黑熊媽媽：想搶救花蓮小黑熊，不只人車，最好連食物也「淨空」

（中央社）

花蓮南安瀑布附近日前出現台灣黑熊小熊，昨（21）日再跑到台30線省道上，引人圍觀拍照，花蓮林管今日起請在台30線進行交通管制，避免民眾逗留；黑熊媽媽黃美秀則表示，除了人車淨空，不要逗留，最好連附近的食物也一併「淨空」。

玉山國家公園東部園區瓦拉米步道必經的卓溪鄉南安瀑布，13、17日出現4個月大的台灣黑熊出沒事件，農委會林務局花蓮林區管理處20日起暫時封閉南安瀑布，禁止遊客進入，呼籲遊客「把育幼空間留給台灣黑熊」。

21日，又有目擊民眾表示，小黑熊走到台30線省道上，慢慢穿越公路，然後往山壁爬上去，許多民眾見狀紛紛停車下車察看，聚集的人愈來愈多，甚至拿出手機拍照。

黑熊媽媽、屏東科技大學野生動物保育研究所黃美秀表示，上週正好與獸醫友人走訪步道，見黑熊寶寶受困樹上，解救後簡單檢測，推估小熊約4個月大，體重5、6公斤，健康狀況良好，已放回樹林中。

對於21日小熊跑到省道上，黃美秀受訪時表示，日前剛好有接觸到小熊。因為當時附近在辦活動，有民眾報說看到母熊和小熊，但母熊發現人類嚇跑了，讓小熊落單。通常在野外母熊不會丟下小熊，但母熊怕人類不敢回來找小熊，所以淨空現場是最好的方法。

黃美秀說，小熊還沒有斷奶，無法獨自在野外存活，若遲遲無法讓母熊與牠團聚，相關單位可能就要收容牠一輩子，如同關牢獄20、30年。熊的嗅覺、聽覺都很好，母熊遠遠就知道人類在那拍照，就不會過來，花蓮林區管理處20日開始封閉南安瀑布步道，淨空現場等母熊的方法將失敗。

她認為，因為小熊出沒範圍包括省道，無法完全封鎖，只能呼籲民眾不要逗留一如平常。管理單位應加強巡邏、取締、勸導，呼籲大家保護瀕危的黑熊為要。

此外，黃美秀也在臉書貼文提醒，除了人車淨空，最好也不要再封鎖區域內有任何人為的食物，因為由在溪邊民眾烤肉野餐留下廚餘或垃圾來看，這或許也是吸引熊滯留的原因之一。黃美秀也再一次提醒「無痕山林」的重要性。

花蓮林管處育樂課長紀有亭告訴中央社記者，南安瀑布附近已派獸醫和同仁在現場監控，昨天下午4時多發現小熊穿越馬路，推估應是小熊肚子餓覓食；小熊還排遺，裡面都是姑婆芋但夾有菸蒂，研判牠健康情況不佳。

根據林管處新聞稿，林管處已於22日擴大管制，並請保七總隊協助在台30線交通管制，並勸離圍觀民眾。

《蘋果日報》報導，卓清村長何成忠表示，「村民也很希望小熊能夠順利回到母熊身邊。」由於南安瀑布是當地避暑勝地，為避免不知情的居民前往，他有到各鄰里廣播週知，玉管處入口也張貼海報告知遊客「請不要前往現場」，盼黑熊母子能夠順利團聚。

《三立新聞網》報導，雖然從海拔200公尺到3,700公尺都是台灣黑熊的棲息地，但超過8成是分布在海拔500公尺以上。但是，近幾年卻頻頻出沒在低海拔山區，像是這次花蓮南安瀑布的小熊，過去還包括花蓮大分山、台東的利嘉林道和台中的中橫公路路段。至於成因，有些人認為是人為開發利用導致棲息地變小，但也有人說是近來人類干擾較少，黑熊才會往低海拔處覓食。

《新頭殼》報導，但農委會林務局花蓮林區管理處副處長李政賢表示，玉山國家公園附近是台灣黑熊主要的棲息地，一直以來設置的監視器及民眾都時常目擊，台灣黑熊在春、夏季時會到海拔比較低的地方活動，南安瀑布就是其中之一。

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核稿編輯：楊之瑜