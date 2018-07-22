40萬人連署後，印度將衛生棉從「奢侈品」降級成免稅的「必需品」

※封面圖片僅為衛生棉示意圖，並非印度賣場的衛生棉圖片。

2017年，印度政府將衛生棉列為「奢侈品」，課徵12%的商品稅，引發爭議。21日，印度調整稅率，將衛生棉等女性生理用品，改列為100%免稅的「必需品」，由於印度有70%女性無力負擔衛生棉的價格，這甚至成為印度女性輟學的原因之一。女權人士表示，「這是最令人期待的政策，能幫助女性繼續求學和工作」。

《印度快報》報導，21日，印度舉行的第28屆「商品與服務稅」（GST）政策委員會，將衛生棉在內的36項日常用品，列為免稅品，除了衛生棉，還包括木雕、石雕的神像，一種類似護身符的、名為rakhis的繩編手環等。此外，還有17種物品被減稅，包括油漆、吸塵器、洗衣機，電視等，稅率都從28%降至18%，這波稅率調整將自27日生效。

（中央社）印度代理財政部長戈雅（Piyush Goyal）在新德里的記者會上說：「我相信所有母親跟姐妹們得知生理用品現在100%免稅，都會很高興。」

致力提升女性經期衛生意識的慈善團體Sachhi Saheli創辦人辛赫（Surbhi Singh）說：「這是最令人期待的必要政策，能鼓勵女孩和婦女繼續求學和工作，並落實正確的衛生習慣。」她表示：「這將有助她們培養並展現真正的潛力。」

印度在學女性常因無法取得乾淨的衛生棉，被迫留在家裡，此外，印度女性還得面臨「月經汙名」和學校缺乏廁所的問題，月經甚至因此成為印度女孩輟學的原因之一。根據印度2018年公布的《2015～16年全國家庭健康調查》，在15~24歲的印度女性中，有79%的人曾使用不衛生的方式（布料或餐巾紙等）取代衛生棉或棉條。

「衛生棉稅」緣起於印度政府2017年7月起開始徵收的「商品與服務稅」，當時，衛生棉等女性生理用品被列為「奢侈品」，遭課徵12%的稅。

這項決定引發示威、請願，抗議人士質疑政府為何將女性生理用品視為應課稅的奢侈品，但像保險套之類商品，卻被列為可以免稅的「必需品」。

印度女議員德夫（Sushmita Dev）去年提出連署，要求當局降低或取消對衛生棉課稅，她說，印度有大約70%婦女負擔不起衛生棉，最後有超過40萬人連署支持。

《印度快報》報導，今年1月，印度中央邦（Madhya Pradesh）瓜廖爾市（Gwalior）的一群學生甚至發起「用衛生棉寫信給總理」的活動，學生們把乾淨的衛生棉當信紙，在上面寫字寄給總理莫迪（Narendra Damodardas Modi），呼籲他將衛生棉列為免稅品。

（中央社）在印度，經期來潮的女性面臨許多挑戰，尤其是在鄉村地區，缺乏衛生意識加上無力負擔衛生棉，讓許多女性只能用衣服或破布來充當生理用品，增加感染的風險。

根據非營利組織「水與衛生設施組織」（WaterAid）和聯合國兒童基金會（UNICEF），由於缺乏廁所和衛生棉，南亞有超過1/3女孩在生理期間無法到校上課，許多人在青春期前，甚至沒有接受過相關教育。

其實不只印度，台灣也曾有要求衛生棉免稅的呼聲。《聯合報》報導，2017年10月，立委吳思瑤、李麗芬就曾舉辦「不要向陰道課稅！女性生理用品免稅政策沙龍」，當時吳思瑤表示，2004年肯亞成為第一個生理用品免稅的國家，非洲其他國家如奈及利亞、坦薩尼亞、模里西斯也隨之跟進；美洲部分，美國13州已通過免稅法案，加拿大、牙買加、尼加拉瓜也陸續通過。亞洲部分，當時則還沒有免除生理用品稅的國家。

當時，吳思瑤也曾要求財政部，將已納入女性生理用品貨物稅的稅款（一年約1.7億元）「專款專用」，回饋給廣大女性朋友，用以補助女性藝文活動、身體檢查等。

但當時，財政部表示，我國營業稅是採5%單一稅率，遠低於歐盟等國的20%，若衛生棉真的免稅，會有奶粉、尿布或老人、男性用品等其他民生用品是否免稅爭議，因此免稅的主張仍須考慮。而「專款專用」也遭拒絕，財政部表示，稅收是「統收統支」，很難切出一部份專款專用。

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核稿編輯：楊之瑜