1951年，流亡中國的日本共產黨籌建了「自由日本放送」，電台於1952年5月1日開播，利用中波和短波對日廣播，1955年12月31日停止播音。

後來柬共成立了「民主柬埔寨之聲」，泰國共產黨於1962年在雲南成了「泰國人民之聲」。

今天我們還能從當年的《人民日報》中找到它們的痕跡，1982年11月24日一篇〈一位美國記者看到的民柬解放區〉的文章中提到「戰士們吃晚飯的時候，半導體收音機開始播放民主柬埔寨之聲的晚上節目。」1963年到1978年間，《人民日報》多次引用「泰國人民之聲」的報導。

這些秘密革命電台當中，最傳奇的要數馬來西亞革命之聲廣播電台。它從1967到1968年在馬來西亞共產黨的支持下，設立於泰國、馬來西亞邊境的叢林中。1968年7月，電台被馬來西亞軍隊摧毀，之後在中共的支持下，電台於1969年11月15日在湖南省益陽市嶽家橋四方山復播。該台用馬來語、英語、普通話和泰米爾語播音，發射功率50千瓦，發射塔高94公尺。上世紀70年代末，中共決定停止輸出革命，該台最後於1981年6月30日停止播音。

今天這樣鼓吹暴力革命的電台，在世界範圍內還有存在，比如伊斯蘭國的官方電台「宣言電台」，它在伊拉克、敘利亞、利比亞都有分台。

不同政治立場電台

1966年文化大革命爆發，中國陷入了極大的混亂之中。這一時期人們獲取外界訊息的渠道有限，催生了各種秘密電台的發展。

當時出現了「解放軍之聲」、「中國共產黨廣播電台」、「無產者戰鬥社」、「火花電台」這些發出不同聲音的電台，他們大多以真正的共產黨人自居，宣傳「打倒毛澤東和林彪」。

根據《中國國民黨大六工作組織研究1950—1990》一書記載：1977年的謀略心戰「星火計劃」，以「解放軍之聲」、「無產者戰鬥社」、「火花」三個電台播出，全年計播出261件，播出783次。「狂風計劃」以「十月風暴電台」、站在「四人幫」立場反擊華共當權派，計播出30件，390次。

60年代中蘇交惡後，蘇聯的廣播也成了敵台。文革期間，發生林彪叛逃事件，蘇聯秘密成立了「紅旗廣播電台」對華播音，宣傳林彪的方針路線，反對「批林批孔」。當時該台沒有固定的播音時間和固定的播音頻率，頗顯神秘。

80年代末90年代初，蘇聯解體，東歐鉅變，國際共產運動進入低潮，當時的中國也掀起了自由民主化的浪潮，很多秘密電台如雨後春筍般湧現。這一時期出現了如「改革廣播電台」、「民主廣播電台」、「六四之聲廣播電台」等秘密電台。

據《中國民主團結聯盟十年簡史》第十部分記載：六四事件後，由李三元、胡明、王輝雲、杜剛等留學生（其中有一些為民聯成員）共同發起，在芝加哥創辦了「六四之聲」電台。他們的播音主要是面向中國，最初採用的播音方法不固定，有每星期兩小時的，也有一星期固定一天播出。後來，發展到每天八時至九時播音一小時，中國90％地區可清晰聽到。「六四之聲」電台堅持了兩年多，後終因經費枯竭而停辦。

海外民運人士創辦的秘密電台中，壽命最長、至今仍在播音的是「中國之音」。它和中共喉舌「中國之聲」，只有一字之差。筆者曾經在一段時間收聽過該台，很多時候被干擾嚴重，幾乎聽不到他們的內容，運氣好的話，多次調整角度和方位，勉強能聽到隻言片語。

「中國之音」於1992年2月中旬，由民聯聯委會任徐邦泰在舊金山成立，後來得到「二十壹世紀中國基金會」的鼎立相助。該台以介紹中國民運為主，現在播音時間是早晚各一小時，頻率固定在7270KHz。

如今繼續向中國中國播音的異見秘密電台中，還有西藏流亡政府在印度達蘭薩拉創辦的「西藏之聲」，法輪功人士創辦的「希望之聲國際廣播電台」，該台功率非常強大，頻率不固定。

世界其他地方也有許多這樣的異見政治電台，比如「緬甸民主之聲」，中東一直尋求獨立的庫德地區有「庫德之聲」。在三八線上，電波戰一直打得火熱，韓國對北韓有「人民之聲電台」、「希望回聲電台」，北韓不甘示弱，開辦了「統一回聲廣播電台」、「救國之聲廣播電台」。

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特定功能的秘密電台

除了上面提到的電台，還有一些承擔特殊功能的秘密電台，比如賣藥電台、諜報電台、救援電台等。

賣藥電台對很多兩岸的人來說不會陌生，一些不良商家，利用在居民區架設電台，插播到正常頻率，宣傳各種假藥和偽劣保健品，讓很多人上當受騙，有些人甚至靠終身洗腎度日。

電影《永不消逝的電波》講述了抗戰時期精彩的諜報戰，現實生活中也有這樣的諜報電台，今天我們依然能在空中聽到。

當你把收音機的頻率轉到4625KHz（單邊帶）的時候，一般會聽到持續的「嗡嗡聲」，運氣好的話嗡嗡聲會中斷，出現由俄語播報的語音信息，這樣的情況總是出現在發生重大事件前後，所以有人認為這是俄羅斯的諜報電台。

離我們比較近的朝鮮半島也有這樣類似的數字諜報電台，2016年6月24日，朝鮮重啟了塵封16年的暗號廣播，播報了「459頁35號、913頁55號、135頁86號」等令人非常費解的內容。

兩岸之間也有這的秘密諜報電台，很多廣播愛好者熟悉的「星星廣播電台」，據信為台灣國防部軍事情報局所屬的數字電台，不定期廣播。筆者也曾經收聽過該台，內容是一位女播音員連續播送：「這裡是新星廣播電台第X台！這裡是新星廣播電台第X台！在這個時間裡，有A單位X月份第X號X份電報，電文XX個字。」 中國也有這樣的數字諜報電台， 分「廣州呼叫」和「北京呼叫」兩個頻率。

這些秘密電台中，最讓我印象深刻地是救援類電台。1970年代到1980年代，發生很多起日本人無緣無故失蹤案件。後來日本政府經過偵查，加上亡命海外的北韓特工人員的證詞，種種跡象都表明這是北韓的綁架行為。

後來日本為了救援被確定的17名失蹤者，官方成立了一個綁架問題對策總部，民間成立了特定失蹤者調查委員會，他們還開辦了「潮風電台」和「故鄉的風」兩個短波電台，用日語、漢語、朝鮮語、英語對朝廣播。我也曾經收聽過該台的漢語廣播，時間在半小時，內容是播報失蹤者的個人信息、失蹤地點，我還給他們發過受信報告書，收到他們的回信，目前兩台繼續廣播。

日本政府和民間組織對本國人民可以說非常重視，為了17位生死未卜的失蹤者，日本政府堅持不懈地在國際場合做著努力，民間電台日復一日、年復一年地呼喚失蹤者回家。

國際電信聯盟下面有一個協調國際短波廣播的機構HFCC，它有一個緊急廣播計劃。2014年6月4日到6月5日，在印尼雅加達舉辦了氣候變化、信息通信技術和減輕氣候災害媒體峰會，期間還進行了國際抗災和救災電台（IRDR）試驗，當時有12個國家和地區的電台參加了這次活動，全球很多廣播愛好者進行了監聽，HFCC組織還給發來受信報告書的聽眾，簽發了特殊的受信證明卡。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航